Les Seahawks de Seattle veulent que Geno Smith revienne au centre en 2023, selon les rapports

Geno Smith a connu une saison 2022 magique, menant les Seahawks de Seattle à un record de 9-8 et à une place de choix lors de sa première saison en tant que quart partant de l’organisation.

Selon un rapport du réseau NFL, la course magique de Smith devrait se poursuivre à Seattle, car l’organisation devrait le ramener en tant que signaleur de départ de l’équipe en 2023.

Le vétéran de 10 ans de la NFL a lancé pour 4 282 verges et 30 touchés avec 11 interceptions la saison dernière. Son pourcentage d’achèvement de 69,8% se classe au premier rang de la NFL.

Smith est sur le point de devenir un agent libre cette intersaison, mais les Seahawks tentent de trouver un nouveau contrat pour le QB de 32 ans. L’étiquette de franchise pourrait également être appliquée à Smith, qui, selon le rapport, “devrait être utilisée si nécessaire”.

Si Smith est effectivement étiqueté en franchise, il gagnerait probablement plus de 30 millions de dollars, ce qui doublerait le montant qu’il a gagné au cours de sa carrière dans la NFL.

Smith a repris les rênes du QB de départ après le départ de Russell Wilson pour les Broncos de Denver pendant l’intersaison. Wilson a été le partant des Seahawks sous le centre de 2012 à 21. Il a été sélectionné neuf fois au Pro Bowl pendant son séjour à Seattle, tout en menant les Seahawks à deux Super Bowls consécutifs, remportant le Super Bowl XLVIII.

Seattle a raté les séries éliminatoires en 2021, mais maintenant avec Smith au centre, l’organisation est de retour en séries éliminatoires cette année, prête à affronter les 49ers de San Francisco à 16 h 30 HE samedi sur FOX (regarder sur FOX et l’application FOX Sports ).

L’analyste des paris de Fox Sports, Sammy P, décompose le match joker entre les Seahawks et les 49ers.

