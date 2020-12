SEATTLE (9-4) à WASHINGTON (6-7)

Dimanche, 13 h HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Seahawks par 3

ENREGISTRER VS. RÉPARTITION – Seahawks 7-6; Washington 7-4-2

RECORD DE LA SÉRIE – Washington mène 12-8

DERNIÈRE RÉUNION – Washington a gagné à Seattle 17-14 le 5 novembre 2017

SEMAINE DERNIÈRE – Les Seahawks ont battu les Jets 40-3; Washington a battu les 49ers 23-15

CLASSEMENT AP PRO32 – Seahawks n ° 7, Washington n ° 15

OFFENSE SEAHAWKS – GÉNÉRAL (6), RUSH (11), PASS (7).

SEAHAWKS DEFENSE – GLOBAL (27), RUSH (4), PASS (32).

OFFENSE DE WASHINGTON – GÉNÉRAL (30), RUSH (24) PASS (26).

DÉFENSE DE WASHINGTON – GLOBAL (4), RUSH (9), PASS (3).

STREAKS, STATS ET NOTES – Les Seahawks décrocheront une place en séries éliminatoires pour la huitième fois en neuf saisons avec une victoire ou une égalité. … L’équipe de Washington de l’entraîneur Ron Rivera a remporté quatre matchs consécutifs pour prendre la première place dans la NFC Est. … Seattle est en moyenne de 30,2 points, troisième de la NFL; Washington met en place 22.1. … L’attaque de la zone rouge de Seattles est la deuxième meilleure à 74,5% et fait face à une défense de la zone rouge de Washington à égalité pour la deuxième meilleure à 50%. … La défense de Seattles cède 294,8 verges par la passe, la plupart dans la NFL. … Seattle QB Russell Wilson a des sommets en carrière avec 36 passes TD et 12 interceptions. Les touchés de Wilson l’ont placé n ° 2 cette saison derrière Aaron Rodgers. seuls Denvers Drew Lock (13) et Philadelphias Carson Wentz (15) ont plus de choix. … Quatre passes TD contre les Jets la semaine dernière (en seulement trois quarts) ont donné à Wilson cinq matchs cette saison avec au moins autant. … Les RB des Seahawks Chris Carson et Carlos Hyde ont cumulé 142 verges au sol la semaine dernière contre les Jets. Aucun des deux n’a couru plus de 80 dans un match cette saison. … WR DK Metcalf est deuxième de la ligue en verges recevant avec 1 180, derrière seulement les Chiefs TE Travis Kelce. … WR Tyler Lockett a besoin de 114 verges de réception pour rejoindre Metcalf avec plus de 1000; Une seule fois dans l’histoire de la franchise, Seattle a eu une paire de receveurs avec autant de verges dans la même saison: Joey Galloway et Brian Blades en 1995.… Les Seahawks 27 sacs dans les sept derniers matchs mènent la ligue dans cette séquence. La Nouvelle-Orléans est la prochaine avec 22.… L’ancien CB de Washington Quinton Dunbar devrait revenir d’une blessure au genou et jouer pour Seattle. … Seahawks S Jamal Adams a 8 sacs 1-2, déjà le plus en une saison par un demi défensif depuis que cela est devenu une statistique officielle en 1982.… Washington DE Chase Young, n ° 2 du repêchage de la NFL 2020, mène les recrues avec 5 1-2 sacs. La semaine dernière contre San Francisco, il a eu un sac, un échappé forcé et un échappé de 47 verges pour un TD, le tout en première demie. … La recrue de Washington, RB Antonio Gibson, est à égalité au troisième rang de la NFL avec 11 touchés au sol, mais il a raté le match de la semaine dernière avec un orteil de gazon. … TE Logan Thomas, un QB à l’université, est parmi les trois bouts serrés NFC avec au moins 45 prises et au moins cinq touchés recevant. … P Tress Way a été le joueur de la semaine des équipes spéciales NFC pour la deuxième fois cette saison. … Astuce fantastique: Aussi bon que Washington WR Terry McLaurin a été, dépassant les 1000 verges à sa deuxième saison, les adversaires sont maintenant concentrés sur son arrêt. Il n’a donc attrapé que deux passes dans chacun des deux derniers matchs, sans aucun score. Il est possible qu’il se remette sur la bonne voie contre la défense contre les passes poreuses des Seattles.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL