Les séances d’exercice du week-end réduisent le risque de déclin mental, selon une étude

Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles ce n’est pas le fait de faire de l’exercice – mais le fait que vous le fassiez – qui produit des résultats sur la santé.

Selon les chercheurs, les séances d’exercice du week-end peuvent être tout aussi bénéfiques pour vous que de s’entraîner pendant la semaine lorsqu’il s’agit de ralentir le déclin mental.

Les résultats, qui surviennent un mois après qu’une autre étude ait révélé qu’être un « guerrier » faisant de l’exercice le week-end réduisait le risque de développer plus de 200 maladies, a révélé que faire de l’exercice pendant un ou deux jours seulement réduisait le risque de « démence légère » par rapport à des entraînements plus réguliers. .

L’étude, parue dans le British Journal of Sports Medicine, concluait : « Le modèle d’activité physique du week-end pourrait être une option plus pratique pour les personnes occupées du monde entier. »

Il poursuit : « Cette étude est importante car elle suggère que même les personnes occupées peuvent bénéficier de bienfaits sur leur santé cognitive en participant à une ou deux séances de sport et d’exercice par semaine. »

Les chercheurs ont découvert que le risque de démence légère était réduit en moyenne de 15 % chez les « guerriers du week-end » qui faisaient de l’exercice une à deux fois par semaine et de 10 % chez les « régulièrement actifs » qui faisaient de l’exercice plus souvent.

Après avoir pris en compte les facteurs susceptibles d’influencer les résultats, tels que l’âge, le tabagisme, la durée du sommeil, le régime alimentaire et la consommation d’alcool, les chercheurs ont suggéré que les deux modes d’exercice avaient des effets similaires.

« Nous avons constaté que le modèle d’activité physique du guerrier du week-end et le modèle d’activité physique régulièrement actif étaient associés à des réductions similaires des risques de démence légère après ajustement pour tenir compte des facteurs confondants », ont-ils déclaré.

« Nous avons constaté qu’environ 10 % des cas (de démence légère) seraient éliminés si tous les adultes d’âge moyen pratiquaient un sport ou une activité physique une à deux fois par semaine, voire plus souvent.

« Au meilleur de nos connaissances, il s’agit de la première étude de cohorte prospective à montrer que le modèle d’activité physique du guerrier du week-end est associé à un risque réduit de démence légère. »

Des chercheurs, notamment de Colombie, du Chili et de Glasgow, ont examiné deux ensembles de données d’enquête de l’étude prospective de Mexico pour la recherche.

Au total, 10 033 personnes (âgées en moyenne de 51 ans) ont répondu aux deux enquêtes.

Pour la première enquête, il a été demandé aux personnes si elles faisaient de l’exercice ou du sport, et si oui, combien de fois par semaine et pendant combien de temps au cours de chaque séance.

Les résultats ont été répartis en quatre groupes : ceux qui n’ont pas fait d’exercice ; les « guerriers du week-end » qui faisaient de l’exercice/du sport une ou deux fois par semaine ; les personnes régulièrement actives qui le faisaient trois fois ou plus par semaine ; et un groupe combiné comprenant des guerriers du week-end et des personnes régulièrement actives.

Un test appelé mini-examen de l’état mental (MMSE) a été utilisé pour évaluer la fonction cognitive au moment de la deuxième enquête. Un score de 22 ou moins sur 30 a été utilisé pour décrire un déficit cognitif léger.

Dans l’ensemble, 7 945 personnes n’ont pas fait d’exercice du tout ; 726 étaient des guerriers du week-end ; 1 362 personnes faisaient de l’exercice plusieurs fois par semaine ; et 2 088 composaient le groupe combiné.

Sur un suivi de 16 ans, 2 400 cas de troubles cognitifs légers ont été identifiés.

Les auteurs ont déclaré qu’il y avait des limites à l’étude, notamment le fait que les habitudes d’exercice étaient auto-déclarées et que la quantité d’exercice des personnes n’était pas mesurée numériquement, mais ils ont suggéré plusieurs explications possibles pour lesquelles l’exercice peut protéger le cerveau.

Ils ont déclaré : « L’exercice peut augmenter les concentrations de facteurs neurotrophiques d’origine cérébrale (molécules qui soutiennent la croissance et la survie des neurones) et la plasticité cérébrale.

« L’activité physique est également associée à un plus grand volume cérébral, à une meilleure fonction exécutive et à une meilleure mémoire. »

Une deuxième étude publiée dans la même revue a également révélé que l’exercice, quelle que soit son intensité, est lié à un risque de décès quelle qu’en soit la cause réduit de 30 % après un diagnostic de démence.

Ces chercheurs ont déclaré que les personnes concernées devraient être encouragées à maintenir ou à commencer une routine d’exercice, d’autant plus que l’espérance de vie moyenne après un diagnostic de démence n’est que de quatre à cinq ans environ.

Le mois dernier, une étude portant sur près de 90 000 personnes inscrites au projet UK Biobank a révélé que les « guerriers du week-end » qui font une semaine d’exercice en un ou deux jours avaient un risque plus faible de développer plus de 200 maladies par rapport aux personnes inactives.

Les maladies allaient de l’hypertension artérielle et du diabète aux troubles de l’humeur et aux maladies rénales.