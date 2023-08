Les scouts américains et britanniques se retirent du camping du jamboree mondial en raison de la chaleur extrême

Des milliers de scouts britanniques et américains participant au Jamboree scout mondial en Corée du Sud sont expulsés du camping officiel du comté de Buan, dans le sud-ouest, au milieu d’une vague de chaleur suffocante.

L’événement, qui a débuté cette semaine, a attiré 43 000 jeunes scouts de 158 pays, le contingent britannique étant le plus important avec 4 500.

Des centaines de personnes ont eu besoin d’un traitement pour des affections liées à la chaleur ces derniers jours. Jeudi, 138 personnes ont visité des cliniques et des hôpitaux souffrant de maladies liées à la chaleur, portant le total à plus de 700.

Dans un communiqué, les scouts britanniques ont déclaré qu’ils commenceraient à déplacer les jeunes et les volontaires adultes vers des chambres d’hôtel au cours des deux prochains jours. « Comme nous sommes le plus grand contingent, nous espérons que cela contribuera à alléger la pression sur le site dans son ensemble », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Pendant que nous étions sur place au jamboree, l’équipe de bénévoles britanniques a travaillé extrêmement dur avec les organisateurs, pour que nos jeunes membres et adultes bénévoles aient suffisamment de nourriture et d’eau pour les soutenir, à l’abri du temps exceptionnellement chaud, et des toilettes et des installations de lavage appropriées pour un événement de cette envergure.

Le contingent américain participera au programme du jamboree samedi avant de se rendre à la garnison Humphreys de l’armée américaine près du site du jamboree le lendemain.

« Le contingent américain du Jamboree Scout Mondial a pris la décision difficile de quitter le site du 25e Jamboree Scout Mondial plus tôt en raison des conditions météorologiques extrêmes et des conditions qui en résultent sur le site du Jamboree », un e-mail envoyé aux parents par le contingent américain. l’équipe des médias a lu.

Le retrait des États-Unis et du Royaume-Uni de l’événement international sera un coup dur et une source majeure d’embarras pour les autorités sud-coréennes, qui ont tout mis en œuvre pour limiter les retombées et la couverture négative générées ces derniers jours.

La Corée du Sud s’est efforcée au cours des dernières décennies d’établir son prestige parmi les pays avancés en organisant des événements mondiaux à grande échelle. Son gouvernement souhaite devenir le septième nation à détenir la trinité d’événements mondiaux, comprenant l’Exposition universelle, la Coupe du monde et les Jeux olympiques. L’Exposition universelle de 2030, qui n’est qu’à quelques mois de la sélection d’un pays hôte, est une priorité nationale.

La Corée du Sud a injecté des millions pour améliorer les conditions lors du rassemblement, le président Yoon Suk Yeol ayant commandé des bus et des camions à eau froide « illimités » et des centaines de personnel sanitaire et médical supplémentaire.

Vendredi, à la suite de l’annonce du Royaume-Uni, l’Organisation mondiale du mouvement scout, l’organisme mondial du scoutisme, a déclaré qu’elle avait demandé à la Corée du Sud « d’envisager des options alternatives pour mettre fin à l’événement plus tôt que prévu ». Mais il a déclaré que les organisateurs avaient « décidé de continuer … avec l’assurance qu’ils feront tout leur possible pour résoudre les problèmes causés par la canicule en ajoutant des ressources supplémentaires importantes ».

La plupart des participants au jamboree, le premier rassemblement mondial des scouts depuis la pandémie, ont entre 14 et 18 ans.

Les autorités sud-coréennes ont émis l’avertissement de chaleur le plus élevé en quatre ans, alors que les températures dans certaines régions du pays ont dépassé 38 ° C (100 ° F) cette semaine. Des températures allant jusqu’à 34°C sont prévues sur le site ce week-end.

Yoon a demandé que les bus soient approvisionnés afin que les scouts puissent se reposer et se rafraîchir, et que les camions fournissent de l’eau, a déclaré vendredi son attaché de presse, Kim Eun-hye, dans un communiqué. Il a également ordonné aux responsables d’améliorer la qualité de la nourriture fournie aux habitants.

« Tous les départements gouvernementaux devraient déployer tous leurs efforts pour résoudre immédiatement les problèmes sur le site », a déclaré Yoon, cité par Kim.

Vendredi, Kim Hyun-sook, ministre de l’égalité des sexes et de la famille en charge de l’événement, a déclaré que 6,9 ​​milliards de wons (4,1 millions de livres sterling) avaient été alloués pour sécuriser l’équipement, y compris des zones ombragées supplémentaires avec la coopération de l’armée, et des fournitures, y compris le refroidissement. masques, chapeaux, crème solaire et packs de glace.

« Nous mettrons tout en œuvre pour assurer des opérations stables avec une attitude responsable afin que cet événement puisse se terminer en toute sécurité », a-t-elle déclaré.

Les organisateurs ont été critiqués après de nombreux récits de pénuries de lits d’hôpitaux, de conditions d’engorgement causées par de fortes pluies antérieures, d’aliments pourris, d’essaims de moustiques et de mouches et d’un mauvais assainissement.

Lors d’un point de presse jeudi, Choi Chang-haeng, le secrétaire général du comité d’organisation de l’événement, a suggéré que surexcitation à la vue d’actes de K-pop sur scène avait causé le stress thermique.

Cependant, certains parents ont exprimé des inquiétudes quant aux conditions, et le ministère britannique des Affaires étrangères est connu pour suivre de près la situation.