Les Seahawks s’attendent à ce que Lockett et Metcalf jouent contre les 49ers

RENTON, Washington : Les Seahawks de Seattle s’attendent à ce que le receveur Tyler Lockett joue dimanche contre San Francisco malgré une blessure à la hanche qui l’a ralenti à l’entraînement cette semaine.

L’entraîneur Pete Carroll a déclaré que Lockett avait pu obtenir du travail vendredi et qu’il devrait affronter les 49ers. Lockett a été taclé maladroitement lors du match de dimanche dernier au Minnesota. Les Seahawks se sont sentis chanceux que Lockett n’ait pas subi de blessure plus grave sur le jeu.

Nous l’avons reposé pendant la semaine et il a reçu un tas de traitements et il se sent bien, a déclaré Carroll.

Seattle est frappé au récepteur large. Avec Lockett, DK Metcalf a atterri sur le rapport de blessure avec un pied douloureux mais n’a pas reçu de désignation pour le match de dimanche, indiquant que les Seahawks s’attendent à ce qu’il joue.

La recrue Dee Eskridge a été blanchie plus tôt cette semaine de la commotion cérébrale qu’il a subie au cours de la semaine 1, mais a été répertoriée comme douteuse contre les 49ers.

Il a eu une très bonne journée hier à l’entraînement, mais nous ne savons pas encore s’il a le droit de le ramener, a déclaré Carroll.

Seattle s’attend à être privé de l’ailier rapproché Gerald Everett, qui figure sur la liste de réserve/COVID-19. Carroll a déclaré qu’Everett est vacciné et asymptomatique, mais n’a pas été en mesure de renvoyer un test négatif. Everett pourrait être activé à partir de la liste s’il retourne deux tests négatifs à 24 heures d’intervalle.

Carroll a félicité le plan de test des Seahawks pour garder la situation COVID-19 isolée à un seul joueur jusqu’à présent. Seattle a testé les joueurs vaccinés les lundis et mercredis et c’est le test du mercredi qui a donné un résultat positif à Everetts.

Nos gars apprécient la façon dont cela a été géré, car ils se rendent compte de ce qui se serait passé si nous n’avions testé que comme la ligue voulait que nous le fassions le lundi. Nous avons donc été très chanceux, a déclaré Carroll.

Carroll a déclaré que les ailiers défensifs Benson Mayowa (cou) et Alton Robinson (genou) seraient les décisions du temps de jeu pour dimanche.

