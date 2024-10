Les sculptures burlesques de Holly Hendry explosent de formes charnues

Des boucles torsadées de tubes qui imitent des boyaux tentaculaires et des matériaux de construction comprimés évoquant des tranches chirurgicales : les installations sculpturales ambitieuses et à grande échelle de Holly Hendry sont à la fois corporelles et industrielles. Ces interventions sculpturales lourdes, créées dans une palette pastel étonnamment douce, révèlent des rouages ​​internes complexes qui restent généralement cachés sous la peau ou derrière les murs. L’artiste britannique est fasciné par le sang et le désordre cachés à l’abri des regards. Elle étudie méticuleusement chaque projet, explorant en détail l’histoire de ses sites d’exposition, tout en combinant des recherches biologiques pratiques et des recherches mythologiques plus créatives. Ses pièces sont à la fois repoussantes et belles, utilisant des couleurs et des matériaux qui reflètent la chair et les os, ainsi que du métal robuste. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme du Royal College of Art de Londres en 2016, Hendry a exposé dans de nombreuses institutions au Royaume-Uni et à l’étranger. Ces installations affirmées sont réalisées, autant que possible, de ses propres mains. Son exposition « Wrot » du Centre baltique d’art contemporain de 2017 montrait des sculptures présentant des coupes transversales de matériaux emballés ensemble, notamment de la jesmonite, du plâtre, de la mousse, du bois, de l’acier et du marbre découpé au jet d’eau. Ces œuvres évoquent simultanément une échelle micro et macro typique de son travail : des illustrations microscopiques de cellules ainsi que des fouilles géologiques souterraines. Depuis, elle a exposé au Yorkshire Sculpture Park, à la Hayward Gallery et au De La Warr Pavilion. Jusqu’en 2026, son installation Fainéant (2019) fera partie de l’exposition itinérante de la Hayward Gallery « Material Worlds », lors de son voyage à travers le Royaume-Uni.

Portrait de Holly Hendry dans son atelier, 2024. Photo de Hannah Burton pour Artsy.

Cette année, Hendry’s Sottobosco (2024) a été inclus dans une autre exposition collective de la Hayward Gallery, « When Forms Come Alive ». L’œuvre était visible en coupe transversale à travers la fenêtre du premier étage, un enchevêtrement vermoulu de grands conduits métalliques dans une variété de tons verts. Vus du toit, des sections de tubes pouvaient être vues suspendues et drapées autour du rebord de la fenêtre, se déversant sur le toit. L’œuvre expansive a joué avec l’espace architectural emblématique du brutalisme. « Le Hayward est cet important monolithe moderniste en béton », a déclaré Hendry à Artsy lors d’une visite dans son studio du sud de Londres. « Le défi était d’apporter de la vivacité à cette belle charpente lourde. Je voulais qu’il ait une sorte de succulence. Elle a choisi de travailler avec des sections de tuyaux prêtes à l’emploi, une caractéristique habituelle de ses installations. « Les tuyaux sont apparus à plusieurs reprises dans mon travail, à commencer par la Sharjah Art Foundation en 2014. [They] sont quelque chose que je peux façonner et déplacer, devenant assez fluide à cette échelle.

Holly Hendry, vue de l’installation dans « When Forms Come Alive » à la Hayward Gallery, Southbank Centre, 2024. Photo de Jo Underhill. Avec l’aimable autorisation de la Stephen Friedman Gallery, Londres et New York.

Hendry a commencé à concevoir Sottobosco après avoir visité le sous-sol du Hayward et vu son propre système de tuyauterie. « Tout commence toujours par penser à l’espace et y passer du temps. Il y a généralement quelque chose qui concerne la recherche en cours ou en cours. Cela peut déclencher davantage de recherches, ce qui devient une période mouvementée de collecte, de dessin, d’écriture et de diagrammes en araignée. Le travail se produit lorsque la recherche déborde ou s’enflamme et qu’il faut en sortir quelque chose ; un peu comme être malade ! elle a ri. Après cela, elle commence à mettre ses idées dans le logiciel de conception 3D SketchUp, explorant la sensation que l’œuvre finale aura dans l’espace d’exposition. Lors de la visite en studio, l’intérieur géant, semblable à de la peau, de Fainéant étaient drapés sur une rangée de tréteaux en bois, couvrant près de la moitié de la surface au sol. Cette partie de l’œuvre consiste en une longue feuille de matière synthétique rose caoutchouteuse, décorée d’images surréalistes de dents, de vers et d’os. Dans son état complet au Yorkshire Sculpture Park en 2019, cet élément était alimenté via un système cinétique de rouleaux, à la manière d’une presse à imprimer. À la fois humoristique et horrible, cela ressemblait à une tranche géante et martelée d’un corps humain tirée et pressée par une machine industrielle.

Portrait de Holly Hendry dans son atelier, 2024. Photo de Hannah Burton pour Artsy. Vue intérieure du studio de Holly Hendry, 2024. Photo de Hannah Burton pour Artsy.

