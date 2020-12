RENTON, Washington: Tout dans le programme Pete Carrolls qu’il a créé au cours de sa décennie à la tête des Seahawks de Seattle est basé sur la concurrence.

Il est resté vrai, même au milieu d’une pandémie mondiale, que Carroll et son personnel ont trouvé un moyen de faire une compétition hors de COVID-19[feminine de pénétrer dans les installations des Seahawks et de faire éventuellement dérailler une saison prometteuse.

Jusqu’à présent, il a été très réussi.

C’est une prise de conscience continue que nous essayons de maintenir, a déclaré Carroll. Vous savez, ce n’est pas différent de nous d’essayer de trouver un concours et tout, alors nous en avons trouvé un.

Jusqu’au week-end dernier, les Seahawks avaient été la seule équipe de la NFL à ne pas mettre un joueur sur la liste de réserve / COVID-19 de la NFL pendant la saison régulière. Cela a changé lorsque le plaqueur défensif Bryan Mone a été placé sur la liste samedi dernier, mais Carroll a déclaré plus tôt cette semaine que c’était une précaution en tant que contact étroit et que Mone n’avait pas été testé positif au virus.

Pourtant, arriver jusqu’en décembre avant de devoir mettre un joueur sur la liste semble être un accomplissement massif compte tenu des problèmes qui sont survenus dans d’autres équipes.

Je pense que c’est la discipline, la compréhension. Les gars qui achètent ce n’est qu’une saison étrange, et donc certaines de ces choses qui ont été affrontées cette année sont peut-être des choses que nous pouvons ou non vouloir faire, mais c’est quelque chose que nous devons faire, secondeur de Seattle. Dit Bobby Wagner.

Pour non seulement nous assurer que nous sommes bons, mais que notre famille est bonne et tout le monde est ses familles. Je pense donc que nous avons fait du bon travail en nous concentrant uniquement sur cela.

Carroll insiste sur l’importance de créer une bulle autour de son équipe sans être dans une bulle depuis le début de la pré-saison en août. Par exemple, on a demandé aux joueurs d’informer l’équipe quand ils pourraient avoir des visiteurs de l’extérieur de la ville, et les Seahawks ont organisé des tests pour ces personnes.

Sa partie du processus créé par Carroll et son équipe, alimentant l’idée d’une pseudo-bulle est le meilleur moyen de réussir.

Tout est de retour à la discipline qu’il leur faut pour maintenir le régime. Je souhaite que tout le monde puisse en profiter, a déclaré Carroll. Nous étions très motivés et nous avons toutes les installations, nous avons tout mis en œuvre pour nous, tout pour le sauvegarder. Mais au moins il y a un moyen, une illustration de la façon dont vous pouvez le faire, et essayez de vous y tenir aussi longtemps que possible.

Mais bien sûr, Carroll a trouvé un moyen de créer une compétition pour le moment où l’équipe est à l’intérieur de ses installations. En utilisant les moniteurs de suivi que les joueurs et le personnel portent à l’intérieur du bâtiment et le logiciel qui l’accompagne, Carroll et son équipe ont conçu un moyen de voir quel groupe de positions réussit à être le plus espacé.

Carroll a parlé pour la première fois de sa petite compétition sur SiriusXM NFL Radio la semaine dernière et l’a développé cette semaine. Il a déclaré que le groupe de bouts serrés et les joueurs spécialisés kicker, parieur, long snapper sont actuellement en tête.

Carroll a déclaré que les scores sont affichés chaque semaine pour aider à continuer à promouvoir la sensibilisation.

C’est un défi tellement global. Chaque seconde de la journée, que vous soyez ici ou ailleurs, quelque chose pourrait affecter le résultat, a déclaré Carroll. Alors essayaient de maintenir. Tout a commencé avec une attitude et une conscience très forte et claire ou comment maintenir le type de prise de décision dont vous avez besoin pour y parvenir.

REMARQUES: Seattle a désigné CB Quinton Dunbar (genou) et RB Rashaad Penny (genou) pour reprendre l’entraînement mercredi. Dunbar a été sur la réserve blessée et a raté le mois dernier, tandis que Penny a été absente toute l’année pour se remettre d’une déchirure de l’ACL subie à la fin de la saison dernière. Dunbar pourrait avoir une chance de jouer dès dimanche contre les Jets. … Carroll a déclaré que RT Brandon Shell (cheville) devrait s’entraîner cette semaine après avoir raté les deux derniers matchs. … Seattle a recruté le quart Alex McGough dans l’équipe d’entraînement. McGough était un choix de septième ronde des Seahawks en 2018 et sa signature est une protection de profondeur supplémentaire que Carroll voulait après le COVID-19[feminine problèmes à Denver récemment.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL