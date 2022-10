Les seaux d’Halloween bien-aimés de McDonald’s pourraient être de retour cet automne

Envie d’un peu de nostalgie avec votre burger ? Obtenez une charge de cette rumeur boo-tiful. Comme ComicBook.com rapports, un site appelé Nostalgie du cauchemar semble avoir l’information privilégiée sur McDonald’s ramenant ses seaux Halloween Happy Meal.

Que sont les seaux d’Halloween de McDonald’s ?

En 1986, McDonald’s a commencé à proposer son repas Happy Meal pour enfants dans de jolis petits seaux sur le thème d’Halloween, qui peuvent également servir de seau de friandises pour enfants – s’ils ne recherchent pas un maximum de bonbons, c’est-à-dire. Les Happy Meals sont généralement présentés dans des boîtes en carton en forme de petites maisons, de sorte que les seaux étaient un régal effrayant.

À quoi ressemblaient les seaux d’Halloween originaux de McDonald’s ?

Les trois modèles originaux s’appelaient McPunk’n, McBoo et McGoblin. Tous ressemblaient à des citrouilles, juste avec des visages différents. McPunk’n a l’air heureux, McBoo a l’air légèrement surpris et McGoblin a l’air… endormi, mais il est probablement censé avoir l’air effrayant.

Seaux d’Halloween fantôme et sorcière McDonald’s

Quelques années plus tard, McDonald’s a ajouté des motifs de fantômes blancs et de sorcières vertes. Ils avaient tous l’air plutôt heureux – même la sorcière soi-disant effrayante. Les voici dans une publicité de 1990. Comme l’explique la publicité, le seau fantôme brille même dans le noir. (Ne pensez pas trop à la façon dont les Chicken McNuggets s’affairent à faire de la sauce, probablement pour leur propre consommation.)

Quand McDonald’s a-t-il cessé de fabriquer des seaux d’Halloween ?

Nightmare Nostalgia a un merveilleuse chronologie de l’histoire, si vous voulez vraiment plonger dans le passé promotionnel d’une chaîne de restauration rapide. (Je ne vous frappe pas si vous le faites, car je suis l’un d’entre vous.) Certains des changements les plus importants ont impliqué le passage à des sacs en vinyle brillants dans le noir, appelés McBoo Bags. En 1992, les seaux ont été repensés pour inclure des emporte-pièces qui sautaient du haut. Cela devait être un point culminant pour la créativité du seau d’Halloween de McDonald’s. J’espère que quelqu’un a eu une augmentation cette année-là.

Après cela, les seaux ont continué à être modifiés et ont finalement disparu en 2016, avec un design It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown. Il doit donc être temps de les ramener, n’est-ce pas ? Bonjour? Quelqu’un écoute? Ronald? Grimace? Bon chagrin !

À quoi ressembleront les nouveaux seaux d’Halloween de McDonald’s ?

Les fans d’Halloween espèrent sûrement que c’est un régal et non un tour. Un représentant de McDonald’s n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires – ce qui me porte à croire que l’entreprise veut vraiment garder cette nouvelle secrète, si c’est bien vrai.

Mais le compte Instagram fiable de snack-news markie_devo posté ce qui semble être un photo des nouveaux seaux. Les seaux semblent être la variété fantôme, sorcière et citrouille, alors peut-être que le fantôme brillera à nouveau dans le noir. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces couvercles, cependant.

Quand les seaux d’Halloween de McDonald’s seront-ils disponibles ?

Nightmare Nostalgia a partagé ce qui semble être un fuite de la page de calendrier des événements de McDonald’s, répertoriant les seaux d’Halloween comme arrivant le 18 octobre et se poursuivant jusqu’à Halloween, le 31 octobre. Il mentionne également “Seaux d’Halloween” le 4 octobre. C’est peut-être à ce moment-là que la campagne publicitaire commencera et nous apprendrons que c’est réel ? Ou quand les seaux seront expédiés aux restaurants ? C’est aussi le jour McRib, apparemment, alors préparez-le.

Mais sans confirmation, nous ne pouvons pas dire avec certitude que les seaux d’Halloween de McDonald’s reviennent, tout comme Linus ne pourrait jamais garantir l’arrivée de la Grande Citrouille.

Des seaux d’Halloween inédits que nous ne verrons jamais

D’après YouTuber Capsule temporelle pour le consommateur, il y avait six seaux d’Halloween proposés qui n’ont jamais été publiés, y compris ce chat noir ronronnant. Whoa, nous avons raté une partie de la bonté de la culture pop ici. Il y a aussi une merveilleuse McMummy.

Il a été divulgué hier que les seaux d’Halloween de McDonald’s reviendront le 18/10 (non confirmé, mais là où il y a de la fumée, il y a du feu). Développement assez excitant, mais quand allons-nous enfin avoir le seau chat noir inédit qui a été proposé en 1991 ?!?! pic.twitter.com/qyo2TTn3Tv – Capsule temporelle des consommateurs (@consumertc) 17 septembre 2022

Comment réagissent les réseaux sociaux ?

On peut dire que certains nostalgiques aimeraient que cela se produise. Il y a beaucoup de nostalgie pour ces seaux sur les réseaux sociaux.

“Mais j’ai besoin de savoir si McDonalds ramène les seaux d’Halloween parce que j’en ai besoin de tous”, a déclaré un utilisateur de Twitter.