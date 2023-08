Les scouts canadiens resteront au jamboree en Corée malgré la canicule

Les Canadiens qui assistent au Jamboree scout mondial en Corée du Sud resteront sur le site de l’événement, car des milliers de scouts britanniques et américains ont choisi de partir en raison d’une vague de chaleur.

Des centaines de participants au jamboree, situé à Saemangeum, Jeollabuk-do, à plus de 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale Séoul, ont été traités pour des maladies liées à la chaleur depuis le début de l’événement cette semaine.

Cela comprend neuf Canadiens, dont quatre jeunes et cinq adultes, a confirmé Scouts Canada. Tous les neuf ont subi un stress thermique et ont reçu des évaluations médicales avant de retourner à leurs campings vendredi matin.

Selon Scouts Canada, 235 jeunes et 143 bénévoles participent au jamboree dans le cadre du contingent canadien.

« Bien que les jeunes et les bénévoles de Scouts Canada soient confrontés à des défis liés à la chaleur, la situation et l’infrastructure du jamboree se sont améliorées et les jeunes signalent une expérience généralement positive. Ainsi, le contingent canadien restera sur place et continuera de surveiller la situation », a déclaré un Le porte-parole de Scouts Canada a déclaré samedi dans un communiqué à CTVNews.ca.

« Nous sommes en contact quotidien avec le contingent, qui entretient également des liens étroits avec les parents participants, les organisateurs du jamboree, l’OMMS (Organisation mondiale du mouvement scout) et l’ambassade du Canada pour s’assurer que la sécurité des jeunes et des bénévoles reste notre priorité absolue. »

Une déclaration publiée samedi sur le site Web de Scouts Canada a ajouté: « Les participants restent de bonne humeur. »

COMBIEN EST-IL CHAUD ?

Les températures ont oscillé entre 35 et 38 °C vendredi, la Corée du Sud portant son avertissement de chaleur au plus haut niveau pour la première fois en quatre ans.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité du pays a signalé qu’au moins 19 personnes sont décédées des suites d’une maladie liée à la chaleur depuis le 20 mai.

QUE FONT LES ORGANISATEURS ?

Le gouvernement sud-coréen a déclaré que 138 participants au jamboree avaient été soignés pour une maladie liée à la chaleur jeudi et qu’au moins 108 avaient été soignés après la cérémonie d’ouverture de mercredi – le gouvernement a lié ces derniers à l’épuisement d’une performance de K-pop.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a promis des mesures de sécurité supplémentaires, telles que davantage de personnel médical, des véhicules climatisés et des structures ombragées, tandis que le président Yoon Suk Yeol s’est engagé à fournir un « approvisionnement illimité » de bus et de camions frigorifiques climatisés pour fournir des produits frais. eau.

Des centaines de travailleurs supplémentaires aideront également à entretenir les salles de bains et les douches apparemment négligées de l’événement, tandis que les organisateurs prévoient d’organiser des activités culturelles supplémentaires dans d’autres régions.

Le porte-parole de Scouts Canada a déclaré qu’aucun des participants canadiens à ce jour n’a été hospitalisé ou ne souffre actuellement d’une maladie liée à la chaleur et que les unités de patrouille sont « engagées quotidiennement et toutes ont choisi de rester au jamboree ».

Les installations médicales auront des horaires élargis, les ambulances resteront en attente pour transporter les patients déchargés vers les campings, le nombre de stations d’approvisionnement en eau a augmenté et des parapluies, des serviettes rafraîchissantes et des chapeaux seront distribués aux participants dimanche, a ajouté le porte-parole.

QUE FONT LES AUTRES PARTICIPANTS ?

L’Organisation mondiale du mouvement scout a demandé vendredi aux organisateurs sud-coréens d’envisager de mettre fin à l’événement plus tôt, ainsi que « d’honorer leurs engagements à mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires, et de faire de la santé et de la sécurité des participants leur priorité absolue ». «

La UK Scout Association a déplacé plus de 4 000 scouts britanniques dans des hôtels, tandis que des centaines de scouts américains quitteront le site dimanche et s’installeront dans une base militaire américaine près de Séoul. Le contingent américain comprend environ 1 100 personnes, bien que de nombreux membres du personnel américain participant au jamboree prévoient de rester.

Pendant ce temps, les organisateurs sud-coréens ont déclaré que des dizaines de scouts de Singapour partiraient également.

Le porte-parole d’Affaires mondiales Canada, James Emmanuel Wanki, a déclaré samedi dans un courriel que le ministère était au courant de la situation au jamboree et de la vague de chaleur connexe en Corée.

« Les responsables consulaires sont prêts à fournir une assistance consulaire aux citoyens canadiens », indique le communiqué.

Les Canadiens qui ont besoin d’une aide consulaire d’urgence sont priés de communiquer soit avec l’ambassade du Canada en République de Corée, située à Séoul, soit avec le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Writer Sissi De Flaviis et The Associated Press