« Il y a cette approche presque burlesque des matériaux eux-mêmes », a-t-elle déclaré. « Essayer de les étirer comme un dessin animé ou de les plier d’une manière qu’ils ne devraient pas faire. » Ses pièces considèrent la violence inhérente aux dessins médicaux, présentés comme des outils d’apprentissage d’une manière qui prive le corps de sa résonance émotionnelle. La récurrence des formes intestinales dans son travail reflète un point de rencontre plus complexe entre le sentiment et la fonction. Nos intestins sont de pratiques distributeurs de déchets, mais ils sont aussi appelés notre deuxième cerveau, plein de sensibilité. « J’utilise cela comme une bonne analogie pour mon travail », a-t-elle déclaré. « Lorsque votre ventre gargouille, vous prenez soudain conscience de votre estomac. Cela vous ramène à quelque chose de silencieux. Bien que ses pièces manquent d’un sens direct du sang, elles rappellent constamment nos formes mortelles. Ils sont également tactiles. « Je pense que c’est fondamental, ce désir de toucher et de comprendre, de ressentir à l’intérieur ce que l’on peut voir avec nos yeux », a-t-elle poursuivi.

Holly Hendry, vue de l’installation de « Watermaks » au SCAD Museum of Art, 2024. Photo d’Aman Shakya. Avec l’aimable autorisation de la Stephen Friedman Gallery, Londres et New York.

Récemment, dans ses travaux, Hendry a commencé à explorer le lien entre les humains et l’eau. Pour Slackwater (2023), l’artiste a installé un système claustrophobe de tubes métalliques labyrinthiques à la station de métro Temple de Londres, autour duquel les navetteurs pouvaient se promener. Dans ce travail, Hendry s’est intéressé à l’histoire de l’emplacement de Temple au bord de la rivière, créant un parallèle entre les mouvements de la Tamise et les liquides du corps humain. Les formes et formes des tubes métalliques, de plus en plus serrées dans différentes zones, reflétaient des motifs et des mini tourbillons à la surface de la rivière lorsque son écoulement naturel rencontre la marée montante. Dans ce travail, elle s’est inspirée des cartographes créatifs du XXe siècle : l’océanographe Marie Tharp et le cartographe de l’armée américaine Harold Fisk, qui ont représenté le fleuve Mississippi, en considérant son mouvement dans le temps et dans l’espace. Ces images montrent des tentatives créatives et humaines pour donner un sens à la terre qui nous entoure.

Portrait de Holly Hendry dans son atelier, 2024. Photo de Hannah Burton pour Artsy.

«J’ai beaucoup pensé à l’eau pour [her 2021 solo show] « Indifférent profond » au pavillon De La Warr ; cette idée de sécheresse ou de dessèchement », a déclaré Hendry. « L’eau, les fluides, l’hydratation, voire l’huile ou l’essence, sont utilisés pour faire fonctionner les choses. » Le spectacle comprenait son installation Invertébré (2021), une sculpture décousue constituée d’épais tubes roses et rouges creusant le toit, se déversant des balcons et sur la pelouse. À l’intérieur de la galerie, Hendry a montré une sélection de sculptures à plus petite échelle de parties de corps dans une installation représentant un paysage en désintégration, reflétant la proximité de De La Warr avec le bord de l’eau et l’érosion du littoral. Ailleurs, a-t-elle expliqué, l’exposition « Watermarks » de 2024 au SCAD Museum of Art faisait référence aux niveaux d’eau et aux inondations. L’exposition présentait quatre grandes vitrines en verre sur la façade du bâtiment, avec les installations de Hendry coincées à l’intérieur, certaines pressées étroitement contre les arches de brique. Chaque pièce imaginait à quoi pourrait ressembler le fonctionnement interne du bâtiment, avec des boucles ludiques de tuyauterie industrielle et d’engrenages mécaniques ainsi que des rendus sculpturaux de gouttelettes d’eau géantes et de globes oculaires qui semblaient flotter. Pour cette œuvre, Hendry a exploré le mythe grec de la naïade Cyane, qui se dissout dans ses propres larmes, et la situation géographique de Savannah en tant que ville portuaire. « Il s’agissait de choses qui fuyaient », a-t-elle déclaré. « Quand l’eau entre dans mon travail, elle coule souvent, pleure ou tombe. »

Hendry a récemment commencé à travailler le verre. Elle a réalisé quelques pièces à petite échelle présentant un fouillis anthropomorphisé de manière ludique de formes en céramique imitant la papeterie, avec des gouttes de verre coloré en forme de larmes. Dans Hormones (2024), par exemple, deux morceaux de papier en céramique semblent souffler dans le vent, fixés avec un clip en haut et agrémentés d'un tube gonflé en forme de ballon de verre vert et de spirales bleu foncé. Ces pièces semblent incroyablement fragiles. « La plupart du temps, je fabrique un moule à partir de quelque chose qui est écrasé ou sous pression », a-t-elle déclaré. « Il y a cette tension de choses qui durcissent, durcissent ou explosent. Je veux que cela se produise dans le processus… Cela ramène le travail à cette idée de chaos et d'ordre. Jusqu'à présent, dans les nombreuses installations de Hendry, la lutte entre le chaos et l'ordre peut être ressentie viscéralement. Beaucoup d'entre eux semblent avoir un ordre inhérent qui, d'une manière ou d'une autre, a mal tourné. Les tuyaux d'apparence pratique se retrouvent emmêlés dans des nœuds ; les objets se bousculent et flottent les uns à côté des autres, apparemment détachés et sur le point de s'effondrer ou de s'envoler. Il évoque un sentiment d'incertitude constante, reflétant habilement non seulement la fragilité physique et psychologique de la vie contemporaine, mais aussi le sentiment que tout autour de nous pourrait s'effondrer sur lui-même à tout moment.