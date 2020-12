Les secouristes français ont dû se donner beaucoup de mal mardi pour évacuer un homme souffrant d’obésité morbide de son appartement après avoir été immobilisé chez lui après un accident l’année dernière.

Une cinquantaine de secouristes et une grue ont été déployés dans le cadre de l’opération dans la ville sud de Perpignan. On estime que l’homme pèse entre 250 et 300 livres (550 à 660 livres), l’homme identifié comme « Alain P. » n’a pas pu descendre du sol après être tombé du lit il y a un an. Il sera désormais hospitalisé pendant plusieurs mois car les médecins subviennent à ses besoins et tentent de l’aider à perdre de la graisse corporelle.

Alain P. a finalement été évacué de l’appartement dans un grand conteneur après que les ouvriers aient démoli la façade pour y accéder. Les sauveteurs ont utilisé un coussin gonflable pour soulever le patient.

Une première tentative pour l’évacuer en décembre dernier a échoué après que l’homme a refusé de peur de perdre son appartement, ont déclaré les secouristes.

Mustapha Sebanne, le médecin en chef des services d’urgence de Montpellier, a déclaré que les secouristes l’avaient entraîné pour l’aider.

« Il a peur de cette extraction. Nous comprenons, et maintenant que nous avons travaillé avec lui pour le mettre dans le bon état d’esprit, il y a une forme de confiance entre nous », a déclaré Sebanne.