Les sécheresses de neige dans le nord-est prennent fin alors que l’explosion de l’Arctique provoque un refroidissement éolien record et provoquant des engelures

Un brutal Explosion arctique apporte des températures record et des refroidissements éoliens potentiellement mortels sur une grande partie des États-Unis alors que la neige et la glace se propagent du sud à la Nouvelle-Angleterre et qu’une nouvelle tempête cible le nord-ouest avec des glaces dangereuses. Voici la dernière :

• Fin des records de séquences sans neige : Il est tombé suffisamment de neige à New York, Philadelphie, Baltimore et Washington, DC, pour mettre fin à près de deux ans d’attente pour un pouce de neige dans ces villes. Les villes ont toutes enregistré au moins un pouce de neige en 24 heures, ce qui n’avait pas été fait depuis plus de 700 jours dans toutes les localités. Les séquences ont été record à Baltimore, New York, Philadelphie et à l’aéroport international de Dulles, dans la région de Washington DC.

• Des températures froides record: Près de 80 % des États-Unis connaîtront des températures inférieures à zéro au cours de la semaine prochaine alors qu’une nouvelle vague d’air froid se propagera à travers le pays d’ici la fin de la semaine. De nombreux records quotidiens de froid ont déjà été établis, notamment au Texas, en Oklahoma et au Kansas. Il a neigé jusqu’à Mobile, en Alabama, et Pensacola, en Floride, mardi matin, et bien qu’il n’y ait pas eu d’accumulation, les deux villes ont signalé de rares chutes de neige pendant quelques heures. Des centaines de gardes nationaux de l’Alabama sont entrés en action pour aider les automobilistes et dégager les véhicules sur l’Interstate 65. Des avertissements de gel sévère sont attendus mardi soir pour une grande partie de la côte du Golfe, du Texas à la Floride. Les températures à Memphis, Dallas et Nashville devraient rester en dessous de zéro pendant au moins 72 heures consécutives.

• Les engelures peuvent survenir en quelques minutes: Une grande partie des Rocheuses, des Grandes Plaines et du Midwest connaîtront des refroidissements éoliens inférieurs à zéro jusqu’à mercredi, avec des refroidissements éoliens aussi bas que moins 30 degrés sur les plaines du Nord. “Ces refroidissements éoliens pourraient provoquer des engelures sur la peau exposée en quelques minutes et une hypothermie peu de temps après”, a prévenu le National Weather Service.

• Au moins 12 décès dans plusieurs États: Des décès ont été signalés dans l’Arkansas, l’Oregon, le Mississippi, le Kansas et le Tennessee depuis le 12 janvier, alors que des tempêtes hivernales consécutives ont frappé les États-Unis avec des vents, de la glace et de la neige dangereux. Une personne a été tuée et une autre blessée en Arkansas après que leur camionnette soit sortie d’une autoroute enneigée du comté de White et ait heurté un arbre. selon la police d’État.

• Les routes verglacées rendent les déplacements dangereux: Des conditions hivernales ont été signalées sur les routes d’au moins une demi-douzaine d’États du sud mardi matin. Des accidents sur une I-10 en nappe dans le sud de la Louisiane ont fermé un vaste tronçon de l’autoroute dans les deux sens mardi matin. Les services des transports de toute la région ont exhorté les gens à rester chez eux et hors des routes alors qu’ils tentaient de lutter contre les conditions. Des « centaines » d’incidents de voyage se sont produits lundi sur les routes du Tennessee, a indiqué le DOT de l’État.

• 10 000 vols annulés : Le coût des transports dû à une période hivernale hyperactive va au-delà des routes. Plus de 10 000 vols ont été annulés depuis vendredi, selon les données de FlightAware. La plupart des annulations mardi ont eu lieu dans l’Est en raison de la tempête active, mais les problèmes de vol s’étendent jusqu’à Denver à l’ouest.

• Les écoles et les bureaux du gouvernement sont fermés: Les districts scolaires de plus d’une demi-douzaine d’États, dont l’Alabama, la Louisiane, le Mississippi, le Texas et la Virginie occidentale, ont annoncé des fermetures en raison des températures glaciales. Les bureaux du gouvernement fédéral ont fermé à Washington, DC, pour la première fois depuis le 7 janvier 2022 en raison des conditions météorologiques.

