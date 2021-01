SEATTLE: Enlevez une explosion de 40 points au début de décembre et le sentiment général est que l’attaque des Seahawks de Seattle qui volait plus tôt dans la saison est sur le point d’entrer en séries éliminatoires dans plus d’un slog.

Ce serait la vue extérieure. Pete Carroll ne voit rien de mal à la façon dont les Seahawks font les choses offensivement avant les séries éliminatoires.

Vous vous posez des questions à ce sujet, mais je ne suis pas inquiet à ce sujet, a déclaré Carroll aux journalistes. Nous allons continuer à jouer et essayer de jouer un très bon football, ne pas leur donner et jouer au ballon de championnat et voir jusqu’où cela nous mène.

À bien des égards, les Seahawks participeront à un affrontement sauvage le samedi contre les Rams de Los Angeles ressemblant de plus en plus au type d’équipe à laquelle on s’attend pendant le mandat de Carrolls.

Oui, l’explosivité offensive est toujours là, comme en témoigne un quatrième quart-temps de 20 points lors d’une victoire dimanche 26-23 sur San Francisco. Mais l’infraction qui a amené Russell Wilson et DK Metcalf à faire des chiffres stupides plus tôt dans la saison a évolué. C’est devenu un peu plus conservateur, un peu moins haut vol, un peu plus contrôlé.

Wilson a lancé deux touchés dimanche pour lui donner 40 pour la saison, mais il n’a pas jeté plus de 263 verges dans un match au cours de la seconde moitié de la saison. Pendant ce temps, les Seahawks ont réalisé en moyenne près de 130 verges par match au cours de cette période.

Dans le même temps, la défense des Seattles est passée d’une honte plus tôt dans le 2020 à peut-être la principale force des Seahawks à l’approche des séries éliminatoires. Sans un touché tardif accordé avec 23 secondes à jouer dimanche, les Seahawks auraient tenu chacun de leurs six derniers adversaires sous 20 points.

Là où nous étions au début de la saison et où nous en sommes maintenant, c’est la nuit et le jour, mais nous devons continuer, a déclaré le secondeur de Seattle Bobby Wagner.

CE QUI FONCTIONNE

Alors que le jeu de passes Seattles n’a pas la même puissance que plus tôt dans la saison, les Seahawks ont veillé à ce que Tyler Lockett soit en rythme avant les séries éliminatoires. Lockett a réussi 12 attrapés pour 90 verges et deux touchés dimanche contre les 49ers. La dernière capture de Locketts lui a donné 100 pour la saison, le premier joueur de Seattle à atteindre la barre du siècle en saison régulière.

Il sera important de faire avancer Lockett contre les Rams, qui ont fait un très bon travail pour garder les deux receveurs de Seattle sous contrôle cette saison. Lockett et Metcalf ont chacun un total de huit attrapés en deux matchs contre les Rams cette saison.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les troisièmes essais ont été un problème toute la saison pour Seattle. Seulement quatre fois en 16 matchs, les Seahawks ont fait mieux que 50% lors de leurs troisièmes conversions. Seattle était 4 sur 12 dimanche contre les 49ers et était un combiné de 17 sur 41 (41%) au cours des trois derniers matchs.

Les Seahawks étaient à 40% sur les troisièmes essais pendant toute la saison.

STOCKER

L’action de David Moores n’est peut-être pas en hausse. Il n’a eu qu’une seule prise dimanche et seulement huit au cours des cinq dernières semaines. Mais son compte bancaire est certainement en hausse. Moore a remporté un bonus de contrat de 100 000 $ avec sa seule prise contre les 49ers. Cela est arrivé dans les dernières secondes lorsque Wilson a changé le jeu dans la clique, conscient que Moore avait besoin d’une prise pour atteindre 35 pour la saison et déclencher l’incitation au contrat. C’était un appel de jeu surprenant au moment où il semblait que Seattle allait simplement s’agenouiller pour dépasser le chronomètre, mais avait du sens par la suite.

STOCK EN BAS

La dernière chose que les Seahawks voulaient voir était le plaqueur défensif Jarran Reed quittant mal à l’aise le terrain dimanche après avoir subi une blessure oblique. Reed a bien joué et a fourni une course de passes intérieures pour les Seahawks tout en étant solide contre la course. Reed est deuxième de l’équipe avec 6 sacs.

BLESSURES

Carroll a semblé un peu plus pessimiste sur l’état de la sécurité Jamal Adams lors de son émission de radio lundi. Adams a subi une blessure à l’épaule gauche en seconde période contre San Francisco. Carroll a déclaré qu’après le match, les premières indications étaient que les Adams seraient capables de jouer contre les Rams. Carroll a semblé se couvrir un peu lundi en disant qu’il s’était blessé.

Nous allons voir ce qui se passe. Je ne peux pas te le dire maintenant. Je ne sais pas, ajouta Carroll.

Seattle s’attend à ce que le tacle de départ Brandon Shell soit de retour après avoir été placé sur la liste de réserve / COVID-19 en raison d’un contact étroit.

NUMÉRO DE CLÉ

12 Seattle a terminé la saison 12-0 dans les matchs où la marge de chiffre d’affaires était égale ou en faveur des Seahawks. Les Seahawks avaient un chiffre d’affaires de plus-12 dans ces 12 victoires. Seattle était moins-8 dans ses quatre défaites.

ET APRÈS

Ce sera le deuxième match éliminatoire entre les Seahawks et les Rams. L’autre est venu en 2004 lorsque Seattle a remporté le NFC West, mais les Rams ont bouleversé les Seahawks 27-20 dans le tour des wild-card. Les Rams ont remporté les trois rencontres cette année-là. Les équipes se sont séparées cette saison.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL