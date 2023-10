Il était difficile d’imaginer que les casques rétro des Seahawks pourraient être un succès encore plus grand qu’ils ne l’avaient déjà été au cours des 58 premières minutes du match de dimanche, brillant sous la lumière du soleil d’une journée d’automne à Seattle aussi belle que possible.

Mais quand cela comptait le plus, ils ont délivré le plus gros coup sûr de tous, Jamal Adams abaissant son casque alors qu’il se précipitait sur le quart-arrière de Cleveland, PJ Walker, pour dévier une troisième passe qui a été interceptée par son coéquipier Julian Love sur la ligne des 43 verges de Cleveland. Il reste 1h57.

Et face à un espoir inattendu, une attaque de Seattle qui n’avait fait que se flétrir pendant la majeure partie des trois quarts précédents a soudainement pris vie, Geno Smith complétant quatre passes rapides pour déplacer l’équipe de 57 mètres, les 9 dernières venant sur un attrapé et couru par une recrue. Jaxon Smith-Njigba donnera aux Seahawks le touché gagnant lors d’une victoire 24-20 contre les Browns de Cleveland.

“Une illustration fantastique de s’accrocher et de rester, de maintenir la conviction et de se donner une chance de gagner un match de football”, a déclaré l’entraîneur de Seattle, Pete Carroll.

Et lorsque le temps s’est finalement écoulé, non seulement Seattle s’est amélioré à 5-2 avec sa cinquième victoire lors de ses six derniers matchs, mais il s’est également hissé à la première place de la NFC Ouest devant les 49ers, en chute libre, qui ont perdu leur troisième consécutive. contre les Bengals, pour tomber à 5-3.

“À mi-parcours, nous sommes en assez bonne forme”, a déclaré Carroll. “C’est bien.”

Cela avait l’air bien pendant un moment dimanche alors que les Seahawks – portant pour la première fois des uniformes rappelant l’ère 1976-2001 de l’équipe – ont pris les devants de 14-0 et 17-7 au premier quart alors que Smith lançait pour 136 verges.

Mais ensuite l’offensive s’est arrêtée – cinq bottés de dégagement et deux interceptions sur ses sept possessions suivantes – tandis que la défense s’est pliée juste assez pour céder l’avance.

Lorsque Cleveland, accroché à une avance de 20-17, a obtenu un premier essai sur une pénalité d’utilisation illégale des mains de Riq Woolen lors d’un troisième jeu avec 3:30 à jouer, les uniformes semblaient être la seule chose qui vaudrait la peine. en souvenir de cette journée.

Mais la défense a forcé un autre troisième essai – celui-ci un troisième et trois – au Cleveland 41. Alors que le chronomètre arrivait à 2:04, les Browns ont appelé le temps.

De nombreux Seahawks pensaient que les Browns, qui ont parcouru 155 verges au sol – le plus contre Seattle cette année – s’en tiendraient à la course.

“Leur identité est en quelque sorte le football au sol”, a déclaré Love.

Mais peut-être en partie parce que le chronomètre allait de toute façon s’arrêter à l’avertissement de deux minutes, les Browns ont décidé d’essayer de prendre les Seahawks au dépourvu avec une passe oblique rapide de Walker à Amari Cooper.

Les Seahawks ont également décidé d’être agressifs, envoyant Adams sur un blitz sur le côté gauche.

“Il fallait que quelque chose se produise”, a déclaré Adams.

Adams a déclaré lorsque le garde droit a tiré : « J’ai sauté aussi haut que possible. »

À la dernière minute, il a également tenté de lever les bras en l’air. Ce faisant, il baissa son casque. Walker a lancé et la balle a trouvé la couronne du casque argenté d’Adams, puis a volé loin dans les airs.

Adams a déclaré qu’il n’avait pas essayé de frapper intentionnellement la balle avec son casque.

“J’ai juste essayé de lever les mains”, a-t-il déclaré. “Je viens de sortir de mon casque.” Adams l’a appelé plus tard une pièce de théâtre « Messi », une référence au célèbre footballeur Lionel Messi. Love préférait un autre grand footballeur.

