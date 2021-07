Les scouts offrent aux victimes d’abus sexuels un règlement historique de 850 millions de dollars

Les Boys Scouts of America ont plus que doublé leur offre initiale d’indemnisation aux scouts victimes d’abus sexuels jeudi soir à 850 millions de dollars, ouvrant la voie à un règlement historique dans le cadre de la procédure de faillite de l’organisation de jeunesse.

L’offre intervient plus d’un an après que le groupe à but non lucratif a déposé son bilan alors qu’il faisait face à 275 poursuites pour abus et 1 400 réclamations potentielles. À la date limite de novembre 2020 pour les victimes, le nombre de réclamations était passé à près de 90 000, ce qui en fait l’un des plus importants cas d’abus sexuels contre une seule organisation nationale.

« Ce règlement initial de 850 millions de dollars est le plus grand règlement de plaintes pour abus sexuels dans l’histoire des États-Unis », a déclaré Ken Rothweiler, un avocat représentant un groupe de survivants, dans un communiqué. « Je suis heureux que la BSA et ses conseils locaux se soient mobilisés pour être les premiers à indemniser les survivants. »

Un autre avocat représentant les survivants, Paul Mones, a déclaré à USA TODAY qu’avec les cotisations d’assurance, il s’attend à ce que le montant du règlement atteigne plus d’un milliard de dollars. Jordan Merson, également avocat des plaignants, espérait davantage.

« Il est important que les gens voient ce montant en dollars et sachent que ce n’est pas la fin; ce n’est que le début », a déclaré Merson. « Il y a des milliards de dollars d’argent d’assurance, et la lutte pour obtenir cet argent se poursuit. »

La controverse s’était centrée sur l’offre initiale inférieure, en particulier de la part des centaines de conseils scouts locaux. Dans l’offre déposée jeudi devant le tribunal fédéral des faillites, les conseils assument la plus grande part : 600 millions de dollars.

« Il n’y aurait jamais eu d’accord dont un survivant serait heureux », a déclaré Mones. « Ce que nous avons tenté de faire dans cette négociation était, dans les circonstances, et avec tous les divers intérêts concurrents, le meilleur accord possible. »

Avec une réduction du nombre de victimes éligibles attendues à environ 82 000, le montant proposé jeudi fournirait environ 10 000 $ à chaque demandeur, qui seront versés à des périodes différentes aux survivants. Cela suppose une répartition égale entre les survivants et ne reflète pas les problèmes liés aux délais de prescription ou à des actes d’abus spécifiques.

En plus de l’argent du règlement, Boy Scouts of America a accepté de donner au Settlement Trust l’accès à tous les dossiers liés aux abus, ainsi qu’à une compensation non monétaire, tels que les droits d’assurance et les mesures de protection dans les programmes d’organisation actuels.

« Nous avons également vu qu’une partie très importante de notre mission consiste à faire tout notre possible pour que cela ne continue pas à se produire », a déclaré Douglas Kennedy, coprésident du comité des survivants.

Kennedy, qui a déclaré avoir été maltraité alors qu’il était adolescent lors d’un voyage de camping scout, a ajouté que l’accès aux dossiers serait également bénéfique pour le public, donc « quiconque a été un agresseur ne se promène pas au service d’autres organisations ».

Mones a déclaré que maintenant les victimes qui ont déposé des réclamations voteront sur le règlement, qu’il a dit qu’il pensait qu’elles accepteraient.

En mars, USA TODAY a estimé que Boys Scouts of America valait plus de 3,7 milliards de dollars, dont plus de 250 conseils locaux ainsi que diverses fiducies et dotations.

