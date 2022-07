Les secouristes de Red Deer veulent que vous arrêtiez de mettre votre téléphone dans les porte-gobelets

C’est devenu trop courant pour la répartitrice d’urgence de Red Deer, Andrea McLean.

Elle répond à un appel au 911 pour entendre une personne confuse sur l’autre ligne se demander comment elle a composé le numéro. En connaissance de cause, elle demande : “Votre téléphone était-il dans un porte-gobelet ?” Ils disent “oui” et elle se lance dans son explication.

Sur un iPhone 8 ou version ultérieure, un appel SOS d’urgence peut être effectué en maintenant les deux boutons latéraux enfoncés en même temps. Un nouvel écran apparaît, et bientôt, un compte à rebours commence et une alerte retentit. Si aucune action n’est entreprise, un appel au 911 est déclenché.

McLean dit que cette séquence d’événements se produit souvent accidentellement lorsque les iPhones sont pressés dans des porte-gobelets.

“Parfois, ce sont des enfants qui jouent, parfois c’est quelqu’un qui appelle accidentellement – tout ce genre de choses. Mais une grande majorité, nous blâmons les porte-gobelets”, a déclaré McLean, adjoint au chef adjoint du centre de communications d’urgence 911 de Red Deer, dans une interview sur la Calgary Eyeopener.

“Nous essayons de les éduquer un par un.”

Ils ont également lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public au problème.

C’est une autre belle fin de semaine dans le centre de l’Alberta !! Chaque week-end, nous recevons des CENTAINES d’appels accidentels de téléphones portables dans des porte-gobelets. Bien que nous aimions entendre tous vos bons moments, chacun attache une ligne d’urgence. Ce week-end #JustSayNoToCupholders #EverySecondCounts pic.twitter.com/Ou9jIn0uKP< /a> —@RedDeer911

En juin, le centre a reçu environ 15 000 appels, dont environ 3 500 étaient des erreurs de numérotation, dit McLean. Ces appels enlèvent des ressources indispensables à une équipe desservant plus de 453 000 personnes dans environ 70 communautés, de Leduc à Airdrie et des frontières de la Colombie-Britannique à la Saskatchewan.

« Si vous ne me répondez pas… Nous devons en fait vous rappeler manuellement », a déclaré McLean.

“Si vous ne répondez pas au téléphone, c’est un autre problème, car si j’entends quelque chose de drôle ou de suspect, nous devons impliquer la police car nous ne sommes tout simplement pas sûrs de la sécurité.”

Un exemple de l’écran d’urgence qui apparaît lorsque le mode iPhone SOS est activé. (Pomme)

Ce n’est pas seulement un problème pour le centre d’urgence de Red Deer non plus.

Dans un communiqué, Magni Magnason, commandant adjoint du 911 de Calgary, a déclaré qu’ils recevaient 300 à 400 appels accidentels au 911 par jour.

“Un facteur contributif est la fonction d’appel d’urgence sur l’iPhone”, a déclaré Magnason.

“Cela se produit le plus souvent lorsque le téléphone est placé dans une poche, un sac à main ou un porte-gobelet. Cela peut également se produire lorsqu’une alarme est désactivée ou que quelqu’un tente de régler les volumes de la musique.”

Les appels provenant de téléphones cellulaires non abonnés sont le deuxième type d’appel accidentel au 911 le plus courant à Calgary. Des erreurs de numérotation se produisent également avec certains androïdes et iPhones antérieurs, lorsque certains boutons sont enfoncés rapidement.

Pour aider à réduire les risques d’erreur de numérotation du 911, vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone, a déclaré Magnason. Vous pouvez ajouter une étape supplémentaire au processus, obligeant quelqu’un à balayer l’écran du téléphone avant que l’appel ne soit passé.

Si vous souhaitez conserver les mêmes fonctionnalités et que vous appelez accidentellement la répartition des urgences, la chose la plus importante est de rester en ligne, explique McLean.

“Dites-nous que vous êtes en sécurité, et c’est tellement plus rapide pour nous d’avoir cette conversation.”

Son conseil, cependant ? Gardez simplement votre téléphone loin des porte-gobelets en premier lieu.