Les secouristes à Gaza peinent alors que les hôpitaux manquent d’électricité

Mercredi après-midi (heure locale), l’électricité dans la bande de Gaza sous blocus a été coupée après la fermeture de la seule centrale électrique, suite à l’ordre d’Israël d’un « siège complet » sur Gaza et au blocage de l’électricité, de la nourriture, de l’eau et du carburant. enclave côtière. Les autorités de Gaza ont averti que sans électricité ni carburant, les hôpitaux et les services d’urgence de la bande de Gaza ne pourraient pas fonctionner. L’hôpital Al-Shifa, le plus grand complexe médical de la bande de Gaza, dispose de suffisamment de carburant pour alimenter ses générateurs de secours pendant quatre jours supplémentaires au maximum, a déclaré son directeur. Bâtiments à Gaza détruits par une frappe aérienne israélienne. Crédit: PA « Si l’électricité s’arrête, nos hôpitaux ne deviendront que des charniers », a déclaré le directeur, le Dr Muhammad Abu Salima. L’hôpital a limité sa consommation d’électricité aux seuls services essentiels, a-t-il déclaré. Au moins 1 127 Palestiniens ont été tués et plus de 5 300 autres blessés à Gaza depuis samedi, selon le ministère de la Santé de Gaza. On ne sait pas exactement combien de victimes figurent parmi les assaillants palestiniens qui ont mené l’assaut de samedi.

L’électricité à Gaza n’était déjà disponible que quelques heures par jour avant la fermeture de la centrale électrique, et une fois le soleil couché, l’enclave était en grande partie plongée dans l’obscurité alors que les frappes aériennes se poursuivaient. Dans la nuit de mardi, les secouristes de plusieurs quartiers ont eu du mal à extraire les gens des décombres des blocs de béton tombés et du métal tordu, leurs efforts étant éclairés par des phares, des lampes de poche et des téléphones portables, selon une vidéo de la scène. Les habitants en tongs ont utilisé des couvertures pour tirer et transporter les corps de leurs voisins hors des bâtiments détruits. Naseem Hassan, 47 ans, chauffeur d’ambulance à Gaza depuis 25 ans, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vécu de tel que cette guerre. « Lorsque nous nous rendons dans les endroits touchés, nous ne prenons que les blessés et les morts qui se trouvent à l’extérieur des bâtiments, mais nous ne pouvons pas extraire les blessés et les corps sous les décombres », a-t-il expliqué. « Nous avons besoin de bulldozers et d’équipements lourds, mais nous n’en avons pas. »

Il y a de nombreuses maisons démolies à travers Gaza avec des corps en dessous qui ne peuvent pas être retrouvés, a-t-il déclaré. Gaza, une petite enclave densément peuplée qui abrite plus de 2 millions de personnes, vivait déjà depuis 16 ans sous un sévère blocus imposé par Israël. Les gens inspectent les décombres des maisons détruites lors d’une frappe aérienne israélienne sur Khan Younis à Gaza mercredi. Crédit: Youssef Masoud/New York Times Les autorités de Gaza affirment depuis longtemps que le blocus, également appliqué par l’Égypte, a empêché des équipements tels que des camions de pompiers, des ambulances et des échelles d’entrer sur le territoire, entravant ainsi les efforts de secours. Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a condamné mardi la violence des groupes armés palestiniens, mais a averti que le siège imposé par Israël était interdit par le droit international humanitaire et exacerberait la situation humanitaire « déjà désastreuse » dans ce pays.

À plusieurs reprises, Ahmed et d’autres équipes d’ambulances ont tenté de s’approcher des zones qui avaient été attaquées, mais d’autres frappes aériennes les ont forcés à reculer. Une frappe a touché 15 pieds devant leur ambulance, a-t-il déclaré, mais ils n’ont pas été blessés. Chargement Mais mercredi, quatre de ses collègues ont été tués dans des frappes aériennes contre leurs ambulances, selon le Croissant-Rouge. « Il n’y a aucune différence entre les cibles », a-t-il déclaré. « Les ambulanciers eux-mêmes sont visés. » Les Nations Unies ont indiqué que depuis samedi, neuf ambulances avaient été touchées à Gaza et 13 attaques contre des établissements de santé avaient été signalées. Le ministère de la Santé de Gaza a accusé Israël de cibler systématiquement les ambulances.

Un porte-parole de l’armée israélienne n’a pas répondu aux questions sur la question de savoir si l’armée visait les ambulances. L’armée israélienne a déclaré que ses frappes visaient tous les sites liés au Hamas, y compris les maisons des membres. Un homme et un garçon inspectent les décombres des maisons détruites lors d’une frappe aérienne israélienne sur Khan Younis à Gaza mercredi. Crédit: Youssef Masoud/New York Times « Jusqu’à présent, un grand nombre de personnes sont coincées sous les décombres ; Depuis deux jours, ils sont sous les décombres », a déclaré Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile palestinienne à Gaza, qui administre les services d’urgence. « Les secouristes ne peuvent pas les atteindre faute de matériel. » Les sauveteurs ont également déclaré qu’ils ne pouvaient pas suivre le rythme des frappes aériennes et de leur destruction. Contrairement aux guerres passées, où les frappes aériennes israéliennes ciblaient des bâtiments individuels, des blocs entiers sont désormais rasés, ont-ils déclaré.

Les commandants militaires israéliens ont déclaré qu’il y avait un « changement de paradigme » dans leurs frappes aériennes sur Gaza. Chargement « Nous devons utiliser un langage et une terminologie différents concernant nos activités d’assaut à Gaza », a déclaré mardi Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, lors d’un point de presse. « Ce n’est pas comme les tours précédents. » L’armée israélienne a averti les habitants de Gaza de quitter les zones – dans certains cas des districts ou des villes entières – qu’elle ciblait. Mais les Gazaouis n’ont nulle part où aller ; la bande de Gaza ne dispose pas d’abris anti-aérien et ceux qui se sont rendus chez des proches dans d’autres régions ont souvent constaté qu’eux aussi fuyaient. Plus de 260 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du territoire, dont beaucoup ont trouvé refuge dans des écoles et des hôpitaux.

« Des kilomètres carrés entiers sont complètement effacés de la carte », a déclaré Basal.