“Il était comme premier [Cristiano] Ronaldo juste là », a déclaré Love. «Cette pièce est tout à l’honneur de ‘Mal. La façon dont il joue, la passion, l’énergie, le physique. S’il ne met pas la pression comme il le fait, ce jeu n’aura jamais lieu, et qui sait ce qui se passera à la fin du match.

Love a déclaré qu’il n’avait pas vu le ballon lorsqu’il avait été dévié pour la première fois, mais qu’il avait finalement réussi à le retrouver et à effectuer sa première interception en tant que Seahawk.

“Oh mon Dieu, c’était dans l’air depuis toujours”, a déclaré Love. « Au début, je me demandais comment cela était arrivé là-bas. Ce n’est généralement pas le rebond d’une main.

Walker a pris la responsabilité, affirmant qu’il aurait dû lancer le ballon ailleurs.

“Nous pensions que c’était une bonne décision, et nous avions juste des options et ils ont juste fait un excellent jeu en défense”, a-t-il déclaré. « … Ils ont fait un blitz sur le nickel. À l’intérieur, nous jetions des doubles inclinaisons sur le terrain. J’essaie juste de mettre le ballon sur Coop, de le laisser tomber pour le premier essai. J’ai été renversé en l’air. C’est tout simplement hors de notre contrôle pour celui-là.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris de voir les Browns passer, Love a répondu : « Un peu, surtout ce concept de passe. … Je pense que c’était incliné, puis plat, puis incliné à plat jusqu’à la limite également. Inhabituel, et c’était définitivement un changement.

Pourtant, il y avait le problème d’une attaque de Seattle qui n’avait obtenu que cinq premiers essais au cours des 45 minutes précédentes et qui devait déplacer le ballon au moins suffisamment pour tenter un panier égalisateur.

Alors que l’offensive entrait sur le terrain, le receveur Tyler Lockett, qui avait capté une passe de Smith TD au premier quart, a prononcé un petit discours d’encouragement.

“Le plus important, c’était de dire à tout le monde de respirer”, a-t-il déclaré. «Je dis à tout le monde de se détendre parce que je pense que nous avons eu environ trois trois-et-outs d’affilée. Parfois, vous pouvez vous retrouver pressé, essayer de sortir mentalement de l’élément parce que c’est juste comme : « Frère, qu’est-ce qui se passe ? Genre, nous devons comprendre ça. Donc, il s’agit simplement de s’assurer que nous faisons reculer tout le monde.

Lockett a capté la première passe du drive sur 7 yards vers les 50, et les Seahawks sont partis. Smith a ensuite frappé DK Metcalf pour 9, puis en a lancé un à l’ailier rapproché Noah Fant, qui a dévalé la ligne de touche de Cleveland sur 27 mètres jusqu’au 9.

Après un échec, les Seahawks ont appelé à un jeu d’option run-pass – ce qui signifie que Smith peut le remettre ou le lancer. Smith a vu les Browns blitzer depuis le bord et a lancé rapidement à Smith-Njigba dans le plat où il n’y avait que deux défenseurs de Cleveland. Metcalf est resté devant le demi de coin de Cleveland Martin Emerson et Smith-Njigba a manoeuvré vers la ligne de touche et dans la zone des buts.

“Ils ont bombardé les machines à sous”, a déclaré Smith. « Jaxon a un ajustement sur son itinéraire, et il a fait un excellent travail en voyant cela. J’ai réussi à lui envoyer le ballon dans l’espace.

Carroll a réservé autant d’éloges pour la pièce à Metcalf qu’à Smith-Njigba.

“Le touché pour gagner le match a été un blocage fantastique de DK”, a déclaré Carroll. “Faire le ménage. Le mec [official] le regardait droit dans les yeux. C’est l’appel [penalty] ils font parfois. Je pensais qu’il l’avait fait parfaitement.

Il ne restait plus que quatre jeux futiles de la part des Browns.

“En fin de compte, nous sommes 5-2 avec 10 matchs à jouer”, a déclaré le sécurité Quandre Diggs. « Nous profitons du moment. Mais c’était bien, car à la fin de la journée, après avoir perdu le match contre les Rams [in the season opener] le monde entier en était gêné. Donc pour nous, sortir et rebondir, jouer comme nous l’avons fait et continuer à nous améliorer, c’est génial.