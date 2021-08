Les Seahawks espèrent libérer le potentiel de Robert Nkemdiche

RENTON, Washington : Qu’il soit sur la touche ou au milieu des exercices, Robert Nkemdiche semble toujours avoir le sourire aux lèvres.

Peut-être sa maturité. Peut-être que c’est une réalisation que la chance qu’il a à Seattle pourrait être la dernière occasion de se débarrasser de la perception qu’il est un buste immature au premier tour qui n’a jamais égalé son potentiel.

Quelle que soit la raison, ce camp d’entraînement avec les Seahawks est excitant et frais pour Nkemdiche.

Pour moi c’est. C’est définitivement pour moi, et j’adore ça, a déclaré Nkedmiche. C’est juste spécial ici et j’ai l’impression d’être au bon endroit. Je suis reconnaissant d’être ici.

Il est difficile de trouver quelqu’un associé aux Seahawks qui soit plus enthousiaste que Nkemdiche pendant les premiers jours du camp d’entraînement. Il rebondit sur la ligne de touche apparemment à chaque entraînement, criant et interagissant avec les fans à distance et criant de manière ludique à ses coéquipiers.

Et c’est dire quelque chose étant donné que le toujours jeune Pete Carroll est l’entraîneur-chef.

C’est un bel esprit maintenant. Il tient vraiment à s’amuser et à en profiter. Je ne peux pas imaginer quelqu’un lui mettre un couvercle à l’époque. C’est peut-être pour cette raison que certaines des histoires sont sorties, a déclaré Carroll. Ici, nous accueillons l’esprit de celui-ci et ce qu’il apporte, et tout le monde doit s’entendre et s’intégrer et tout ça. Il le fait aussi. Je ne veux pas exploiter ce genre d’amour pour être extraverti, expressif et tout ça. Je ne veux pas gêner tout ça.

Bien que sa personnalité et son esprit puissent être contagieux, ce qui compte en fin de compte, c’est de savoir si Nkemdiche peut être productif sur le terrain et contribuer à la rotation de la ligne défensive. Cela signifie aller de l’avant après avoir disputé seulement 29 matchs en quatre saisons et seulement deux depuis la fin de 2018.

Nkemdiche, 26 ans, était un espoir de premier plan en provenance du Mississippi, mais sa carrière dans la NFL a été principalement un flop. Et il semble y avoir une prise de conscience que cette opportunité à Seattle pourrait être l’une des dernières chances de Nkemdiches de se présenter.

Dans cette ligue, pour avoir une chance de réussir, vous devez avoir l’esprit clair, vous devez vous concentrer et savoir exactement ce que vous faites. Et vous devez tomber amoureux de ce que vous faites et trouver un moyen de vous élever et d’apprendre, a déclaré Nkemdiche. Je suis à cet endroit mais je n’y suis pas encore. J’y arrive toujours, mais c’est juste d’avoir cette mentalité qui m’enthousiasme.

Nkemdiche était le 29e choix au total du repêchage 2016 par l’Arizona. Sa production était décevante, atteignant un sommet en carrière de 32 plaqués et 4 sacs au cours de la saison 2018. La saison 2018 de Nkemdiches a été écourtée par une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale et a finalement conduit à sa libération par l’Arizona après avoir échoué à son examen physique.

Nkemdiche a joué pour la dernière fois dans la NFL en 2019 avec Miami, où il est apparu dans deux matchs. Il a également été brièvement suspendu par la NFL au cours de la saison 2019 pour une violation non divulguée des règles de la ligue.

Manquer la majorité des deux dernières saisons a peut-être été la meilleure chose pour Nkemdiche. Il a raté le match et s’est rendu compte que des changements étaient nécessaires.

Ce n’est jamais une question de talent. C’est juste être cohérent et le faire chaque jour dans la pratique, pour arriver là où il peut vraiment montrer quelle est sa véritable capacité. C’est un enfant vraiment talentueux, a déclaré l’entraîneur de la ligne défensive Clint Hurtt.

Hurtt pense que les Seahawks peuvent débloquer plus à Nkemdiche, que les grands moments peu fréquents qu’il a eus, en particulier avec l’Arizona, peuvent devenir plus la norme. Quand il a regardé le film, Hurtt a aimé la rafale initiale et la façon dont Nkemdiche a utilisé ses mains. Mais il a ajouté qu’il y avait beaucoup de raffinement dans son jeu dont je sentais qu’il avait besoin.

Nkemdiche a convenu que son jeu doit évoluer s’il veut devenir un contributeur établi. Il ne peut pas avoir les fluctuations sauvages de la productivité qui ont défini les premières parties de sa carrière.

Vous savez. Ce n’était pas toujours le cas, et c’était une corrélation directe avec mon jeu, a déclaré Nkemdiche. Je sais que ce sera mieux et je veux juste m’assurer de continuer à essayer d’évoluer en tant que joueur et de voir ce qui se passe.

___

