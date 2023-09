Les secouristes recherchent les survivants du séisme au Maroc

Les secouristes recherchaient dimanche les survivants du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le Maroc depuis plus de six décennies, avec plus de 2 000 morts dans la catastrophe qui a ravagé les villages des montagnes près de Marrakech.

De nombreuses personnes ont passé une deuxième nuit à l’air libre après le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé vendredi soir. Les travailleurs humanitaires sont confrontés au défi d’atteindre les villages les plus durement touchés du Haut Atlas, une chaîne de montagnes escarpées où les colonies sont souvent isolées et où de nombreuses maisons se sont effondrées.

De gros morceaux de falaise s’étaient détachés et sont tombés sur la route près de Moulay Brahim, un village situé à environ 40 kilomètres au sud de Marrakech, bloquant en partie une route sinueuse reliant la ville aux montagnes de l’Atlas.

« Il y a encore beaucoup de gens sous les décombres. Les gens sont toujours à la recherche de leurs parents », a déclaré à Reuters Adeeni Mustafa, un habitant de la région d’Asni, debout près d’une route partiellement bloquée par des rochers.

« Beaucoup de routes sont fermées. »

1 400 personnes dans un état critique

À Moulay Brahim, des tentes de fortune avaient été érigées sur un terrain de football en terre battue. Les résidents ont été enveloppés dans des couvertures après avoir passé la nuit dehors.

Les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur font état de 2 012 morts, avec 2 059 blessés, dont 1 404 dans un état critique.

Le Maroc a déclaré trois jours de deuil et le roi Mohammed VI a appelé à ce que des prières pour les morts aient lieu dimanche dans les mosquées du pays.

Une femme dort par terre dans un parc après s’être retrouvée sans abri suite au tremblement de terre de samedi à Marrakech, au Maroc. (Carl Court/Getty Images)

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 300 000 personnes ont été touchées par la catastrophe.

« Les prochaines 24 à 48 heures seront cruciales pour sauver des vies », a déclaré Caroline Holt, directrice mondiale des opérations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans un communiqué.

Le village de Tansghart, dans la région d’Ansi, sur le flanc d’une vallée où la route venant de Marrakech s’élève dans le Haut Atlas, a été le plus touché parmi ceux visités par les journalistes de Reuters samedi.

« Nous ne pouvons compter sur personne d’autre que Dieu »

Ses maisons pittoresques, accrochées à un flanc de colline escarpé, étaient fendues par les secousses du sol. Il manquait à ceux qui étaient encore debout des morceaux de mur ou de plâtre. Deux minarets de mosquées étaient tombés.

REGARDER | Dans les décombres d’une ville marocaine après un énorme tremblement de terre: Dans les décombres d’une ville marocaine après un énorme tremblement de terre Un séisme de magnitude 6,8 au Maroc a tué plus de 2 000 personnes et causé d’importants dégâts au Maroc, notamment à Amizmiz, une ville au sud de Marrakech située près de l’épicentre du séisme.

Abdellatif Ait Bella, un ouvrier, gisait par terre, à peine capable de bouger ou de parler, la tête bandée à cause des blessures causées par les chutes de débris.

« Nous n’avons pas de maison où l’emmener et nous n’avons plus rien à manger depuis hier », a déclaré son épouse Saida Bodchich, craignant pour l’avenir de leur famille de six personnes dont l’unique soutien de famille est si gravement blessé. « Nous ne pouvons compter sur personne d’autre que Dieu. »

Un minaret de mosquée fissuré se dresse après un tremblement de terre dans le village de Moulay Ibrahim, près de Marrakech, au Maroc, samedi. (Mosa’ab Elshamy/Associated Press)

Le village pleure déjà 10 morts, dont deux adolescentes, a indiqué un habitant.

On espérait trouver davantage de survivants.

Des images capturées samedi à Moulay Brahim montrent des sauveteurs tirant quelqu’un des décombres. Deux sauveteurs se sont embrassés tandis que la personne était évacuée sur une civière.

Le séisme le plus meurtrier depuis 1960

L’épicentre du séisme se trouvait à environ 72 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, une ville appréciée des Marocains et des touristes étrangers pour ses mosquées médiévales, ses palais et ses séminaires richement ornés de mosaïques vives au milieu d’un labyrinthe de ruelles roses.

Le vieux quartier de Marrakech a subi d’importants dégâts. Les familles se sont regroupées dans les rues, craignant que leur maison ne soit plus sûre pour y retourner.

« Je ne peux pas dormir là-bas. Je demande aux autorités de m’aider et de faire venir un expert pour évaluer s’il est possible pour moi de retourner à la maison ou non », a déclaré Mouhamad Ayat Elhaj, 51 ans, dans la rue avec sa famille près de la maison. la vieille ville. « S’il y a un risque, je ne retournerai pas à la maison », a-t-il déclaré.

Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis 1960, date à laquelle on estime qu’il a tué au moins 12 000 personnes, selon l’US Geological Survey.

La Turquie, où de puissants tremblements de terre en février ont tué plus de 50 000 personnes, fait partie des pays qui ont exprimé leur solidarité et offert leur soutien.

Marrakech doit accueillir à partir du 9 octobre les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Un porte-parole du FMI, interrogé sur les réunions prévues, a déclaré : « Notre seule préoccupation pour le moment est le peuple marocain et les autorités qui font face à cette tragédie ».