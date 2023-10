En fin de compte, la grande décision des Seahawks lundi pour acquérir le plaqueur défensif des Giants Leonard Williams se résumait à être à la hauteur du mantra de longue date de Pete Carroll.

“Je suis juste en compétition”, a déclaré Carroll lundi après-midi. « J’essaie de m’améliorer. Je cherche un moyen d’essayer de nous aider.

Seattle a cédé pas mal de capital au repêchage pour acquérir le joueur de 29 ans – un choix de deuxième ronde en 2024 et un choix de cinquième ronde en 2025 – le jour précédant la date limite des échanges avec la NFL, qui arrive mardi à 18 heures. pm PT.

Les Seahawks ont signé l’accord après que les Giants ont accepté de prendre en charge presque tout le reste du salaire de 18 millions de dollars du vétéran de neuf ans pour la saison 2023, la dernière année d’un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans qu’il a signé en 2021, ce qui signifie il peut devenir joueur autonome sans restriction après cette saison.

Une source de la ligue a confirmé que Seattle ne paiera qu’une part proportionnelle du salaire minimum des vétérans – ce que les Seahawks doivent faire selon les règles de la NFL – qui s’élève à un peu plus de 647 000 $ pour les 10 derniers matchs de la saison.

Les Giants, quant à eux, auraient payé lundi le reste du salaire dû à Williams pour cette saison, soit un peu plus de 9,3 millions de dollars.

Seattle avait besoin de ce compromis pour que l’accord fonctionne alors que les Seahawks entraient dans la journée avec un peu plus de 7,6 millions de dollars d’espace de plafond pour le reste de l’année.

Les Giants prendront la totalité de ce qui aurait été un plafond mort de plus de 5 millions de dollars pour 2024 en raison d’une année vide dans le contrat de Williams.

Les concessions financières des Giants ont permis à Seattle d’abandonner plus facilement un deuxième tour l’année prochaine. Cela a également aidé Seattle, qui a tous ses propres choix en 2024, à disposer d’un tiers supplémentaire grâce à un accord de repêchage conclu au printemps dernier avec Denver. Les Seahawks auraient le pire des deux choix des Broncos au troisième tour – le leur ou celui de la Nouvelle-Orléans dans le cadre de leur accord pour recruter l’entraîneur Sean Payton.

Carroll a qualifié le tiers supplémentaire de « facteur » dans la réalisation de l’échange.

“Nous savons que cela est là pour nous”, a déclaré Carroll.

Et avec cela, les Seahawks ont acquis un joueur qui, selon eux, peut faire la différence à l’intérieur de leur ligne défensive pour le reste de cette année, et peut-être bien d’autres à venir.

Cette position a déjà été une force pour Seattle cette saison grâce au jeu du plaqueur Jarran Reed et de l’ailier Dre’Mont Jones.

Mais chacun joue près des deux tiers des clichés défensifs de l’équipe – Reed un peu plus de 65 % et Jones 64 %. Alors que Seattle a désormais dépassé sa semaine de congé et dispose de 10 matchs en 10 semaines pour terminer le reste de la saison, une certaine profondeur de vétéran à ajouter à la rotation ne peut qu’aider.

Williams peut évidemment être bien plus qu’un simple corps.

Il était le sixième choix du repêchage de 2015 par les Jets de l’USC et a participé au Pro Bowl la saison suivante lors de sa deuxième année dans la ligue.

Il a été échangé aux Giants à la date limite de 2019 et s’est classé parmi les meilleurs joueurs de ligne défensive intérieure de la NFL avec des notes supérieures à la moyenne de 70 ou mieux chaque année de sa carrière chez Pro Football Focus.

Carroll a déclaré que Williams pouvait aider sur toute la ligne, au plaquage avant et aux deux extrémités.

“Nous le surveillons depuis longtemps”, a déclaré Carroll. «… Il apporte beaucoup de polyvalence. … C’est le genre de gars qui peut faire la différence dans les matchs.

