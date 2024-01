Les Seahawks intervieweront Dan Quinn et quatre autres pour un poste d’entraîneur, selon des rapports

Cinq jours après l’annonce stupéfiante de la démission de Pete Carroll en tant qu’entraîneur des Seahawks, des nouvelles sont enfin apparues sur celui qui pourrait devenir son successeur.

Et sans surprise, parmi ceux qui figureraient sur la liste des entraîneurs adjoints de la NFL que Seattle envisage d’interviewer se trouve Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys de Dallas. Quinn est considéré comme un favori pour le poste en raison de ses liens avec les Seahawks – il était leur coordinateur défensif en 2013 et 2014 lorsque Seattle a participé au Super Bowl et a été entraîneur de la ligne défensive en 2009-10.

Selon les rapports d’ESPN et du réseau NFL, les Seahawks ont également soumis des demandes d’interview à trois autres assistants de la NFL : le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles, Raheem Morris, le coordinateur défensif des Panthers de la Caroline, Ejiro Evero, le coordinateur offensif des Giants de New York, Mike Kafka, et le coordinateur offensif des Dolphins de Miami, Frank. Forgeron.

Les équipes peuvent mener des entretiens virtuels cette semaine et des entretiens en personne à partir de lundi avec des entraîneurs employés par les équipes de la NFL. Les équipes peuvent interroger en personne à tout moment les entraîneurs universitaires ou ceux qui ne sont pas employés.

Voici une répartition de chaque candidat :

Dan Quinn

Quinn, 53 ans, devrait décrocher l’un des sept postes d’entraîneur-chef actuels de la NFL après avoir décidé l’année dernière de rester avec les Cowboys.

Bien que Dallas ait connu une fin de saison étonnamment difficile avec une superbe défaite de 48-32 contre les Packers dimanche, Quinn est très apprécié pour sa longue histoire de succès en tant que coordinateur défensif ainsi que pour son passage en tant qu’entraîneur des Falcons d’Atlanta à partir de 2015. -20 au cours duquel il les a menés au Super Bowl après la saison 2016. Il est allé 43-42 au total avant d’être licencié au début de la saison 2020 avec l’équipe à 0-5.

Quinn était extrêmement populaire dans le vestiaire des Seahawks lorsqu’il était coordonnateur défensif. Ils ont terminé premiers avec le moins de points et de verges alloués chaque saison.

“Un cerveau défensif”, a dit un jour l’ancien secondeur des Seahawks KJ Wright à propos de Quinn.

Quinn est proche du directeur général des Seahawks, John Schneider – qui dirige la recherche – ainsi que de nombreux membres de longue date de l’organisation.

Seattle, cependant, aura de la concurrence pour Quinn. Les Panthers de la Caroline, les Titans du Tennessee, les Commanders de Washington et les Chargers de Los Angeles auraient également demandé à l’interviewer cette semaine.

SI.com a rapporté que l’interview de Quinn avec Seattle aurait lieu jeudi.

Raheem Morris

Morris, 47 ans, est le coordonnateur défensif des Rams depuis trois saisons, mais il est surtout connu pour son passage comme entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay de 2009 à 2011, lorsqu’il a obtenu une fiche de 17-31.

Morris a également pris la relève en tant qu’entraîneur par intérim des Falcons lorsque Quinn – avec qui il entretient des liens étroits depuis près de trois décennies – a été licencié en 2020 et est allé 4-7.

La majeure partie de l’expérience d’entraîneur de Morris se situe du côté défensif. Il a également été entraîneur-chef adjoint, entraîneur des receveurs et coordinateur du jeu de passes sous Quinn avec Atlanta de 2017 à 2019.

Morris a été assistant pendant tout le mandat de Quinn à Atlanta de 2015 à 2020. Quinn a pris la relève en tant qu’entraîneur d’Atlanta après son passage de deux ans comme coordonnateur défensif à Seattle.