La neige et la pluie verglaçante balayent le nord-est

Alors que les températures dangereusement froides persistent dans une grande partie des États-Unis – avec plus de 95 millions de personnes dans plus de 35 États sous alerte météo hivernale – la neige et la pluie verglaçante sur le sud se sont propagées au centre de l’Atlantique, au nord-est et à la Nouvelle-Angleterre jusqu’à mardi.

Sous le vent des Grands Lacs, les fortes chutes de neige par effet de lac devraient créer d’importants problèmes de voyage. Neige effet lac Cela se produit lorsque l’air froid traverse les eaux libres et non gelées des Grands Lacs, créant des bandes étroites qui produisent 2 à 3 pouces de neige par heure ou plus.

Buffalo, New York, est soumis à un avertissement de neige par effet de lac du mardi après-midi au jeudi soir, avec de fortes chutes de neige par effet de lac de 1 à 3 pieds et des rafales pouvant atteindre 40 mph. Watertown, également sous surveillance de tempête hivernale jusqu’à vendredi matin, pourrait connaître de fortes chutes de neige par effet de lac de 2 à 3 pieds.

« Voyager pourrait être très difficile, voire impossible. Les zones de poudrerie pourraient réduire considérablement la visibilité », a averti le bureau du National Weather Service à Buffalo. “Les conditions dangereuses pourraient avoir un impact sur les déplacements du mercredi matin et soir.”

Cette région venait de recevoir plus de 3 pieds de neige suite à une précédente série de très fortes chutes de neige à effet lac.

La ville de New York a reçu 1,6 pouce de neige après ne pas avoir reçu un pouce de neige en une seule journée dans plus de 700 jours.

Washington, DC, a reçu 4,1 pouces de neige suite à la tempête, mettant fin à la séquence de la ville sans au moins un pouce de neige en 728 jours.

Philadelphie a également mis fin à sa sécheresse de neige avec des chutes de 1,5 pouces tôt mardi après 715 jours sans un pouce de chute de neige.

Alors que le nord-est fait face à la neige, une autre tempête se déplacera vers le nord-ouest du Pacifique de mardi à mercredi alors que la région continue de se remettre d’une tempête dévastatrice qui a frappé la semaine dernière.

Un avertissement de tempête de verglas est en vigueur pour plus de 3 millions de personnes dans toute la région, y compris à Portland, avec des pluies verglaçantes qui devraient y arriver en fin d’après-midi, à proximité du trajet du soir. Suffisamment de glace pourrait s’accumuler pour endommager les arbres et les lignes électriques, menaçant ainsi des pannes de courant. Le district scolaire de la ville a déclaré que toutes les écoles publiques seraient fermées mercredi en raison de la tempête de verglas en cours. Le système apportera également de la pluie sur certaines parties du nord-ouest du Pacifique jusqu’en Californie, avec de la neige à des altitudes plus élevées.

Refroidissement éolien inférieur à zéro

Les températures devraient se modérer mercredi avant qu’une nouvelle poussée d’air froid n’arrive sur les plaines du nord, le Midwest et le Grand Sud d’ici la fin de la semaine, selon le service météorologique.

Températures de refroidissement éolien – la sensation de froid de l’air sur la peau exposée – devraient rester à des niveaux dangereux qui provoquent des engelures et une hypothermie.

Des refroidissements éoliens dangereusement froids aussi bas que 30 en dessous de zéro sont attendus mercredi dans le Dakota du Nord et dans d’autres parties des plaines du Nord. Les refroidissements éoliens inférieurs à zéro se propageront aussi loin à l’est que la Nouvelle-Angleterre et aussi loin au sud que le Mississippi.

« Évitez les activités de plein air si possible. Si vous devez être à l’extérieur, portez des vêtements appropriés, habillez-vous en plusieurs couches et couvrez la peau exposée. Gardez les animaux à l’intérieur », a déclaré le National Weather Service. « Ayez un kit de survie contre le froid si vous devez voyager. »

Sara Tonks, météorologue de CNN, ainsi que Zenebou Sylla, Sarah Dewberry, Amy Simonson, Andi Babineau, Gregory Wallace et Pete Muntean de CNN ont contribué à ce rapport.

