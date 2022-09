Les seaux Happy Meal d’Halloween de McDonald’s pourraient revenir cet Halloween

Envie d’un peu de rétro avec votre fast-food cet automne ? Voici une rumeur que vous pourriez trouver boo-tiful. ComicBook.com signale qu’un site appelé Nostalgie du cauchemar semble avoir l’information privilégiée sur McDonald’s ramenant ses bien-aimés seaux Halloween Happy Meal.

La vidéo YouTube ci-dessous date de 1990, mais elle vous montre au moins à quoi peuvent ressembler les seaux.

Quels sont exactement ces seaux, vous pouvez demander? En 1986, McDonald’s a commencé à proposer son repas Happy Meal pour enfants dans de jolis petits seaux sur le thème d’Halloween, qui peuvent également servir de seau de friandises pour enfants. Les trois modèles originaux s’appelaient McPunk’n, McBoo et McGoblin, mais tous ressemblaient à des citrouilles, juste avec des visages différents. Quelques années plus tard, un dessin de fantôme blanc et un dessin de sorcière verte ont été ajoutés. Mais selon ComicBook.com, les seaux ne sont plus disponibles depuis 2016, c’est donc une touche rétro amusante.

Les fans d’Halloween espèrent sûrement que c’est un régal et non un tour. Un représentant de McDonald’s n’était pas immédiatement disponible pour confirmer ou commenter le rapport. Mais le compte Instagram fiable de snack-news markie_devo posté ce qui semble être une annonce pour la nouvelle promotion.

Nightmare Nostalgia a partagé ce qui semble être une page de calendrier divulguée des événements de McDonald’s, répertoriant les seaux d’Halloween comme arrivant le 18 octobre et se poursuivant jusqu’à Halloween, le 31 octobre. Mais sans confirmation, nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela se produit, tout comme Linus ne pourrait jamais garantir l’arrivée de la Grande Citrouille.

On peut dire que certains nostalgiques aimeraient que cela se produise. Il y a beaucoup de nostalgie pour ces seaux sur les réseaux sociaux.

“Mais j’ai besoin de savoir si @McDonalds ramène les seaux d’Halloween parce que j’en ai besoin de tous”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Nous mettrons à jour si McDonald’s répond.