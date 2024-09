Les séances d’entraînement des « guerriers du week-end » peuvent être aussi efficaces que l’exercice quotidien, selon une étude | Fitness

Si l’exercice physique est relégué au second plan pendant la semaine de travail, rassurez-vous. Les recherches suggèrent que pratiquer la quantité d’activité physique recommandée le week-end présente tout de même des avantages considérables pour la santé.

Une étude menée auprès de près de 90 000 personnes inscrites au projet UK Biobank a révélé que les « guerriers du week-end » qui réalisaient une semaine d’exercice en un ou deux jours avaient un risque plus faible de développer plus de 200 maladies par rapport aux personnes inactives.

Les scientifiques ont suivi la santé des gens pendant des années après avoir surveillé leurs habitudes d’exercice et ont constaté une réduction des risques sur tout le spectre des maladies humaines, de l’hypertension et du diabète aux troubles de l’humeur et aux maladies rénales.

Les séances d’activité physique plus concentrées privilégiées par les sportifs du week-end semblaient aussi efficaces pour réduire le risque de maladie future que les séances régulières réparties uniformément sur la semaine, ce qui a conduit les chercheurs à penser que la quantité totale d’exercice que les gens faisaient était plus importante que la fréquence à laquelle ils s’entraînaient.

« Je pense que c’est une expérience enrichissante », a déclaré le Dr Shaan Khurshid, cardiologue à l’hôpital général du Massachusetts à Boston, qui a dirigé l’étude. « Cela montre qu’en termes de bénéfices pour la santé, c’est vraiment le volume d’activité physique plutôt que le rythme qui compte. L’essentiel est de le faire de la manière qui vous convient, quelle que soit la manière dont vous allez atteindre ce volume. »

Le NHS recommande 150 minutes d’exercice modéré ou 75 minutes d’exercice vigoureux par semaine pour rester en bonne santé, une ou deux séances par semaine réduisant le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. En règle générale, la frontière entre exercice modéré et exercice vigoureux se situe lorsqu’il devient trop difficile de terminer des phrases parlées pendant l’exercice.

Écrire en Circulationles chercheurs décrivent comment ils ont analysé les dossiers médicaux de 89 573 volontaires de la UK Biobank qui, dans le cadre du projet, avaient porté un appareil au poignet pour mesurer leurs habitudes d’exercice pendant une semaine.

Les personnes qui parvenaient à faire au moins 150 minutes d’exercice modéré à intense étaient considérées comme des sportifs réguliers si leur activité physique était répartie sur plusieurs jours, et comme des sportifs du week-end si la majeure partie de leur activité était concentrée sur un ou deux jours. Ceux qui faisaient moins de 150 minutes par semaine étaient considérés comme inactifs.

Au cours des années qui ont suivi le port du moniteur d’activité physique, les sportifs du week-end ont présenté un risque moindre de 264 pathologies par rapport aux personnes considérées comme inactives. Les sportifs réguliers ont bénéficié des mêmes avantages.

Les effets les plus marqués ont été observés sur les troubles cardiométaboliques. Comparé aux personnes inactives, le risque d’hypertension était plus de 20 % inférieur chez les sportifs du week-end et les sportifs réguliers, tandis que le risque de diabète était en baisse de plus de 40 %.

Des études antérieures ont rapporté des résultats similaires. En 2017, Gary O’Donovan, chercheur en activité physique à l’époque à l’Université de Loughborough, a constaté que les sportifs du week-end et les sportifs réguliers qui atteignaient leurs objectifs d’activité physique étaient moins de risques de mourir d’un cancer ou de maladies cardiovasculaires que les personnes sédentaires. Une autre étudeen 2022, a fait écho aux avantages.

Une question qui se pose à propos de ces études d’observation est de savoir si l’exercice physique prévient réellement les maladies ou si les personnes en meilleure santé, qui ont déjà un risque plus faible de maladie, font simplement plus d’exercice. Les deux sont probablement à l’œuvre. Dans la dernière étude, les chercheurs ont tenté de répondre à cette question en excluant les personnes qui ont développé des problèmes de santé dans les deux ans suivant le suivi de l’exercice.

Selon Khurshid, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si des séances d’exercices intenses peuvent aider les personnes à atteindre plus facilement leurs objectifs d’activité physique. « Cela pourrait être plus pratique pour certaines personnes et cela pourrait augmenter l’adhésion aux interventions de santé publique », a-t-il déclaré.

Le Dr Leandro Rezende, expert en médecine préventive à l’Université fédérale de São Paulo, qui a dirigé l’étude de 2022 sur la santé et l’exercice, a déclaré : « Ces résultats confirment que le volume total est ce qui compte le plus, quelle que soit la fréquence hebdomadaire.

« C’est une bonne nouvelle pour ceux qui tentent d’atteindre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et qui n’ont que quelques jours par semaine pour y parvenir. Cependant, il est important de considérer que, pour ceux qui atteignent déjà les recommandations, augmenter la fréquence peut aider à augmenter le volume total d’activité physique et donc à obtenir des bénéfices supplémentaires pour la santé. »