Il a été annoncé mercredi que la 27e édition des Screen Actors Guild Awards serait diffusée simultanément sur TNT et TBS le dimanche 4 avril à 21 h HNE. (TNT et TBS, comme CNN, font partie de WarnerMedia.)

L’émission devait initialement être diffusée le 14 mars.

Mais en raison de la pandémie actuelle de Covid-19, les Grammy Awards ont récemment reporté l’événement du 31 janvier au 14 mars.

La Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), qui organise les SAG Awards, a ensuite repoussé leur date en avril.

« Tout au long de cette période difficile, notre industrie et nos membres syndicaux ont prouvé leur créativité et leur résilience en découvrant de nouvelles méthodes de narration tout en s’adaptant aux nouveaux protocoles et procédures de sécurité », a déclaré l’organisation mercredi dans un communiqué. «Nous adoptons cet esprit en réinventant les SAG Awards avec une émission spéciale d’une heure qui met en valeur et étend notre signature Je suis un acteur et rend hommage aux performances exceptionnelles de l’année écoulée.

La remise des prix célèbre des performances exemplaires à la télévision et au cinéma aux heures de grande écoute.

Les nominations devraient être annoncées le 4 février.