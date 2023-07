Les Seahawks dévoilent des maillots de retour avec un déploiement en ligne complet de style années 90

Les Seahawks de Seattle sont devenus la dernière équipe de la NFL à (ré) introduire des maillots de style rétro pour la saison 2023, affichant le look bleu royal et argent avec un déploiement en ligne complet de style années 1990.

Les Seahawks se sont associés à Microsoft, basé à Seattle, pour fournir une expérience de site Web rétro pour les fans qui veulent en savoir plus sur les retours en arrière, avec un écran de chargement du modem commuté et des effets sonores avant d’entrer sur le site.

Une fois à l’intérieur, les fans pouvaient interagir avec des liens de la vieille école pour en savoir plus sur les maillots ou partager leurs vieux souvenirs préférés des Seahawks. Le site contient même des publicités de style rétro pour les produits Seahawks et Microsoft ainsi qu’un flux « en direct » de la démolition contrôlée de The Kingdome, l’ancienne maison des Seahawks, qui a été démolie en 2000.

L’équipe a dévoilé les maillots avec une séance photo mettant en vedette plusieurs vétérans tels que Bobby Wagner, DK Metcalf et Geno Smith, ainsi qu’une vidéo mettant en vedette le receveur recrue Jaxon Smith-Njigba vivant sa meilleure vie d’enfance des années 90.

L’équipe a déclaré avoir choisi les années 1990 comme époque de retour préférée en raison de l’impact culturel que Seattle avait à l’époque, des entreprises comme Microsoft et Starbucks aux groupes à succès tels que Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden, ainsi que les changements que l’équipe a subis dans la dernière partie de la décennie sous le nouveau propriétaire Paul Allen et l’entraîneur-chef Mike Holmgren.

Les Seahawks porteront les retours en arrière lors d’un match à domicile le 29 octobre contre les Browns de Cleveland.

Plusieurs équipes de la NFL ont lancé des looks alternatifs ou de retour au cours des deux dernières intersaisons après que la NFL a assoupli une restriction qui obligeait les équipes à n’utiliser qu’un seul casque tout au long de la saison.

