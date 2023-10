Lorsqu’il s’agit de constituer une équipe de calibre championnat dans la NFL, l’une des pièces les plus difficiles à trouver est un joueur de ligne défensive intérieure d’élite.

Les joueurs qui possèdent la rare combinaison de taille et de capacité athlétique pour faire des ravages dans les tranchées ont tendance à se lancer très tôt dans les repêchages, puis à toucher des salaires élevés s’ils atteignent le marché libre. Les Seahawks n’ont pas été en mesure de recruter ce type de joueurs car, grâce à leur succès soutenu sous Pete Carroll et John Schneider, ils ont rarement choisi dans la moitié supérieure du premier tour lors de leurs 14 repêchages ensemble.

Ainsi, étant donné la possibilité d’ajouter un joueur de ligne défensive du Pro-Bowl via un échange, les Seahawks ont appuyé sur la gâchette d’un accord avec les Giants lundi, acceptant les conditions d’un échange qui enverra un choix de deuxième ronde en 2024 et un choix de cinquième ronde en 2025. choisir à New York en échange de l’ailier défensif vétéran Leonard Williams.

C’est le genre de décision qui montre que les Seahawks, qui ont pris la première place de la NFC Ouest grâce à la victoire de dimanche contre les Browns, croient qu’ils sont des prétendants au championnat cette saison.

“Nous sommes en compétition”, a déclaré Carroll. “C’est ce que nous disons et vous disons toujours, c’est vraiment de cela qu’il s’agit : juste essayer de nous améliorer et essayer d’aider notre équipe. C’est l’une des dernières opportunités de faire quelque chose comme ça. John (Schneider) a fait un beau travail de comprendre cela et comment le travailler et choisir le gars qui correspond vraiment et peut faire partie de cette équipe. Je suis vraiment excité que nos gars apprennent à connaître Leonard et voient qui il est et ce qu’il représente. Sa compétitivité est très similaire à celle des gars que nous avons dans ce programme et il va très bien s’intégrer. »

Un choix de deuxième ronde est un atout important pour que Seattle abandonne un échange, mais les Seahawks considèrent qu’il vaut la peine d’ajouter un joueur que Carroll a qualifié de “joueur rare”.

“Nous savons tous que des gars de cette envergure se présentent au repêchage et qu’ils sont repêchés dans le top 10”, a déclaré Carroll. “Il faut être positionné dans le top 10 pour les obtenir, et heureusement au cours de notre histoire, nous n’avons pas eu cette opportunité. Mais ce qui est malheureux, c’est que vous pouvez voir les équipes qui l’ont fait, et elles ont fait le plein. Elles” Nous avons des gars qui peuvent vraiment faire des ravages, faire la différence, et ce sont ceux que vous souhaiteriez toujours pouvoir avoir, mais nous n’avons pas eu l’occasion de les avoir.

“C’est le choix : comment faire ce choix et quand le faire, et comment évaluer les avantages et les inconvénients ? C’était l’une de ces situations où nous avons un joueur rare, et il est assez jeune. J’espère que nous pourrons avoir un chance de le récupérer – et cela pourrait être un facteur important. Ce genre de choix nous rappelle que nous n’avons pas très souvent ces options pour obtenir un joueur comme celui-là. Donc, quand vous avez un joueur qui est évidemment à la tête de sa classe, nous aimons tenter notre chance quand nous le pouvons. Nous nous battons. J’espère que cela fonctionnera bien, nous le saurons. Nous avons eu de très bons n ° 2 ces dernières années, donc nous le regardons comme : « OK, ça pourrait être ce type, ça pourrait être ce type. » Nous savons donc que nous abandonnons quelque chose. »

Après avoir suivi la carrière de Williams à l’USC, l’avoir repéré jusqu’au repêchage de 2015 et l’avoir affronté à plusieurs reprises dans la NFL, Carroll connaît très bien le joueur que Seattle ajoute et est enthousiasmé par ce qu’il peut apporter à une ligne défensive déjà solide. dirigé par les vétérans Jarran Reed, Dre’Mont Jones et Mario Edwards Jr.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimait dans le jeu de Williams, Carroll a répondu : “Oh mec, tout. Nous l’avons observé pendant longtemps et nous le connaissons depuis un bon moment, (USC) Trojan et tout ça. C’est un joueur de football fantastique. C’est le genre de gars qui peut faire la différence dans les matchs. C’est vraiment un bon joueur.”

Williams possède également une polyvalence qui le rendra encore plus précieux.