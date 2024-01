Les Seahawks devraient embaucher les Ravens DC Mike Macdonald comme plus jeune entraîneur de la NFL : sources

Par Dianna Russini, Mike Sando et Jeff Zrebiec

Les Seahawks de Seattle devraient embaucher le coordinateur défensif des Ravens de Baltimore, Mike Macdonald, pour succéder à Pete Carroll, ont indiqué mercredi des sources de la ligue.

Macdonald, 36 ans, deviendra le neuvième entraîneur-chef de l’histoire de la franchise et le plus jeune entraîneur-chef de la NFL, dépassant l’entraîneur des New England Patriots récemment embauché, Jerod Mayo, 37 ans.

Macdonald a passé les deux dernières saisons à diriger la défense des Ravens, qui ont terminé la saison régulière 2023 au premier rang pour les points et au quatrième rang pour les verges allouées. Baltimore s’est classé huitième et 12e dans ces catégories en 2022.

Les Seahawks ont manqué de rencontrer Macdonald lors de la première fenêtre éligible après la semaine 18, mais étaient prêts à attendre pour l’interviewer. Après la défaite des Ravens face aux Chiefs de Kansas City lors du match de championnat de l’AFC dimanche, Seattle a été autorisé à rencontrer Macdonald. Le directeur général John Schneider et d’autres se sont rendus à Baltimore pour une entrevue mardi, puis ont ramené Macdonald à Seattle pour une deuxième réunion mercredi.

Les Seahawks avaient neuf candidats connus, selon les rapports, et ont mené une deuxième série d’entretiens en personne avec six d’entre eux, dont l’ancien coordinateur défensif de Seattle, Dan Quinn, et le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, qui a déclaré mardi aux équipes qu’il resterait à Détroit. pour une autre année.

Macdonald possède neuf années d’expérience comme entraîneur dans la NFL, toutes avec les Ravens. Il a quitté l’Université de Géorgie pour rejoindre Baltimore en tant que stagiaire en 2014, et a occupé trois postes différents avant de passer du staff de John Harbaugh à celui de son frère Jim Harbaugh à l’Université du Michigan en tant que coordinateur défensif en 2021. Il a passé un an avec les Wolverines. avant de prendre le même poste chez les Corbeaux.

Le mandat de Carroll, qui a duré 14 ans, a pris fin après que les Seahawks ont terminé la saison 9-8 et éliminés des séries éliminatoires, alors que les parties ont convenu d’un commun accord de le confier à un rôle consultatif, bien que Carroll, 72 ans, ait déclaré qu’il avait « rivalisé dur » pour rester entraîneur. Schneider a eu le dernier mot sur toutes les décisions liées au football pour la première fois depuis son embauche en 2010 et a déclaré qu’il souhaitait embaucher un entraîneur capable de maintenir la culture de l’équipe tout en poussant à la lutte pour le championnat.

Une nouvelle direction pour Seattle

En optant pour Macdonald plutôt que Quinn, les Seahawks s’éloignent de Carroll dans une plus grande mesure qu’ils n’auraient pu le faire. Cela montre que l’équipe souhaite une toute nouvelle approche de la défense après avoir utilisé le système de Carroll (ou des variantes proches de celui-ci) pendant 14 saisons. Alors que Quinn avait fait évoluer le système Carroll, Macdonald gère quelque chose de complètement différent – ​​un plan que les opposants n’ont pas encore résolu.

Les Seahawks signalent qu’ils pensent qu’une réinitialisation défensive était nécessaire pour que Seattle puisse conquérir les 49ers de San Francisco dirigés par Kyle Shanahan et les Rams de Los Angeles dirigés par Sean McVay au sein de la NFC Ouest. — Mike Sando, rédacteur principal de la NFL

Quelle est la prochaine étape pour les Corbeaux ?

Les Ravens savaient que cela allait probablement arriver. Ils savaient que Seattle et Washington avaient attendu avant de recruter un entraîneur-chef, en partie parce qu’ils voulaient parler à Macdonald. Il s’agit néanmoins d’un coup dur pour une équipe encore sous le choc de sa défaite lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

Macdonald a été embauché par John Harbaugh il y a deux ans et Harbaugh doit maintenant retourner à la planche à dessin. La bonne nouvelle est que Harbaugh dispose d’options internes. L’entraîneur-chef adjoint/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver sera probablement coordinateur défensif en 2024, que ce soit à Baltimore ou ailleurs (il est interviewé pour des postes d’entraîneur-chef et de coordonnateur défensif). L’entraîneur des arrières défensifs Dennard Wilson est très convoité dans la ligue par les équipes pour leur ouverture de coordonnateur défensif. L’entraîneur secondaire et coordonnateur des jeux de passes Chris Hewitt est également considéré comme un futur coordonnateur défensif. — Jeff Zrebiec, rédacteur principal des Ravens

(Photo : Todd Olszewski/Getty Images)