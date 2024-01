Les Seahawks font appel à Mike Macdonald pour une deuxième entrevue

Signe que sa candidature pour devenir le prochain entraîneur des Seahawks pourrait devenir plus sérieuse, le coordonnateur défensif des Ravens de Baltimore, Mike Macdonald, sera à Seattle mercredi pour une deuxième entrevue avec l’équipe.

Cela survient un jour après qu’un contingent des Seahawks comprenant le directeur général John Schneider a interviewé Macdonald à Baltimore.

Une source de la ligue a confirmé un premier rapport du réseau NFL selon lequel Macdonald serait à Seattle mercredi.

Un deuxième entretien en personne fait partie du processus. Seattle a eu quatre autres candidats pour un deuxième entretien : le coordinateur défensif de Dallas Dan Quinn, le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka, le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham et le coordinateur défensif de la Caroline Ejiro Evero.

Mais cela semble également indiquer que l’entrevue initiale à Baltimore s’est suffisamment bien déroulée pour que les deux parties souhaitent poursuivre leurs discussions avec une deuxième entrevue à Seattle – où Macdonald aura un aperçu du centre d’entraînement de l’équipe, le VMAC à Renton.

Cela indique également que Macdonald n’est apparemment pas proche d’un accord avec les commandants de Washington après une deuxième entrevue avec eux lundi.

Ian Rapoport du NFL Network a semblé confirmer mercredi que la deuxième entrevue de Macdonald pourrait être un signe que les parties deviennent sérieuses. Rapoport a déclaré que Macdonald « est apparu assez rapidement là-bas ». [in Seattle] comme un candidat vraiment fort.

Seattle et Washington sont les seules équipes de la NFL à disposer de postes d’entraîneur-chef.

On pensait que Washington se concentrait sur le coordinateur offensif de Détroit, Ben Johnson. Mais Johnson a déclaré mardi aux Seahawks et aux commandants qu’il restait à Détroit.

Le réseau NFL a rapporté mercredi que Quinn « semble être un très bon candidat » pour le poste de commandant.

Quinn avait également été considéré comme un favori pour le poste à Seattle dès l’annonce de la nouvelle, le 10 janvier, selon laquelle Pete Carroll ne serait pas de retour avec les Seahawks pour un 15.ème saison en 2024.

Un rapport d’ESPN publié mardi a déclaré que Kafka pourrait être un candidat sérieux pour le poste à Seattle.

Mais avec Macdonald à Seattle, il pourrait conclure une entente avec l’équipe à tout moment. Les Seahawks ont apparemment interviewé toutes les personnes figurant sur leur liste.

Macdonald, 36 ans, a rapidement gravi les échelons des entraîneurs depuis qu’il s’est joint au personnel des Ravens à titre de stagiaire en 2014.

Il a travaillé avec Baltimore au sein de l’équipe de l’entraîneur John Harbaugh chaque saison sauf en 2021, lorsqu’il a travaillé un an en tant que coordinateur défensif au Michigan sous la direction de Jim Harbaugh.

Macdonald a été le DC des Ravens au cours des deux dernières saisons après avoir été assistant défensif, entraîneur des arrières défensifs et entraîneur des secondeurs.

Au cours de ses deux années en tant que coordinateur défensif de Baltimore, les Ravens ont terminé troisième et premier pour le moins de points accordés et neuvième et sixième pour le moins de verges allouées.

Et les Ravens sont devenus cette saison la première équipe à mener la ligue avec le moins de points alloués par match (16,5) tout en enregistrant le plus de sacs (60) et de plats à emporter (31).

En ce sens, il suivrait les traces de Carroll, qui s’est d’abord fait connaître comme entraîneur en tant que coordonnateur défensif.

C’est la chute surprenante de la défense de Seattle ces dernières années – ils se sont classés 25e.ème en points alloués et 30ème en yards en 2023 – cela aurait pu être le facteur le plus important dans le licenciement de Carroll.

Une tâche clé pour Macdonald, cependant, sera d’embaucher un coordonnateur offensif et un personnel offensif global pour combiner avec son expérience d’entraîneur défensif.

Le fait que Macdonald se dirige vers Seattle, cependant, indique que les Seahawks sont de plus en plus à l’aise avec le fait qu’il peut constituer une équipe pour les ramener à l’importance où Carroll les avait autrefois, et dans le processus, compléter une ascension fulgurante de stagiaire de la NFL à entraîneur-chef dans le durée de 10 ans.

Cette histoire sera mise à jour.