Les Seagulls partagent un record unique contre les Gunners avec Liverpool et Manchester United alors que les hommes de Mikel Arteta affrontent le test du titre de Premier League

Oubliez Manchester City, Brighton est l’une des équipes les plus redoutables qu’Arsenal pourrait affronter ce week-end.

Non seulement à cause de leur brillante campagne 2022/23 ou de leur marque scintillante de football – mais aussi de leur bilan exceptionnel contre les Gunners.

AFP Brighton a éliminé Arsenal de la Coupe Carabao en novembre

Au moment où les hommes de Mikel Arteta se rendront au stade Amex samedi, leur avance en tête du classement de la Premier League pourrait être réduite à deux points.

Champions City affrontera Everton à 15 heures avant que l’attention ne se tourne vers la côte sud pour le dernier match de l’année de l’élite.

Et c’est un match qui oppose Arsenal à l’un de ses adversaires les moins appréciés.

Brighton est l’une des trois équipes contre lesquelles Arsenal a perdu (4) plus de matchs de Premier League qu’il n’en a gagnés (3), avec Manchester United (W17 L26) et Liverpool (W17 L25).

Les Seagulls ont remporté leurs deux dernières rencontres contre les Gunners et ont fait le doublé sur eux lors de la campagne 2019/20.

Cette saison-là, le match s’est transformé en un match de rancune après une altercation entre Matteo Guendouzi et Neal Maupay.

Bernd Leno a été étiré hors du terrain en première mi-temps après avoir subi une vilaine blessure au genou à la suite d’un défi aérien de Maupay, qui a été blâmé par le gardien de but et ses coéquipiers pour l’incident.

L’attaquant français est cependant resté sur le terrain et il a ensuite remporté une victoire tardive, marquant à la cinquième minute du temps additionnel.

Mais le match s’est terminé par une bagarre entre les deux groupes de joueurs après que Guendouzi ait réagi au but gagnant de Maupay en saisissant l’attaquant par la gorge.

Les joueurs d’Arsenal ont mordu à l’hameçon de Maupay

Il a été affirmé plus tard que Guendouzi avait nargué Maupay et un certain nombre d’autres joueurs de Brighton tout au long du match, les qualifiant de ” *** ” et se vantant du salaire des stars d’Arsenal par rapport au leur.

Maupay, maintenant à Everton, a exhorté les joueurs d’Arsenal à “apprendre un peu d’humilité” – et ils sont devenus une équipe plus complète dans les années qui ont suivi.

Mais c’est ce contexte qui fait du voyage à Brighton un test sérieux de leurs références en matière de titre.