Les scores républicains gagnent dans l’état du champ de bataille

Le shérif de Vegas soutenu par Trump évince le gouverneur démocrate du Nevada

Le gouverneur démocrate du Nevada a perdu sa candidature à la réélection au profit du candidat républicain Joe Lombardo, concédant apparemment la course avant qu’elle ne soit convoquée par des responsables locaux ou des médias. La course au poste de gouverneur a pris fin alors que les deux principaux partis attendent de voir qui contrôlera le Sénat américain après les élections de mi-mandat de cette semaine.

“Alors que les votes continuent d’arriver – et que nous avons besoin que chaque bulletin soit compté et que chaque voix soit entendue – il semble que nous perdrons un point de pourcentage ou moins pour gagner”, Sisolak a déclaré dans un communiqué concédant à Lombardo, un shérif du comté qui a remporté 49,2% des voix avec la plupart des bulletins comptés.

Lombardo, 60 ans, est un officier de police chevronné qui a servi deux mandats en tant que shérif du comté de Clark et a obtenu l’approbation de l’ancien président américain Donald Trump.

“J’ai consacré ma vie à protéger et à servir notre communauté, et maintenant, je suis honoré d’avoir l’opportunité de protéger et de servir tout notre état en tant que votre prochain gouverneur”, Lombardo a déclaré dans un communiqué peu de temps après que Sisolak ait concédé.

Vous servir en tant que gouverneur au cours des quatre dernières années a été l’honneur de ma vie. Merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui ont tout donné. Il est important que nous nous réunissions maintenant pour continuer à faire avancer l’État. pic.twitter.com/mevXCqVZvt —Steve Sisolak (@SteveSisolak) 12 novembre 2022

Le gouverneur sortant a remercié ses électeurs et a souhaité du succès à Lombardo après sa prise de fonction. Il a également affirmé que bien qu’il ait échoué aux urnes, la sénatrice démocrate Catherine Marie Cortez Masto est “sur le chemin de la victoire” et occuper son siège à la chambre haute du Congrès.

Selon l’Associated Press, cependant, la course au Sénat du Nevada est presque au coude à coude, avec Masto derrière le républicain Adam Laxalt par seulement un dixième de point de pourcentage vendredi soir. Environ 94% des votes ont été comptés dans l’État vendredi soir.

Avec le titulaire démocrate de l’Arizona, le sénateur Mark Kelley, battant Blake Masters du GOP, le Nevada et la Géorgie sont désormais les États à surveiller pour déterminer quel parti obtient la majorité au Sénat. Avant les élections de cette semaine, les démocrates contrôlaient le Sénat également divisé en raison du vote décisif du vice-président Kamala Harris.