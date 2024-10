Les secouristes palestiniens se retirent du nord de Gaza, affirmant que Tsahal cible ses volontaires

La Défense civile palestinienne a annoncé mercredi qu’elle se retirerait du nord de Gaza, affirmant que ses équipes, qui assurent les services de premiers secours et de recherche et de sauvetage, ont été ciblées par les attaques israéliennes alors qu’elles tentaient de sortir les survivants – ou les corps – des décombres ou de les offrir en premier. -aide aux blessés.

Les volontaires qui travaillent avec l’agence dans le nord de Gaza ont travaillé dans des circonstances impossibles et sans accès à des fournitures essentielles, ont entendu les journalistes lors d’une conférence de presse à l’hôpital arabe Al-Ahli (Al-Ma’madani).

« Nous annonçons maintenant que dans le nord de la bande de Gaza, dans tout le district nord, la Défense civile ne fournit aucun service humanitaire ni aucun service médical. [in the area] », a déclaré Mahmoud Basel, porte-parole de la Défense civile palestinienne.

Des membres de la Défense civile palestinienne recherchent des victimes sous les décombres d’une maison détruite après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza le 28 novembre 2012. Tout au long du récent conflit, les équipes ont tout fait : rechercher des survivants, récupérer les corps sous les décombres, éteindre les incendies et prodiguer les premiers soins. (Suhaib Salem/Reuters)

Les premiers intervenants ciblés

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage, frappant particulièrement durement la partie nord de l’enclave, les premiers intervenants affirment avoir été la cible d’attaques israéliennes dans les parties nord et sud de Gaza. Au cours de la semaine dernière, a indiqué Bâle, huit membres de la défense civile ont été soit ciblés par des drones israéliens, soit arrêtés par les Forces de défense israéliennes alors qu’ils tentaient d’atteindre un site de frappe pour rechercher des survivants, éteindre des incendies ou prodiguer les premiers soins de base.

Basel a déclaré que l’équipe s’était dirigée vers l’hôpital indonésien « sur la base des instructions de l’armée israélienne ».

« Sur le chemin vers le site, les forces d’occupation ont pris pour cible l’équipe, blessant un certain nombre d’hommes et faisant perdre le contact au reste du groupe avec nous. »

« Nous ne savons rien d’eux », a-t-il déclaré.

Des équipes d’urgence s’efforcent de récupérer les corps de Palestiniens tués lors d’une frappe israélienne contre une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Gaza. (Dawoud Abou Alkas/Reuters)

Bâle a également déclaré qu’en raison des bombardements « lourds », une autre équipe avait été contrainte d’abandonner des civils blessés alors qu’elle se dirigeait vers l’hôpital indonésien.

Il a déclaré que Tsahal « exécute » et arrête les services d’urgence, mettant ainsi fin à toute aide humanitaire dans le nord de Gaza.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News, l’armée israélienne a déclaré que ses soldats arrêtaient uniquement les personnes qu’ils soupçonnaient d’« activités terroristes » et qu’ils libéraient ceux « qui n’y participaient pas ».

« L’armée israélienne a mis en place des processus complets pour garantir l’application du droit des conflits armés pendant les hostilités actives, ce qui inclut la mise en œuvre d’un processus hautement réglementé et à plusieurs niveaux pour approuver les attaques planifiées contre des objectifs militaires », a déclaré l’armée dans un communiqué. à CBC News.

400 000 personnes piégées dans le nord de Gaza

Début octobre, Tsahal a repris son attaque sur la partie nord de Gaza dans le but, selon elle, d’éliminer les membres du Hamas qui travaillent encore dans la région.

Bien qu’un estimé à 1,9 million Les Palestiniens ont été déplacés depuis le début de la guerre il y a un an – certains plus d’une fois tout au long du conflit – et on estime qu’au moins « 400 000 personnes ont été déplacées ». piégé » dans le nord de Gaza, selon un message à X de Philippe Lazzarini, le chef de l’agence d’aide des Nations Unies aux réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

Les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza montrent que près de 43 000 Palestiniens sont morts depuis le début du conflit. La guerre a commencé après qu’une attaque menée par le Hamas a tué 1 200 personnes en Israël et vu 250 otages pris à Gaza le 7 octobre 2023.

Dans un message adressé à X, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le « siège » dans le nord de Gaza » épuise tous les moyens disponibles pour [people’s] survie. »

« Les civils doivent être protégés et doivent pouvoir recevoir une aide humanitaire », indique le message.

Israël a toujours nié avoir empêché l’aide d’atteindre les civils dans la bande de Gaza, tandis que l’ONU maintient que ce qui entre dans ce pays n’est qu’un « couler. »

Trois hôpitaux assiégés

Alors que les combats se poursuivent dans le nord, le secrétaire d’État américain Antoine Blinken en est à son 11ème voyage dans la région pour tenter de reprendre les pourparlers de cessez-le-feu entre les deux parties. Blinken a exhorté les responsables israéliens à « capitaliser » sur la mort de l’ancien chef du Hamas Yahya Sinwar pour obtenir la libération des otages restants et mettre fin à la guerre.

S’adressant à une foule de journalistes devant l’hôpital arabe Al-Ahli (Al-Ma’madani), dans le nord de Gaza, Bâle a pris note de la récente arrestation par l’armée israélienne de cinq membres de la défense civile qui passaient par un point de contrôle.

Bâle a dressé un tableau sombre de la situation dans le nord, terminant sa conférence de presse en affirmant que Tsahal avait ordonné aux membres de la Défense civile palestinienne de quitter la zone et de se diriger vers le sud.

Enfin, il a déclaré que trois hôpitaux, Al-Awda, l’indonésien et Kamal Adwan, sont « complètement assiégés » et des centaines de personnes y cherchent refuge.