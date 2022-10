Les Seahawks de Seattle de Geno Smith ne sont pas intéressés par la reconstruction, mais sont-ils prêts à concourir ? | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Geno Smith joue l’un des meilleurs football de sa carrière jusqu’à présent pour les Seahawks de Seattle. Voici un aperçu de certains de ses meilleurs jeux cette saison

Pour les Seahawks de Seattle, cette saison était censée être une “reconstruction”.

Après leur pire saison en dix ans (un record de 7-10 et une quatrième place dans la NFC West), l’été 2022 a été considéré comme une chance de rafraîchir la liste et de recommencer.

Pour la première fois depuis 2011, ils ont commencé une saison sans le quart-arrière Russell Wilson et le secondeur Bobby Wagner sur la liste, deux des piliers d’une décennie de records gagnants.

Wagner a été libéré, mais en échange de Wilson (plus un choix de quatrième tour), Seattle a reçu le quart-arrière Drew Lock, le plaqueur défensif Shelby Harris, l’ailier serré Noah Fant, deux choix de premier tour (2022 et 2023), deux choix de deuxième tour. (2022 et 2023) et un cinquième tour. C’était un énorme butin.

L’attente – du moins de l’extérieur – était que la perte d’un quart partant de longue date et couronné de succès signifierait que Seattle n’avait aucune chance cette saison. Mais au lieu de cela, l’entraîneur-chef Pete Carroll, le quart-arrière Geno Smith et une formidable classe de recrues ont aidé les Seahawks à un dossier de 3-3 et à la première place conjointe dans la NFC West.

Sont-ils déjà réels ? Et comment cela s’est-il passé ?

Le redressement exceptionnel de Geno Smith

Smith et les Seahawks ont battu les Broncos de Russell Wilson lors de la première semaine

Dans une ligue remplie de quarts vedettes, jeunes et vieux, il y a un nom qui se démarque lorsque vous parcourez les statistiques jusqu’à présent cette saison.

Geno Smith, un choix de deuxième tour en 2013 – qui était dans la conversation pour être le choix n ° 1 au repêchage de la NFL cette année-là – aurait pu être décrit en toute sécurité comme un «buste» au début de sa carrière.

Avec les Jets de New York, où il a été repêché, il avait un dossier de 12-18 en tant que partant, un pourcentage d’achèvement de 57,9%, a lancé 28 touchés à 36 choix et avait une cote QB de 72,4. Autrement dit, il n’a pas joué.

Il a passé deux ans en tant que remplaçant avec les Giants de New York et les Chargers de Los Angeles, avant de rejoindre Seattle en 2019 pour s’asseoir derrière Wilson.

Quel revirement il a eu.

En tant que Seahawk, il a complété plus de 70% de ses passes, lancé 14 touchés à trois choix et affiche une cote de passeur absurde de 106,2.

Cette année – après seulement quelques matchs en relève de Wilson – il est l’homme principal, et il mène toute la NFL en pourcentage d’achèvement (73,4), est troisième au classement des passeurs (108,1) et a lancé pour le dixième le plus verges (1 502). C’est assez incroyable.

Bien qu’il ait passé sa carrière jusqu’à présent à attraper des passes d’un Pro Bowler à Wilson, le receveur large Tyler Lockett est en fait sur le point de battre son propre record de yards de réception en une saison, avec déjà 423. Alpha Wideout DK Metcalf est également à plus de 400 mètres.

Smith, enfin, s’est démarqué.

Révolution des débutants

Alors que Smith a fait tourner les têtes, quelque chose d’autre se prépare à Seattle.

S’exprimant après leur dernière victoire, Metcalf a déclaré sur le site Web des Seahawks: “J’ai félicité Pete (Carroll) parce qu’il a fait un sacré travail de repêchage cette année.

«Surtout avec ces deux tacles (Abe Lucas et Charles Cross), Coby Bryant, Tariq (Woolen), Kenneth Walker, Boye (Mafe).

«Ils viennent tous, gardent la tête baissée et travaillent. Vous pouvez dire à quel point ils aiment vraiment le jeu.”

Bien que la franchise ait laissé Wilson partir et l’ait risqué avec des choix de repêchage, jusqu’à présent, cette décision porte ses fruits car leur recrue a été exceptionnelle. Cinq sont débutants et un autre fait forte impression.

Les 1 660 clichés offensifs et défensifs combinés joués par les recrues des Seahawks mènent la ligue jusqu’à présent. Et ils ne font pas que jouer, ils jouent.

Lors de la victoire la semaine dernière contre les rivaux de la division Arizona, les corners de première année Bryant et Woolen ont tous deux forcé les revirements à sceller le match.

Les quatre échappés forcés de Bryant cette saison sont les plus nombreux de toute la ligue, tandis que Woolen est devenu le premier corner recrue à enregistrer une interception en quatre matchs consécutifs depuis 2010 – et a été nommé joueur défensif de la semaine NFC pour ses efforts.

Est-ce la résurrection de la Legion of Boom ?

Attention à Walker

Un autre de ces recrues qui est récemment venu au premier plan est le porteur de ballon de deuxième ronde Kenneth Walker. Nous assistons peut-être au début de quelque chose de spécial.

Jusqu’à une blessure déchirante et mettant fin à la saison du vétéran partant Rashaad Penny, les statistiques de Walker n’avaient pas valu la peine d’être notées (15 courses pour 58 verges). Au cours du dernier match et demi, lorsqu’il a été propulsé dans un rôle de départ, il a été sérieux.

Il a 185 verges au sol et deux touchés en 29 courses, dont un sprint de 69 verges contre les Saints. Il n’est pas étranger à la production – il a réussi 1 636 verges et 18 touchés lors de sa dernière saison collégiale, avec Michigan State, remportant plusieurs prix en cours de route.

Ce n’est pas seulement ce qu’il a fait, c’est comment il le fait. Walker fait facilement rater les gens – il peut sprinter devant eux ou les écraser. Il est patient mais soudain. Il peut se déplacer latéralement puis éclater vers le haut. Le ciel est la limite, et Seattle serait sage de l’utiliser autant que possible.

Les Seahawks montreront leurs vraies couleurs au cours des prochaines semaines, avec une visite aux Chargers de Los Angeles 4-2, un match à domicile contre les Giants de New York 5-1 et un match revanche contre l’Arizona 3-4.

Sont-ils vraiment prêts à concourir ou notre excitation est-elle prématurée ?