Seattle, en fait, a pu observer Williams de plus près le 2 octobre lorsqu’il a joué 32 clichés contre les Seahawks lors de la victoire 24-3 de Seattle contre New York. Williams a réussi deux courses dans le match et un plaquage.

Pro Football Focus a Williams avec une note de passe supérieure à la moyenne de 77,2 pour cette saison, mais une note moyenne de défense contre la course de 59,4.

Il a joué 360 ​​snaps cette saison, 221 en tant que passeur, et compte deux sacs et 16 courses via PFF.

On pense que les Seahawks et les Giants parlent d’un éventuel accord depuis quelques semaines, ces conversations s’intensifiant au cours des derniers jours alors que les Giants sont tombés à 2-6 avec une superbe défaite en prolongation contre les Jets, tandis que Seattle s’est amélioré à 5- 2 et à la première place de la NFC Ouest après une victoire de retour contre Cleveland.

Carroll a reconnu qu’il y avait un certain risque à renoncer à un capital de repêchage important pour un joueur vétéran. Mais il a noté que les Seahawks tenteraient de lui faire signer une prolongation pour que cet accord soit plus qu’une simple location pour le reste de la saison.

“C’est le choix”, a-t-il déclaré, entre jouer à court ou à long terme, notant que Seattle a trouvé de bons joueurs avec des choix de deuxième ronde ces dernières années, comme le porteur de ballon Kenneth Walker III et le secondeur extérieur Boye Mafe en 2022. .

Carroll a déclaré que les Seahawks estimaient que c’était un risque qui valait la peine d’être pris.

“Nous pensions que c’était une de ces situations où nous aurions un joueur rare et il est assez jeune et j’espère que nous pourrons le récupérer à nouveau”, a déclaré Carroll.

Pro Football Focus a écrit dans son évaluation de l’échange que signer Williams pour une prolongation n’est peut-être pas trop facile.

“Williams a déjà été marqué par une franchise à deux reprises au cours de sa carrière, ce qui le rend effectivement indétectable cette intersaison à venir”, a écrit PFF. «Cela donne à Williams un effet de levier maximal sur les Seahawks dans le cadre d’un nouvel accord, à moins qu’ils ne soient à l’aise avec l’envoi d’un choix de deuxième et cinquième ronde pour une location d’une demi-saison – ce qui n’est pas l’investissement le plus prudent. La prolongation de trois ans et 63 millions de dollars de Williams avec les Giants a été l’une des transactions les plus conviviales pour les joueurs de ces dernières années, et il est bientôt en lice pour un autre contrat solide.

Pour l’instant, les Seahawks ne se préoccupent que d’une saison 2023 qui s’annonce chaque semaine plus prometteuse.

Après la victoire de dimanche, les Seahawks occupaient la deuxième place du classement des séries éliminatoires de la NFC avec un bris d’égalité contre les Lions de Détroit 5-2 en raison d’une victoire face-à-face en septembre (les Lions devaient accueillir les Raiders lundi soir). ).

Carroll a déclaré que cela l’avait aidé de suivre de près la carrière de Williams pendant des années – Williams a joué à l’USC, où Carroll a été entraîneur de 2000 à 2009 – et que Williams a également été coéquipier avec plusieurs Seahawks clés, notamment Uchenna Nwosu (à l’USC), Jamal Adams. (avec les Jets) et Julian Love (avec les Giants).

“Il s’intégrera très bien”, a déclaré Carroll. «… Sa compétitivité est vraiment très similaire à celle des gars que nous avons dans ce programme.»

Il s’agit du premier véritable accord d’une semaine de date limite commerciale que les Seahawks concluent depuis 2017, lorsqu’ils ont acquis le plaqueur gauche Duane Brown de Houston.

Les Giants et les Seahawks ont tous deux annoncé l’échange lundi après-midi, mais cela dépend de la réussite de Williams à son examen médical une fois arrivé à Seattle mardi. En supposant que cela se produise, il s’entraînera pour la première fois avec les Seahawks mercredi en vue de faire ses débuts à Seattle lors du match de dimanche à Baltimore contre les Ravens.