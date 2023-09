Les SEAL d’élite de l’US Navy et les forces spéciales de l’armée seront testés pour leur consommation de drogue | Actualités militaires

L’armée américaine commencera à partir de novembre des tests antidopage aléatoires sur ses forces spéciales, y compris les Navy SEAL et la Delta Force, les Bérets verts et le Ranger Regiment de l’armée, pour détecter les stéroïdes et autres médicaments améliorant les performances.

Le contre-amiral américain Keith Davids, commandant du Naval Special Warfare Command, a déclaré vendredi que les tests étaient nécessaires pour protéger la santé des soldats et leur état de préparation militaire.

La Marine sera la première à lancer des tests aléatoires en novembre et le commandement des opérations spéciales de l’armée américaine a annoncé qu’il emboîterait le pas bientôt, bien qu’aucune date de début n’ait été fixée.

Les commandements des forces spéciales de l’US Air Force et du Marine Corps ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore demandé une politique similaire de dépistage aléatoire des drogues.

L’utilisation de stéroïdes et d’autres médicaments améliorant les performances constitue un problème limité mais persistant au sein de l’armée américaine, mais les dirigeants des forces armées hésitent à accroître les tests.

La Marine va tester les SEAL pour détecter des médicaments améliorant les performances – USNI Newshttps://t.co/VNHZYTqc3n pic.twitter.com/Pg9KfRp3DK – Institut naval américain (@NavalInstitute) 29 septembre 2023

Les services militaires américains effectuent des tests occasionnels lorsqu’ils perçoivent un problème avec un militaire individuel, mais ils doivent obtenir une autorisation spéciale du Pentagone pour effectuer des tests de routine et aléatoires.

Selon le commandement de la Marine, quatre unités militaires seront sélectionnées au hasard chaque mois et 15 % de chacune d’entre elles seront testées. Cela représentera jusqu’à 200 marins par mois, et ceux dont le test est positif seront sanctionnés ou renvoyés.

Un facteur déterminant dans cette annonce, qui était en préparation depuis des mois, a été le décès d’un candidat du Navy SEAL au début de l’année dernière.

Kyle Mullen, 24 ans, s’est effondré et est décédé d’une pneumonie aiguë quelques heures seulement après avoir terminé l’épreuve exténuante de la Hell Week des SEAL. Un rapport concluait que Mullen, de Manalapan, dans le New Jersey, était décédé « dans l’exercice de ses fonctions, et non à cause de sa propre mauvaise conduite ».

Bien que les tests n’aient trouvé aucune preuve de la présence de médicaments améliorant les performances dans son système, un rapport du Naval Education and Training Command (NETC) a déclaré qu’il n’avait pas été dépisté pour certains stéroïdes parce que les échantillons de sang et d’urine nécessaires n’étaient pas disponibles et que plusieurs flacons de de la drogue et des seringues ont ensuite été retrouvées dans sa voiture.

Une enquête plus large menée par le NETC sur la formation des SEAL a signalé l’utilisation de médicaments améliorant les performances comme un problème important parmi ceux qui cherchent à devenir des commandos d’élite américains et a recommandé des tests beaucoup plus rigoureux.

Des enquêtes menées en 2011, 2013 et 2018 sur une utilisation présumée de stéroïdes par des candidats SEAL ont conduit à des mesures disciplinaires et à des demandes de tests améliorés.

Les nouveaux tests aléatoires nécessiteront que les marins fournissent deux échantillons d’urine. L’un sera envoyé au Laboratoire de recherche et d’essais en médecine sportive, un laboratoire de pointe utilisé par les sports internationaux pour tester le dopage, et l’autre ira au Laboratoire de dépistage des drogues de la Marine des Grands Lacs pour vérifier la présence de médicaments standard.

Si le résultat du test est positif, le marin sera informé, il y aura une enquête préliminaire et s’il n’y a aucune raison légale pour les drogues, le marin sera soumis à des mesures disciplinaires et à la radiation des forces.