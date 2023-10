Par Dianna Russini, Charlotte Carroll, Jeff Howe et Michael-Shawn Dugar

Les Seahawks de Seattle acquièrent l’ailier défensif Leonard Williams des Giants de New York en échange d’un choix de deuxième ronde en 2024 et d’un choix de cinquième ronde en 2025, ont annoncé les équipes lundi. Voici ce que vous devez savoir :

Les Giants ont conservé une partie importante du salaire de Williams, de sorte que les Seahawks sont uniquement responsables du paiement du solde minimum des vétérans pour cette saison, selon des sources de la ligue.

C’est la deuxième fois de sa carrière que Williams est traité juste avant la date limite des échanges. En 2019, les Giants ont envoyé des choix de troisième et cinquième ronde aux Jets de New York pour Williams.

Il a réussi 21 plaqués et 1 1/2 sacs en huit matchs pour New York cette saison.

Ce que dit l’accord sur les projets à long terme des Giants

Il s’agit d’un geste massif pour les Giants et cela signifie que l’équipe regarde au-delà de la saison en cours. Non seulement le directeur général Joe Schoen et les Giants ont déchargé un contrat très lourd, mais on peut se demander quelle part du contrat de Williams les Giants ont mangée en sélectionnant deux sélections clés au repêchage comme éléments de base. On doit à Williams environ 10 millions de dollars et les Seahawks n’ont pas ce genre d’espace de plafond, donc New York en avalera beaucoup en envisageant l’avenir.

À 2-6 près de la mi-saison cette saison, les Giants ont connu des difficultés offensivement, mais la défense a été solide – grâce au jeu de Williams et Dexter Lawrence sur la ligne. Les Giants ont ajouté Rakeem Nunez-Riches et A’Shawn Robinson cette intersaison pour renforcer la ligne et donner quelques répits à Lawrence et Williams compte tenu de leur importance. Désormais, ces deux joueurs joueront probablement des minutes majeures en l’absence de Williams. — Charlotte Carroll, rédactrice en chef des Giants

Le commerce affirme que Schoen est un vendeur

Cette décision confirme également Schoen en tant que vendeur alors qu’il cherche à renforcer l’effectif de son équipe. Lors de sa première date limite d’échange dans la NFL en tant que directeur général la saison dernière, Schoen a distribué Kadarius Toney aux Chiefs pour un choix compensatoire de troisième ronde en 2023 ainsi qu’un choix de sixième ronde en 2023. Alors que les Giants ont commencé la saison dernière, cette décision était logique alors que Schoen et le front office travaillaient à leur reconstruction. Un an plus tard, cet accord s’est transformé en un échange pour Darren Waller et le recrutement du demi de coin Tre Hawkins.

Même si les Giants devront manger de l’espace, il est difficile de ne pas aimer cet accord au départ, car il permet à Schoen et à l’entraîneur Brian Daboll de continuer à construire étant donné où en sont les choses cette année. D’un autre côté, Williams aura l’occasion de montrer ses compétences en matière de passe-passe pour une équipe concurrente et il retrouvera l’ancien sécurité des Giants Julian Love qui a atterri à Seattle cette intersaison. -Carroll

Comment Williams aide Seattle

Les Seahawks ont bénéficié d’un solide jeu de plaqueurs défensifs de la part de Jarran Reed et de Dre’Mont Jones, leur agent libre éclatant qui a signé cette intersaison. Derrière Reed et Jones, les Seahawks comptent la recrue de quatrième ronde Cam Young, le vétéran Mario Edwards Jr. et Myles Adams. Williams a le potentiel d’avoir plus d’impact que les réserves actuelles de Seattle dès le départ.

Après la défaite de la wild-card la saison dernière contre les 49ers, l’entraîneur Pete Carroll a conclu que Seattle devait être plus dynamique à l’avant et que l’écart entre les deux rivaux de division pouvait s’expliquer par les gars de San Francisco déployés sur sa ligne D. Alors que les Seahawks étaient en tête du classement de la division, Seattle ne voulait pas que cet écart mette une fois de plus fin prématurément à leur saison. — Michael-Shawn Dugar, rédacteur en chef des Seahawks

(Photo : Vincent Carchietta / USA aujourd’hui)