Les sculpteurs de pipestone préservent la tradition spirituelle autochtone vénérée dans la prairie du Minnesota

PIPESTONE, Minnesota (AP) – Sous les hautes herbes des prairies à l’extérieur de cette ville du sud-ouest du Minnesota se trouve une précieuse couche de pierre à pipe rouge foncé que, pendant des milliers d’années, les Amérindiens ont extraite et taillée dans des tuyaux essentiels à la prière et à la communication avec le Créateur.

Il ne reste qu’une douzaine de sculpteurs du Dakota dans la zone à prédominance agricole bordant le Dakota du Sud. Alors que des tensions ont éclaté périodiquement sur l’ampleur de la production et du partage des artefacts rares, de nombreux Dakota se concentrent aujourd’hui sur la manière de transmettre aux générations futures un ensemble de compétences difficiles inextricablement lié à la pratique spirituelle.

« Je serais très heureuse d’enseigner à n’importe qui… et l’Esprit sera avec vous si vous êtes destiné à le faire », a déclaré Cindy Pederson, qui a commencé à apprendre à sculpter auprès de ses grands-parents il y a six décennies.

Inscrite dans la nation Sisseton-Wahpeton Dakota, elle organise régulièrement des démonstrations de sculpture au Pipestone National Monument, un petit parc qui englobe les carrières.

Dans la vision du monde des peuples Dakota, parfois appelés Sioux, « le sacré est tissé » dans la terre où le Créateur les a placés, a déclaré Iyekiyapiwin Darlene St. Clair, professeur à la St. Cloud State University dans le centre du Minnesota.

Mais certains endroits ont une pertinence particulière, en raison d’événements qui s’y sont déroulés, d’un sentiment de pouvoir spirituel plus fort ou de leur importance dans les histoires d’origine, a-t-elle ajouté.

Ces carrières d’une variété unique de pierre à pipe rouge vérifient les trois – en commençant par une histoire de tribus ennemies déposant les armes pour permettre l’extraction, avec plusieurs histoires avertissant que si des combats éclataient pour la ressource rare, elle deviendrait indisponible pour tous.

Les liens de prière colorés et les drapeaux accrochés aux arbres le long des sentiers qui mènent autour des roches roses et rouges témoignent du caractère sacré continu de l’espace.

«C’était toujours un endroit où aller prier», a déclaré Gabrielle Drapeau, spécialiste des ressources culturelles et garde-parc du monument, qui a commencé à venir ici lorsqu’elle était enfant.

De ses aînés de la tribu Yankton Sioux du Dakota du Sud, Drapeau a grandi en entendant l’une des nombreuses histoires d’origine de la pierre à pipe : dans des temps immémoriaux, une grande inondation a tué la plupart des habitants de la région, leur sang s’infiltrant dans la pierre et la rendant rouge. Mais le Créateur est venu, l’a déclaré lieu de paix et a fumé une pipe, ajoutant que c’est ainsi que les gens pouvaient l’atteindre.

« C’est comme une représentation tangible de la façon dont nous pouvons nous connecter avec Creator », a déclaré Drapeau. « Tous les gens avant vous sont représentés dans la pierre elle-même. Ce n’est pas que de la pierre bon gré mal gré.

Les pipes sont largement utilisées par les peuples autochtones des Grandes Plaines et au-delà, que ce soit par des chefs spirituels ou des individus pour la prière personnelle de guérison et d’action de grâce, ainsi que pour marquer les rites de passage comme les quêtes de vision et la solennité des cérémonies et des rassemblements.

« Pipestone a une relation particulière avec notre pratique spirituelle – prier avec des pipes, nous prenons très au sérieux », a déclaré St. Clair.

On pense que la pipe elle-même devient sacrée lorsque le bol en pierre à pipe et la tige en bois sont joints. La fumée, du tabac ou des plantes des prairies, transporte alors la prière du cœur d’une personne vers le Créateur.

En raison de ce lien spirituel crucial, seules les personnes inscrites dans des tribus reconnues au niveau fédéral peuvent obtenir des permis d’extraction au monument, certaines venant d’aussi loin que le Montana et le Nebraska. Au sein des tribus, il y a un désaccord sur la question de savoir si les pipes doivent être vendues, en particulier aux non-autochtones, et la pierre à pipe utilisée pour fabriquer d’autres objets d’art comme des figures d’animaux sculptées.