Morris, originaire d’Irvington, dans le New Jersey, a joué comme sécurité à Hofstra de 1994 à 1997, chevauchant une période où Quinn faisait partie du personnel là-bas en tant qu’entraîneur de la ligne défensive de 1996 à 2000.

Ejiro Evero

Evero, 43 ans, vient de terminer sa première saison en tant que coordonnateur défensif des Panthers après avoir été coordonnateur défensif des Broncos de Denver en 2022. Il a également été interviewé par les Falcons pour leur poste d’entraîneur-chef, a annoncé l’équipe dimanche.

Evero a également été assistant des Rams de Los Angeles de 2017 à 2021, en tant que coordinateur du jeu de passes défensives et entraîneur secondaire lorsque Los Angeles a remporté le Super Bowl après la saison 2021. Il a été assistant des 49ers de San Francisco dans l’équipe de Jim Harbaugh de 2011 à 2014 et est resté sous la direction de Jim Tomsula en 2015 dans plusieurs rôles différents.

Les Broncos se sont classés septièmes pour le moins de verges autorisées en 2022, et les Panthers ont terminé quatrièmes en 2023 malgré une fiche de 2-15. Au cours de son année en Caroline, le directeur général de l’équipe était Scott Fitterer, un directeur du personnel de longue date des Seahawks qui a été licencié après la saison mais entretient des relations étroites avec Schneider.

Evero est né à Colchester, en Angleterre, mais a grandi à Rancho Cucamonga, en Californie, où il a fréquenté le lycée Alta Loma. Il a joué au football universitaire à l’UC Davis, commençant en sécurité pendant trois saisons et a été nommé deux fois All-American de Division II. Il a signé comme agent libre non repêché avec les Raiders en 2004 avant de devenir entraîneur.

Frank Smith

Smith, 42 ans, a principalement un passé offensif. Il a travaillé comme coordonnateur offensif au cours des deux dernières saisons pour les Dolphins sous la direction de l’entraîneur Mike McDaniel.

Il a également été entraîneur adjoint de la ligne offensive des Saints de 2010 à 2014, entraîneur des bouts serrés des Bears de 2015 à 2017, entraîneur des bouts serrés des Raiders de 2018 à 2020 et coordonnateur des matchs de course et entraîneur de la ligne offensive des Chargers en 2021.

Smith a été titulaire pendant trois ans sur la ligne offensive de l’Université de Miami (Ohio) de 2001 à 2003, lorsque le quart-arrière de l’équipe était Ben Roethlisberger.

Les Dolphins ont mené la NFL pour les verges gagnées cette saison et ont terminé deuxièmes pour les points marqués avant de perdre un match avec wild-card samedi contre les Chiefs, 26-7.

Mike Kafka

Kafka, 36 ans, est le coordonnateur offensif des Giants depuis deux ans. Il a joué le poste de quart-arrière à Northwestern et figurait sur et hors des listes de la NFL de 2010 à 2015. Il a disputé quatre matchs avec les Eagles en 2011.

Il s’est fait un nom en tant qu’entraîneur des Chiefs de 2017 à 2021, commençant comme entraîneur du contrôle de la qualité offensive, progressant jusqu’à devenir entraîneur des quarts et ajoutant le titre de coordonnateur des jeux de passes en 2020 et 2021.

Les Giants ont connu des difficultés offensivement en 2023, terminant 29e et 30e au classement général en verges et en points. Mais Kafka a mérité des éloges pour son travail avec le quart-arrière Daniel Jones en 2022 lorsque New York a atteint la ronde de division des séries éliminatoires après avoir terminé 18e en verges, 15e en points, quatrième en attaque au sol et cinquième en verges moyennes par course.

La règle Rooney de la NFL exige que les équipes interviewent au moins deux candidats issus d’une minorité externe pour les postes d’entraîneur-chef vacants. Les entretiens avec Morris et Evero semblent répondre à cette exigence.