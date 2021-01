Le joueur de ligne offensive des Seahawks de Seattle, Chad Wheeler, « n’est plus avec l’équipe » après avoir été arrêté samedi soir pour des soupçons de violence domestique.

Il a été inculpé mercredi d’agression de violence domestique au premier degré, d’emprisonnement illégal de violence domestique et de résistance à l’arrestation. Il doit être interpellé le 9 février. Les procureurs du comté de King ont également demandé à un juge d’exiger que Wheeler soit placé en détention électronique à domicile,

L’équipe a publié une déclaration mercredi après-midi, disant: « Les Seahawks sont attristés par les détails qui se dégagent contre Chad Wheeler et condamnent fermement cet acte de violence domestique. Nos pensées et notre soutien vont à la victime. Le Tchad est un agent libre et non plus avec la équipe. »

Wheeler était un agent libre restreint, l’équipe aurait donc dû lui faire une offre pour le garder pour 2021.

Selon un rapport du département de police de Kent (Washington) obtenu par le Seattle Times, une femme a appelé le 911 à la suite d’une «bagarre physique» avec son petit ami et a déclaré qu’elle était «tuée». Le rapport a noté que l’accusateur saignait et a subi une luxation du bras lorsque la police est arrivée avant d’être emmenée à l’hôpital local pour soigner les blessures.

Selon le rapport obtenu par The Times, Wheeler a d’abord refusé de coopérer avant d’être détenu. Il avait choisi la serrure de la porte de la salle de bain où l’accusateur se cachait et se tenait à côté d’elle lorsque la police est arrivée sur les lieux, selon le rapport.

Dans le rapport de police, l’accusateur a affirmé que Wheeler l’avait étranglée avant qu’elle ne perde connaissance après qu’elle ne se soit pas inclinée devant lui comme Wheeler l’avait demandé. L’accusateur a affirmé que Wheeler lui avait dit en reprenant conscience: « Wow, tu es en vie? »

Wheeler s’est excusé pour l’incident.

« Il est temps pour moi de quitter le football et d’obtenir l’aide dont j’ai besoin pour ne plus jamais représenter une menace pour autrui », a-t-il tweeté. «Je ne peux pas exprimer assez mon chagrin ou mes remords. J’ai vraiment honte.

Wheeler, un joueur de ligne offensive de remplacement, a disputé cinq matchs pour Seattle en 2020. Le joueur de ligne de 6 à 7 et 310 livres a joué au football universitaire à l’USC et n’a pas été repêché avant de jouer en 2017 et 2018 avec les Giants de New York.

Il n’était pas clair mercredi matin si Wheeler avait une représentation juridique.

Contributeur: Associated Press