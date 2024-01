Les Seahawks élargissent la liste des candidats entraîneurs avec la conclusion des matchs pour le titre de conférence

La recherche d’entraîneurs des Seahawks n’a plus besoin d’attendre.

Mais les événements de dimanche indiquent que la recherche d’un successeur à Pete Carroll, caractérisé par sa patience, devra peut-être s’accélérer.

La défaite 17-10 de Baltimore contre Kansas City lors du match de championnat de l’AFC signifie que les Seahawks peuvent immédiatement interviewer le coordinateur défensif des Ravens, Mike Macdonald.

Les règles de la NFL exigeaient que les Seahawks aient dû attendre après le Super Bowl le 11 février si les Ravens avaient gagné.

La défaite de Détroit signifie que les Seahawks ou Washington – les deux équipes qui ont encore des postes d’entraîneur-chef – peuvent embaucher immédiatement Macdonald ou le coordonnateur offensif de Détroit, Ben Johnson.

Les règles de la NFL exigent que les entraîneurs ne puissent pas être officiellement embauchés pendant que leurs saisons sont en cours.

Il semble que les Seahawks devront faire la queue pour parler à Macdonald, car peu de temps après la fin de la victoire de Kansas City contre Baltimore, ESPN a rapporté que Washington avait déjà programmé une entrevue avec Macdonald pour lundi.

Washington a déjà discuté avec Macdonald une fois, la semaine suivant la saison régulière. Les Seahawks n’ont pas parlé à Macdonald.

Confirmant les spéculations de longue date selon lesquelles il figurait sur la liste des Seahawks, ESPN et le réseau NFL ont rapporté dimanche qu’ils souhaitaient interviewer Macdonald.

Ces rapports, arrivés dimanche matin, indiquaient que les Seahawks étaient prêts à attendre la fin du Super Bowl pour interviewer Macdonald, suspendant ainsi le processus d’embauche pendant deux semaines supplémentaires.

Ils n’ont plus à s’inquiéter de ça maintenant.

Les Seahawks avaient l’intention de parler à Johnson cette semaine, quel que soit le statut de Detroit. Puisque les Seahawks avaient déjà interviewé Johnson une fois, ils auraient pu tenir une deuxième entrevue avec lui cette semaine.

C’est sans objet avec la saison magique de Detroit qui a mis fin à un match du Super Bowl avec la victoire 34-31 de San Francisco dans le match de championnat NFC.

La recherche des Seahawks choisit-elle désormais simplement entre les deux jeunes et chauds coordinateurs – Johnson a 37 ans et Macdonald 36 ans ?

Cela devrait se préciser dans les prochains jours.

Sont également toujours présents quatre entraîneurs avec lesquels ils ont eu un deuxième entretien la semaine dernière : le coordinateur défensif de Dallas Dan Quinn, le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham, le coordinateur défensif des Panthers Ejiro Evero et le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka.

Parmi ces quatre, seul Quinn semble être une considération potentiellement sérieuse pour les commandants, car il a été rapporté dimanche qu’il s’envolerait pour Washington lundi pour une interview mardi.

L’entretien de Washington avec Quinn semble indiquer que les commandants ne sont pas encore près de prendre une décision.

ESPN a rapporté que Washington avait organisé des entretiens cette semaine avec non seulement Macdonald et Quinn, mais également avec Johnson, le coordinateur défensif de Détroit, Aaron Glenn, et l’entraîneur-chef adjoint/entraîneur de la ligne défensive des Ravens, Anthony Weaver.

Bien qu’ils prévoient de parler à Macdonald et Quinn au cours des deux prochains jours, il a longtemps été décrit comme si Johnson était le favori pour ce poste.

Les Seahawks ont découvert la semaine dernière à quelle vitesse les plans peuvent changer lorsqu’Atlanta a décidé d’embaucher Raheem Morris un jour avant qu’il ne se rende à Seattle pour une entrevue.

Même si Johnson et Macdonald ont vu leurs équipes perdre dimanche, les deux n’ont probablement fait que contribuer à leur candidature.

Les appels de jeu de Johnson ont aidé Detroit à prendre une avance de 24-7 à la mi-temps qui s’est défaite en partie à cause de certaines erreurs inhabituelles de l’offensive des Lions, notamment un échappé perdu et plusieurs passes abandonnées.

Détroit a gagné 442 verges contre une défense des 49ers qui s’est classée huitième dans la NFL au cours de la saison régulière en n’en accordant que 304 par match. Détroit a également gagné 6,1 verges par jeu par rapport aux 5,0 accordés par les 49ers au cours de la saison régulière.

Macdonald a supervisé une défense des Ravens qui a accordé 17 points en première mi-temps, mais a réussi un blanchissage en seconde période, n’accordant que 98 verges en 30 jeux.

Pour l’instant, ces six candidats – les quatre interviewés la semaine dernière plus Johnson et Macdonald – semblent constituer la totalité de la liste des Seahawks.

Il y a eu des rapports au début du processus selon lesquels les Seahawks envisageaient de parler avec l’ancien entraîneur du Tennessee, Mike Vrabel. Comme Vrabel est au chômage, ils auraient pu lui parler à tout moment. Ils ne l’ont pas encore fait et aucun contact supplémentaire n’a été signalé entre Vrabel et les Seahawks.