Les Seahawks auraient ajouté Ben Johnson à la liste des candidats entraîneurs à interviewer

RENTON — Le directeur général des Seahawks, John Schneider, avait à peine terminé sa première conférence de presse depuis l’affaire Pete Carroll, mardi, lorsque deux autres noms ont été révélés comme prochain entraîneur possible de l’équipe.

Les deux noms ajoutés à la liste mardi étaient le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, et le coordinateur offensif des Houston Texans, Bobby Slowik. La branche médiatique officielle de la NFL, NFL Network, a rapporté les deux noms mardi, déclarant que les Seahawks avaient demandé à les interviewer tous les deux.

Il avait déjà été rapporté que Seattle avait demandé l’autorisation de parler avec six autres assistants de la NFL – le coordinateur défensif de Dallas Dan Quinn, le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles Raheem Morris, le coordinateur défensif des Panthers de la Caroline Ejiro Evero, le coordinateur offensif des Dolphins de Miami Frank Smith, l’offensive des Giants de New York. coordinateur Mike Kafka et coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham.

Grâce aux règles de la ligue, les équipes peuvent mener des entretiens virtuellement avec les assistants de la NFL cette semaine et peuvent commencer les entretiens en personne lundi, mais uniquement avec les entraîneurs des équipes qui ont terminé leur saison (c’est-à-dire pas avec les équipes qui atteignent le match pour le titre de conférence).

Schneider a déclaré que les Seahawks commenceraient les entrevues mercredi. Il est probable que Seattle mènera des entretiens virtuels cette semaine en vue de faire venir des candidats en personne la semaine prochaine.

Les équipes peuvent discuter à tout moment avec des entraîneurs universitaires ou des chômeurs. Mais Seattle n’a été lié à aucun entraîneur correspondant à ces descriptions.

Schneider a déclaré qu’il n’y avait aucune limite au nombre d’entraîneurs que les Seahawks pouvaient interviewer.

“Trop n’est pas trop”, a déclaré Schneider, ajoutant que l’équipe abordera la question comme elle le fait pour le processus d’agence libre – en essayant d’être impliquée dans tout et n’importe quoi.

Voici un aperçu des deux nouveaux noms :

Johnson

Johnson, 37 ans, a été le coordinateur offensif des Lions au cours des deux dernières saisons et avec Detroit pendant les trois années de sa résurgence sous la direction de l’entraîneur Dan Campbell, en commençant par le titre de coordinateur des matchs de passes en 2021.

Johnson a été quart-arrière en Caroline du Nord de 2004 à 2007 sous la direction de John Bunting et Butch Davis avant de devenir entraîneur. Il est diplômé en mathématiques et en informatique.

Il a été avec Miami de 2012 à 2018 dans plusieurs rôles, tous offensifs, se terminant en tant qu’entraîneur des receveurs en 2018. Il a rejoint l’équipe de Detroit de Matt Patricia en 2019 en tant qu’entraîneur du contrôle qualité offensif.

Johnson a reçu un crédit important pour l’émergence de Detroit comme l’une des meilleures attaques de la NFL. Les Lions ont terminé quatrième et cinquième en verges et en points en 2022 et troisième et cinquième en 2023.

Johnson aurait également eu un entretien virtuel cette semaine avec Washington.

Slowik

Slowik, 36 ans, termine sa première saison en tant que coordonnateur à Houston, où il a dirigé une attaque menée par le quart recrue CJ Stroud. Les Texans classés 12ème en points et 13ème en verges cette saison et se sont qualifiés pour la ronde de division des séries éliminatoires.

Slowik a joué avec les 49ers de 2017 à 2022 dans divers rôles sous la direction de Kyle Shanahan, notamment celui de coordonnateur du jeu de passes en 2022. Il a été reconnu pour avoir aidé à guider Brock Purdy d’une réserve à un titulaire.

Il a également été assistant offensif (2019-20) et entraîneur du contrôle qualité défensif (2017-18) avec les 49ers.

Slowik était avec Washington de 2011 à 2013 en tant qu’assistant défensif sous la direction de Mike Shanahan dans une équipe qui comprenait également Kyle Shanahan, l’actuel entraîneur des Rams Sean McVay, Morris, l’actuel entraîneur des Packers Matt LaFleur et l’actuel entraîneur des Dolphins Mike McDaniel.

En tant que tel, il connaîtrait bien les infractions et les stratagèmes des 49ers et des Rams, les équipes qui constituent les plus grands obstacles de Seattle dans la NFC West.

Slowik est le fils de Bob Slowik, un assistant de longue date dans les collèges, la NFL et la LCF qui évolue avec les Stampeders de Calgary.

Parmi les emplois de Bob Slowik, il y avait celui d’entraîneur des arrières défensifs des Packers de 2000 à 2003 et celui de coordonnateur défensif en 2004. Cela signifie qu’il a croisé la route de Schneider, qui était au service du personnel de Green Bay de 2002 à 2010.

Bobby Slowik est diplômé de la Green Bay Southwest High School. Il a joué comme receveur à Michigan Tech, une école de division II à Houghton, Michigan, où il a également étudié le génie biomédical.

Selon sa biographie des Houston Texans, son frère Steve est un éclaireur régional avec les 49ers et un autre frère, Ryan, est l’entraîneur des secondeurs extérieurs des Dolphins de Miami. Sa mère, Carol, a été entraîneur d’athlétisme pour divers programmes universitaires et pour l’équipe du Festival olympique américain.