« Le sacré va être défini par vous – c’est entre vous et le Créateur », a déclaré Travis Erickson, un sculpteur de quatrième génération qui travaille la pierre à pipe dans la région depuis plus de deux décennies et adopte une vision moins restrictive. « Tout sur cette Terre est spirituel. »

Son premier travail dans les carrières, à l’âge de 10 ans, a été de percer et d’enlever les couches de quartzite plus dur que l’acier recouvrant le joint de pipestone – puis environ six pieds plus bas, maintenant plus de 18 pieds dans la carrière, de sorte que le processus peut prendre des mois. Seuls des outils à main peuvent être utilisés pour éviter d’endommager la canalisation.

Sorti en feuilles d’environ quelques centimètres d’épaisseur, il est ensuite sculpté à l’aide de silex et de limes.

« La pierre me parle », a ajouté Erickson, qui a façonné des bols de pipe de différentes formes, comme des chevaux. « La plupart de ces tuyaux montraient ce qu’ils voulaient être. »

Ayant grandi dans les années 1960, Erickson se souvient que la fabrication de pipes était une affaire de famille où la journée se terminait souvent par une grillade festive. Il a enseigné à ses enfants, mais déplore que peu de jeunes veuillent entreprendre le travail pénible.

Il en va de même pour Pederson, dont certains membres plus jeunes de la famille ont manifesté leur intérêt, y compris une petite-fille qui traînait dans son atelier à partir de l’âge de 3 ans et émergeait « rose de la tête aux pieds » de la poussière de pierre.

Mais ils croient que la tradition se poursuivra tant qu’ils pourront la partager avec les jeunes autochtones qui pourraient avoir leur première rencontre avec cette histoire profonde lors d’excursions au monument.

Lors d’un récent voyage, le frère de Pederson, Mark Pederson, qui organise également des démonstrations au centre d’accueil, a emmené plusieurs jeunes visiteurs dans les carrières et leur a appris à manier des marteaux – et beaucoup ont demandé à revenir, a-t-elle déclaré.

Enseigner les techniques d’extraction et de sculpture est d’une importance cruciale, tout comme aider les jeunes à développer une relation avec la pierre à pipe et sa place dans la vision du monde autochtone.

« Nous devons nous en préoccuper en tant que peuple du Dakota – tous les messages culturels que les jeunes reçoivent s’éloignent de nos modes de vie traditionnels », a déclaré St. Clair. « Nous devons nous accrocher aux enseignements, aux prières, aux chansons qui font que les pipes soient. »

Des nouvelles expositions aux excursions scolaires sur mesure, les initiatives récentes au monument – entreprises en consultation entre les chefs tribaux et le National Park Service – tentent de favoriser cette prise de conscience chez les jeunes autochtones.

«Je leur rappelle qu’ils ont parfaitement le droit de venir ici et de prier», a déclaré Drapeau – un point crucial puisque de nombreuses pratiques spirituelles autochtones ont été systématiquement réprimées pendant des décennies après 1937, lorsque le monument a été créé pour préserver les carrières de l’empiètement sur les terres.

Certaines zones du parc ne sont ouvertes que pour un usage cérémoniel; les 75 000 visiteurs annuels sont priés de ne pas interférer avec les carrières.

« Le National Park Service est le nouveau venu ici – depuis 3 000 ans, différentes nations tribales sont venues exploiter ici et ont développé différents protocoles pour protéger le site », a déclaré la surintendante du parc, Lauren Blacik.

Un changement apporté à la suite de consultations approfondies avec les chefs tribaux est la décision du parc de ne plus vendre de pipes au centre d’accueil, bien que d’autres objets en pierre à pipe le soient, comme de petites tortues ou des hiboux sculptés. Les pipes sont disponibles dans des magasins à quelques kilomètres du centre-ville de Pipestone.

Les tensions sur l’utilisation de pipes sacrées par des non-autochtones sont bien antérieures aux États-Unis, lorsque les explorateurs français et anglais les ont échangées, a déclaré Greg Gagnon, spécialiste des études indiennes et auteur d’un manuel sur la culture dakota.

« Personne ne veut se faire approprier son monde. Plus vous l’ouvrez, plus la peur de l’édulcorer est légitime », a-t-il déclaré. Mais il y a aussi un danger à s’enraciner dans des manières dogmatiques de comprendre les traditions, a ajouté Gagnon.

Pour des sculpteurs comme Pederson, les bonnes intentions et l’esprit à l’œuvre tant chez ceux qui pratiquent le métier que chez ceux qui reçoivent la pierre à pipe sont des raisons d’être optimistes quant à l’avenir.

« Grand-mère et grand-père ont toujours dit que la pierre prend soin d’elle-même, sait ce qu’il y a dans le cœur d’une personne », a-t-elle déclaré.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Giovanna Dell’orto, The Associated Press