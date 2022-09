SEATTLE (AP) – Geno Smith a lancé deux passes de touché en première mi-temps, Denver a échappé deux fois à la ligne de 1 mètre en seconde période et les Seahawks ont battu les Broncos 17-16 lundi soir lors du retour de Russell Wilson à Seattle.

Brandon McManus a raté une tentative de panier de 64 verges avec 20 secondes à jouer et les Seahawks se sont échappés avec une autre victoire sauvage impliquant Wilson au quart-arrière.

Sauf que cette fois, Wilson était l’adversaire et il y aura beaucoup de questions sur la gestion de l’horloge de fin de match de l’entraîneur de Denver Nathaniel Hackett et sur les décisions prises lors de son premier match.

Denver a affronté les quatrième et cinquième au Seattle 46 et il restait trois temps morts, mais les Broncos ont couru beaucoup de temps hors du temps avant que Hackett n’appelle le temps mort et décide de faire essayer à McManus le long but sur le terrain. Le coup de pied a raté et au lieu de Wilson menant le 36e retour en carrière au quatrième quart ou en prolongation de sa carrière, les Seahawks ont célébré aux chants de «Geno! Géno !

Smith et les Seahawks ont fait très peu de choses offensivement en seconde période, mais leur première mi-temps a été assez bonne. Smith a lancé des touchés de 38 verges à Will Dissly lors de la première possession de la saison et a frappé Colby Parkinson pour un touché de 25 verges au deuxième quart.

Smith a terminé 23 sur 28 pour 195 verges, mais était 17 sur 18 pour 164 verges en première mi-temps.

Wilson était 29 sur 42 pour 340 verges et un touché. Mais Denver n’a pas pu surmonter son inefficacité dans la zone rouge avec Melvin Gordon III et Javonte Williams tâtonnant sur des jeux cassés à la ligne de 1 mètre de Seattle.

Tim Booth, l’Associated Press