Les Seahawks déplorent les occasions gaspillées dans la zone rouge lors d’une défaite 17-13 contre les Bengals

CINCINNATI (AP) – Les Seahawks de Seattle n’ont pas réussi à profiter de deux occasions de but tardives lors d’une défaite frustrante de 17-13 contre les Bengals de Cincinnati dimanche.

À quatre reprises en seconde période, Geno Smith a emmené les Seahawks dans la zone rouge et en est ressorti avec juste un panier.

« Tous les trucs de la zone rouge sont là où ils nous ont amenés, là où nous avions besoin de touchés », a déclaré l’entraîneur de Seattle, Pete Carroll.

« Nos chiffres sembleront mauvais dans la zone rouge, mais nous étions si près de gagner ce match de football. »

La défense des Bengals a intercepté Smith à deux reprises en seconde période. Les Bengals ont également arrêté à deux reprises les Seahawks au quatrième essai depuis l’intérieur des 10 de Cincinnati dans les dernières 2:08 du match pour préserver la victoire.

« Cela pique encore plus simplement parce que nous n’avons pas pu terminer à plusieurs reprises », a déclaré le receveur Jake Bobo. « Cela fait un peu mal mais plus, parce que notre défense a joué comme elle l’a fait. Nous voulions donc le faire pour ces gars-là.

L’offensive des Bengals n’était pas géniale non plus. Après que le quart-arrière Joe Burrow ait lancé deux passes de touché précoces, la défense de Seattle a réprimé. Burrow a été intercepté par Tre Brown pour mettre fin au premier entraînement de Cincinnati en seconde période. Les Bengals ont marqué quatre fois en seconde période et n’ont réussi à ajouter qu’un panier.

Les Seahawks ont dominé les Bengals 381-214.

« En tant qu’offensive, cela fait vraiment mal, surtout en tant que quart-arrière, de voir (la défense) se battre comme elle l’a fait, a déclaré Smith. « Je pense qu’ils n’ont cédé qu’une cinquantaine de mètres en seconde période, et que nous ne descendions pas là-bas et n’ayons pas deux ou trois occasions de prendre l’avantage et que nous ne le fassions pas, c’est de ma faute. »

Seattle (3-2) a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives, perdant pour la première fois depuis la semaine 1.

Lors de l’avant-dernier entraînement de Seattle, premier et but au Cincinnati 7, Smith a été limogé par Trey Hendrickson pour une perte de 12 verges. Trois jeux plus tard, au quatrième et but au 6, il était limogé par Sam Hubbard pour une défaite de 8 verges et les Seahawks ont retourné le ballon lors des downs.

Les Seahawks ont récupéré le ballon après un botté de dégagement des Bengals, et Smith s’est retrouvé avec un quatrième et un 8 sur les Bengals 9. Cincinnati l’a scellé lorsque BJ Hill a frappé le quart-arrière et qu’il a lancé un lancer incomplet.

« C’était un match à gagner, là », a déclaré Carroll. « Nous sommes arrivés ici sur la route, leur public était en délire et nous y sommes. Nous sommes dans les 10 plusieurs fois pour gagner la partie. Malheureusement, nous n’avons pas pu l’introduire.

Le secondeur Boye Mafe a déclaré que la défense était toujours derrière l’offensive et le quart-arrière de 33 ans.

« Très confiant – notre attaque a fonctionné toute l’année », a déclaré Mafe.

