Les secouristes américains « pourchassés par les milices » – WaPo — RT World News

Une agence fédérale aurait brièvement retiré son personnel d’un comté de l’ouest de la Caroline du Nord la semaine dernière.

Les employés fédéraux qui ont répondu à l’ouragan Helene dans le comté de Rutherford, en Caroline du Nord, ont été menacés la semaine dernière par des milices et ont dû se retirer temporairement, a rapporté dimanche le Washington Post.

Un e-mail envoyé samedi par un responsable du US Forest Service, qui assiste l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), a conseillé aux intervenants fédéraux de « Retirez-vous et évacuez le comté immédiatement » dit le journal. L’avertissement est intervenu après que des membres de la Garde nationale ont affirmé avoir découvert ce qu’ils appelaient « des camions de milices armées disant là [sic] étaient à la chasse à la FEMA.

Le Post a déclaré que deux responsables fédéraux lui avaient confirmé que le message était authentique. Le journal souligne qu’il n’est pas clair quelle est la gravité de la menace.

L'une des sources a déclaré que les employés avaient été transférés dans un « zone de sécurité » ce qui a entraîné la suspension des travaux de reconstruction dans la zone. Le personnel était de retour sur place dimanche après-midi, ont ajouté les responsables, qui ont parlé au journal sous couvert d'anonymat.















La journaliste Brianna Sacks, qui a signé l’article, a ensuite publié sur son compte X un message affirmant qu’une équipe de pompiers avait reçu pour instruction d’éviter certaines zones à la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. « en raison du fait que les communautés sont gouvernées par des milices armées » là.

Le Post a décrit l’incident survenu dans le comté de Rutherford comme le dernier exemple de problèmes de sécurité dans l’ouest de la Caroline du Nord. Au cours des deux semaines qui ont suivi l’ouragan Hélène qui a ravagé certaines parties de l’État, « La désinformation et les rumeurs ont rendu la reprise plus difficile » indiquent les rapports, affirmant que certaines sections locales refusaient de coopérer avec les responsables fédéraux.

« C’est terrible parce que beaucoup de ces gens qui ont besoin d’aide la refusent parce qu’ils croient ce que les gens disent à propos de la FEMA et du gouvernement », Riva Duncan, une ancienne responsable du Service forestier, a déclaré au média. « Et c’est triste parce que ce sont probablement ceux qui ont le plus besoin d’aide. »

La région des Appalaches aux États-Unis, qui comprend l’ouest de la Caroline du Nord, a tendance à être moins riche et est désormais considérée par beaucoup comme ayant été laissée pour compte par les élites politiques côtières. Il a également une longue histoire de sentiment anti-fédéral.

Vendredi, le président Joe Biden a dénoncé « Désinformation imprudente, irresponsable et implacable et mensonges purs et simples » pour les menaces de mort qui auraient été reçues par les secouristes dans le cadre de remarques sur les efforts du gouvernement en matière de réponse aux ouragans.