Les secouristes se précipitent à la recherche des survivants après le séisme au Maroc

Les sauveteurs ont couru contre la montre lundi pour retrouver des survivants dans les décombres, plus de 48 heures après le tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le Maroc depuis plus de six décennies, avec plus de 2 100 morts dans une catastrophe qui a dévasté des villages du Haut Atlas.

Des équipes de recherche d’Espagne et de Grande-Bretagne unissent leurs efforts pour retrouver des survivants du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé vendredi soir à 72 kilomètres au sud-ouest de Marrakech.

De nombreux survivants ont passé une troisième nuit dehors, leurs maisons détruites ou rendues dangereuses par le tremblement de terre le plus puissant qu’ait connu le Maroc depuis au moins 1900. Le nombre de morts s’est élevé à 2 122 et 2 421 personnes blessées, a rapporté dimanche soir la télévision d’État.

Dans le village de Tafeghaghte, Hamid ben Henna a raconté comment son fils de huit ans est mort sous les décombres après être allé chercher un couteau dans la cuisine alors que la famille prenait son repas du soir. Le reste de la famille a survécu.

Dommages à une mosquée du XIIe siècle

Les gens ont récupéré des biens dans les ruines de leurs maisons et ont décrit des scènes désespérées alors qu’ils creusaient à mains nues pour retrouver des proches.

Les dégâts causés au patrimoine culturel du Maroc se font progressivement sentir. Des bâtiments de la vieille ville de Marrakech, site du patrimoine mondial, ont été endommagés. Le séisme aurait également causé des dégâts importants à la mosquée Tinmel, d’importance historique, datant du XIIe siècle, située dans une zone montagneuse isolée plus proche de l’épicentre.

Les survivants qui luttent pour trouver un abri et des provisions ont critiqué ce qu’ils ont décrit comme une réponse initialement lente du gouvernement.

Les membres des familles réagissent dimanche près des décombres des bâtiments effondrés dans le village d’Imi N’Tala, près d’Amizmiz, dans le centre du Maroc, après le tremblement de terre meurtrier du 8 septembre. (Fadel Senna/AFP/Getty Images)

Le Maroc a déployé l’armée dans le cadre de sa réponse et a déclaré qu’il renforçait les équipes de recherche et de sauvetage, fournissant de l’eau potable et distribuant de la nourriture, des tentes et des couvertures.

La télévision d’État a rapporté dimanche que le gouvernement pourrait accepter des offres d’aide d’autres pays et qu’il s’efforcerait de les coordonner si nécessaire.

Des spécialistes de recherche et de sauvetage équipés de chiens renifleurs ont été envoyés par la Grande-Bretagne et l’Espagne. De son côté, le Qatar a annoncé dimanche que son équipe de recherche et de sauvetage était partie pour le Maroc. L’Espagne a déclaré avoir reçu dimanche une demande officielle d’aide du Maroc.

La France, parmi les pays offrant son aide, a déclaré dimanche qu’elle était prête à aider et attendait une demande formelle du Maroc.

Le roi Mohammed VI a remercié l’Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis pour l’envoi de leur aide, a rapporté dimanche la télévision d’État. Le Maroc a évalué ses besoins en aide et a considéré l’importance de coordonner les efforts de secours avant d’accepter leur aide, ajoute le communiqué.

Avec de nombreuses maisons construites en briques crues et en bois ou en ciment et parpaings, les structures se sont facilement effondrées. Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier que ce pays d’Afrique du Nord ait connu depuis 1960, lorsqu’une secousse majeure aurait tué au moins 12 000 personnes.