Les Seahawks s’attendent à avoir Jamal Adams et plusieurs autres dans le temps pour affronter les Bengals

Les Seahawks de Seattle s’attendent à ce que le sécurité Jamal Adams soit exempté du protocole sur les commotions cérébrales dans les prochains jours et qu’il joue cette semaine contre Cincinnati, a déclaré lundi l’entraîneur Pete Carroll.

Les Seahawks sont revenus de leur semaine de congé avec un léger entraînement pour commencer leurs préparatifs pour les Bengals. Adams n’a pas participé, mais Carroll a déclaré qu’il espérait qu’il serait de retour sur le terrain dans quelques jours.

« Il est dans la dernière étape, il arrive, il est blanchi et il pense qu’il sera blanchi (mardi) », a déclaré Carroll.

Adams a disputé son premier match depuis plus d’un an lundi dernier lorsque Seattle a battu les Giants de New York 24-3. Mais son retour d’une déchirure du tendon du quadriceps subi lors du premier match de la saison 2022 a duré moins d’un quart après avoir subi une commotion cérébrale alors qu’il effectuait un plaquage sur le quart-arrière de New York Daniel Jones.

Adams a dû être aidé hors du terrain et après avoir été examiné dans une tente sur la touche, il a été vu en train de crier après le neurologue non affilié sur le terrain qui a aidé au diagnostic de la commotion cérébrale avant d’être emmené aux vestiaires.

Adams s’est excusé plus tard pour son éclat en disant: « Je n’étais pas moi-même ». Carroll a déclaré qu’Adams devrait être un peu indulgent face à la situation.

« Il s’en est sorti et je pense qu’il a fait quelque chose de très élégant et comment il a géré la situation à partir de ce moment-là », a déclaré Carroll.

Seattle pourrait également faire revenir le plaqueur gauche Charles Cross cette semaine après avoir raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure à l’orteil subie lors du premier match de la saison. La semaine de congé de Seattle pourrait permettre à Cross, au garde gauche Damien Lewis (cheville), au demi de coin Tre Brown (commotion cérébrale) et au plaqueur défensif Jarran Reed (tibia) de revenir tous contre les Bengals.

L’arrière défensif Coby Bryant (orteil) et le garde droit Phil Haynes (mollet) seront évalués plus tard dans la semaine.

« Nous espérons que ce sera une semaine vraiment productive pour le retour de quelques gars et nous verrons donc comment ça se passe », a déclaré Carroll.

Reportage de l’Associated Press.

