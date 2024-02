Les Seahawks embauchent Mike Macdonald comme entraîneur-chef

Macdonald, qui a passé les deux dernières saisons à bâtir l’une des meilleures défenses de la NFL en tant que coordonnateur défensif des Ravens de Baltimore, devient le plus jeune entraîneur-chef de la NFL à 36 ans.

“Quel honneur”, a déclaré Macdonald après que lui et son épouse, Stephanie, aient été accueillis par les employés de l’équipe à leur arrivée au Virginia Mason Athletic Center. “Nous sommes très excités d’être ici. Il suffit de connaître John et le reste des gens, la réputation de cet endroit, ce qui nous a attiré ici, ce sont les gens. C’est pourquoi nous sommes ici, pour ramener un championnat à Seattle et les 12.