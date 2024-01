les sculptures en marbre de Vincenzo lo sasso ravivent la fascination pour l’artisanat

« l’art manuel » mélange la nature brute du métal, du marbre et de la toile

Le célèbre artiste italien Vincenzo Lo Sasso s’est appuyé sur son expérience créative multidisciplinaire – couvrant la mode, la photographie et le théâtre – pour s’aventurer dans les domaines traditionnels de la peinture à l’huile et sculptures. Sa dernière collection, intitulée Manual Art, unit poétiquement ces deux médiums dans le but de raviver la fascination pour le travail manuel, en particulier parmi la jeune génération, à une époque dominée par la production de sculptures mécanique. En s’éloignant de la facilité de réplication et de reproduction graphique, la série mélange la nature tactile de la toile, des métaux et marbre créer un récit artistique qui met les artistes au défi de renouer avec les aspects les plus bruts de la création et d’explorer les complexités de l’univers.

toutes les images sont une gracieuseté de Vincenzo Lo Sasso

vincenzo lo sasso appelle à revenir à une création tactile et pratique

Aujourd’hui, observe Vincenzo Lo Sasso, la tendance dominante à la création automatisée de sculptures aboutit souvent à des répliques d’œuvres passées ou, au mieux, à des reproductions de dessins graphiques. Cependant, avec l’art manuel, le multidisciplinaire artiste cherche à restaurer le lien intime entre l’artiste et la matière, permettant un engagement poignant avec les créations de la nature, façonnées au fil de millions d’années. “Ressentir le matériau, lire ses grains et travailler avec sympathie avec ce que la nature a créé au fil de millions d’années, fournit des aperçus et des sensations qui seraient autrement inaccessibles.” note Lo Sasso.

Sa démarche repose ainsi sur une expérience concrète des formes avec lesquelles il travaille pour en comprendre l’essence. Cette relation tactile procure des aperçus et des sensations qui vont au-delà de ce que les machines peuvent réaliser, soulignant l’importance de l’imperfection dans le geste artistique. Lo Sasso soutient en outre que la sensibilité, et parfois l’imperfection, encapsulées dans chaque geste raconte l’histoire humaine, s’éloignant du superficiel et favorisant une profonde introspection à la recherche de formes. Cela permet également de s’engager dans l’univers complexe qui nous entoure, de sortir de la bulle qui nous enveloppe trop souvent. L’artiste a récemment exposé ses sculptures lors de son exposition personnelle Marble, organisée à la cathédrale et au campanile de Pietrasanta en Italie, comme le montre la vidéo ci-dessus.



installation à la Cathédrale et au Campanile de Pietrasanta en Italie



la série mélange la nature tactile de la toile, des métaux et du marbre



Vincenzo Lo Sasso cherche à restaurer le lien intime entre l’artiste et la matière



L’art manuel incite à s’éloigner de la facilité de la réplication et de la reproduction graphique