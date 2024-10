Les sculptures aux couleurs vives exposées dans l’ancienne citadelle de Jérusalem reflètent l’après-octobre. 7 cycle de vie

L’artiste Zadok Ben-David et la directrice du musée de la Tour de David, Eilat Lieber, ont discuté de l’exposition des sculptures de Ben David au musée de la Tour de David au cours des 10 dernières années.

À la suite des changements apportés par la rénovation massive du musée et l’attaque terroriste terrifiante et sauvage du Hamas du 7 octobre 2023, l’artiste basé à Londres a monté l’exposition, marquant le premier anniversaire du massacre.

« De l’autre côté » présente une collection d’œuvres de Ben-David, dont certaines sont spécifiques au site de la Tour de David, et d’autres ayant déjà été exposées et présentées pour la première fois en Israël. L’exposition a ouvert ses portes en septembre et restera dans l’ancienne citadelle jusqu’à fin avril 2025.

Chaque œuvre sculptée dans l’acier, un métal fin, apparemment presque pliable, souvent peint de couleurs vives d’un côté et noir de l’autre, reflète le cycle de la vie, les deux faces de chaque situation.

Bien qu’une visite de « De l’autre côté » puisse commencer à différents endroits du musée, il est probablement plus judicieux de commencer par la nouvelle entrée du musée, qui abrite également le nouveau Harim Café.

Il y a deux œuvres placées dans l’espace d’exposition de ce bâtiment, comme une œuvre vidéo intitulée « Same Place, Other Times », représentant une transition progressive de la lumière à l’obscurité, avec le panorama d’un champ fleuri et fleuri qui est lentement détruit jusqu’à ce que il grandit à nouveau.

« Même endroit à d’autres moments » janvier 2023. (2 min. Vidéo). Publié par La page de Zadok Ben-David le mardi 31 octobre 2023

Ben-David a sculpté chaque fleur utilisée dans la vidéo, et bien que l’œuvre ait été créée en 2008, elle est devenue une métaphore des champs brûlés et détruits du sud d’Israël, détruits par le Hamas et certains sont maintenant à nouveau labourés.

« Les fleurs sont ce que nous donnons dans des situations extrêmes et c’est la même image qui peut réconforter », a déclaré Ben-David. L’installation est émouvante même s’il n’avait pas initialement prévu qu’elle le soit, et il n’a réalisé qu’elle pouvait susciter des sentiments forts que lorsqu’il l’a montrée pour la première fois à Los Angeles et a vu les réactions des spectateurs.

« J’ai réussi avant que tout ne se passe ici, le 7 octobre », a déclaré Ben-David. qui vit à Londres depuis des décennies. « Cela montre à quelle vitesse mais progressivement les choses changent, le cycle de la vie. »

À l’autre extrémité du même espace d’exposition sombre se trouve « The Other Side of Midnight », une sphère surdimensionnée à deux faces en métal finement sculpté, composée de milliers de papillons aux couleurs vives. Un examen plus attentif révèle qu’il y a des figures humaines plutôt que des insectes placés entre les ailes du papillon, tandis que l’autre côté de la sphère révèle des insectes sans leurs ailes.

Ben David considère cette œuvre comme une métaphore du comportement et des attitudes humaines.

« De l’autre côté de minuit », un aperçu rapproché d’une œuvre de Zadok Ben-David dans « De l’autre côté », une collection d’installations de l’artiste Zadok Ben-David au Musée de la Tour de David. (Jessica Steinberg/Times of Israel)

« C’est des insectes contre des papillons », a-t-il déclaré. « Nous jugeons les gens, ceux qui sont beaux par rapport à ceux qui ne sont pas aussi attirants. »

À l’extérieur du nouveau pavillon d’entrée du musée se trouve « Cypress Trees/Fringe of the Field » de Ben David, commandé spécifiquement pour l’institution.

Il y a sept cyprès de trois mètres de haut taillés à la main dans de l’acier patiné, chacun étant constitué de figures humaines qui forment la forme des arbres indigènes.

Ben-David a qualifié le cyprès d’arbre résilient, enraciné dans l’histoire locale et représentant une sorte de symbole de la topographie locale.

C’est un arbre qui n’a pas non plus besoin de beaucoup d’eau et qui peut pousser n’importe où, a déclaré Ben-David, qui aime la simplicité de la forme de l’arbre et sa ressemblance avec une bougie.

Ce n’est qu’après que Ben-David a sculpté et installé les sept arbres, et qu’il est allé les photographier de l’autre côté de la rue, qu’il a remarqué que d’autres arbres bloquaient sa vue – des cyprès, et qu’il a pensé à quel point c’était approprié.

« Cyprès/Frange du champ », commandé pour « De l’autre côté », une collection d’installations de l’artiste Zadok Ben-David au Musée de la Tour de David. (Jessica Steinberg/Times of Israel)

Deux autres installations de Ben-David font partie de l’exposition, dont « Innerscapes on the Move », un cercle de figures humaines debout sur les restes de la tour ronde musulmane du musée, leurs corps sculptés dans des mouvements qui montrent la relation entre l’individu et l’individu. et la société.

Il termine ses installations dans l’ancienne entrée du musée avec « Trio de fleurs », trois fleurs sculptées surdimensionnées, peintes de couleurs vives, placées contre un miroir pour montrer le côté noir de chaque fleur, et encore une fois, les cycles de la vie.

L’une des fleurs est une plante sabra, symbolisant la culture juive et arabe locale et canalisant le cactus massif et épineux poussant juste à l’extérieur du balcon voisin, dont les racines se sont enfoncées dans les fondations de la Tour de David.

L’un des « Trio de fleurs », commandé pour « De l’autre côté », une collection d’installations de l’artiste Zadok Ben-David au Musée de la Tour de David. (Jessica Steinberg/Times of Israel)

«Je voulais être un peu plus optimiste», a déclaré Ben-David. « Le noir ne se reflète que dans les miroirs, il appartient au passé, il est derrière nous. »

Ben-David était au Japon le 7 octobre dernier et, dix jours plus tard, il est arrivé en Israël, où son père de 97 ans vit avec d’autres membres de sa famille et des amis. Il a collecté des fonds auprès de collectionneurs à l’étranger et en Israël et a commencé à travailler sur l’exposition de la Tour de David.

(Ben-David a une autre exposition, « Mémoire génétique » jusqu’au 26 octobre à Beit Reuben de Tel Aviv, avec son père orfèvre Moshe Ben David, qui était autrefois l’orfèvre principal de la collection de mode Maskit, ainsi qu’une nouvelle pièce dans l’actuelle Exposition Yad Mordechai.)

« Si mon thème de travail était différent, j’aurais probablement beaucoup plus de mal à exposer en Israël », a déclaré Ben-David. « Mais pour moi, avoir ce genre de spectacle n’est pas seulement un défi mais c’est aussi approprié, c’est quelque chose qui devrait être fait. »