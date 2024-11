Les scores des utilisateurs de Veilguard sont répartis de manière aussi prévisible que possible

Dragon Age : Le Garde-Voile Vapeur/Métacritique

Dragon Age : The Veilguard est arrivé avec des scores critiques assez solides, accumulant un 84 sur Metacriticce qui se traduit par ce qui semble être des ventes assez solides, à tout le moins, affichant le nombre de joueurs le plus élevé qu’EA ou BioWare ait vu sur Steam, avec également de bonnes performances sur console.

Mais une fois les critiques reçues, les scores des utilisateurs sont mis en ligne et il était exceptionnellement facile de prédire comment ils allaient se répartir entre les joueurs qui avaient joué au jeu et ceux qui ne l’avaient probablement pas fait. Voyez si vous pouvez repérer la différence.

Steam – 77 % de scores « Plutôt positifs »

PlayStation – 4,45/5 étoiles

Xbox – 4/5 étoiles

Métacritique – 3,4/10

Vous pouvez deviner quelles sont les trois plates-formes qui nécessitent que vous possédiez le jeu pour l’évaluer, et lesquelles ne le nécessitent pas. Le score des utilisateurs de Metacritic est principalement utilisé comme mesure de protestation, où il semble que toutes les autres critiques répertoriées ici accusent le jeu d’être « réveillé », d’utiliser « DEI » ou de « faire avancer un agenda ». Tout cela est largement basé sur une intrigue du jeu devenue virale dans laquelle un personnage s’identifie comme non binaire dans sa série de quêtes personnelles. Il est également possible que vous puissiez choisir d’être canoniquement trans dans le jeu. Cela rejoint, bien sûr, l’option d’être le personnage cisgenre le plus hétéro et le plus blanc de tous les temps, si c’est ce que vous choisissez.

Dragon Age : Le Garde-Voile BioWare

Les scores confirmés sont plutôt bons dans l’histoire totale de la franchise. Par exemple, Dragon Age Inquisition, vainqueur de GOTY, a un score positif de 75 % sur Steam. Dragon Age 2 a un 80%. Dragon Age Origins a, sans surprise, le meilleur score de 87 %. Veilguard s’inscrit certainement dans la lignée de la série dans son ensemble.

Il y a bien sûr des critiques légitimes à faire au jeu, et j’en ai eu beaucoup. Je pense que le ton du jeu manque de toute sorte d’avantage, et il y a peu de décisions difficiles ou impactantes, ou de conflits significatifs à résoudre. D’autres joueurs peuvent être en désaccord avec la transformation de la série en combat très arcade (même si j’ai aimé ce style).

L’âge du dragon Métacritique

Bien que certaines des critiques négatives mentionnent ces éléments, beaucoup sont en effet inondés de mots à la mode liés à la guerre culturelle pour expliquer pourquoi le jeu mérite un faible score, souvent un plat de 0/10. Encore une fois, cela n’est absolument pas surprenant, mais ne reflète pas ce qui semble être le sentiment général non seulement parmi les critiques, mais aussi chez la majorité des fans. Cela ne veut pas dire que Veilguard sera un méga succès, mais il semble être le jeu BioWare majeur le plus apprécié depuis une décennie, et c’est tout de même un progrès pour le studio.

