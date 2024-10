Les scores des critiques de ReFantazio en ont fait une course à trois pour GOTY 2024

« Métaphore : ReFantazio » Atlus

Ne comptez jamais Atlus, et maintenant le célèbre studio a lancé un nouveau venu pour GOTY 2024. Ce qui aurait pu ressembler à un face-à-face infaillible auparavant est maintenant en suspens.

Métaphore : ReFantazio est arrivé avec un 94 Métascorequi est à égalité au premier rang de l’année aux côtés de l’extension Astro Bot de Sony et de l’extension Shadow of the Erdtree d’Elden Ring. Maintenant, c’est une course à trois pour GOTY, semble-t-il, à moins d’un cheval noir de dernière minute.

Mais… ces trois-là ? Non, pas quand la plupart des endroits ne compteront pas Shadow of the Erdtree comme son propre jeu. Vous pourriez peut-être faire valoir cet argument s’il était autonome, mais ce n’est pas le cas, et vous devez absolument avoir joué (une quantité décente) à Elden Ring pour même le démarrer. Je pense donc qu’il sera exclu de la plupart des listes pour cette raison.

Partitions Métacritique

La course à trois se déroulera probablement entre Astro Bot, Metaphor : ReFantazio et Final Fantasy VII Rebirth, dont le dernier a un score toujours aussi stellaire de 92. Ailleurs, d’autres présélectionnés possibles pourraient être Animal Well, Balatro (un favori pour beaucoup) et Like a Dragon: Infinite Wealth. Quelque chose d’impactant comme Helldivers 2 pourrait être retenu, malgré ses hauts et ses bas. Je ne m’attendrais pas, malgré ses ventes massives, à Black Myth : Wukong d’obtenir une nomination pour GOTY, car la popularité ne signifie pas nécessairement un placement sur des listes comme celle-ci. Je pense aussi qu’il y a tout simplement une multitude de meilleurs jeux cette année, et je suppose que la plupart des critiques, ceux qui votent pour ce genre de choses, seraient d’accord.

Qu’est-ce qui a le plus de chances de gagner ? Je dis toujours Astro Bot, car non seulement c’est une excellente plate-forme, mais c’est une célébration de décennies de jeux PlayStation d’une manière qui ne semble pas bon marché, et elle a été positivement appréciée par les critiques et les fans. Sa note de 94 est basée sur 135 critiques, alors qu’à l’heure actuelle, celle de Metaphor est basée sur 35. Je pense aussi simplement que davantage de personnes auront joué à Astro Bot d’ici la fin de l’année. Cependant, le 92 de Final Fantasy compte 151 critiques, et je ne pense pas que vous puissiez l’exclure comme un gagnant potentiel.

Au début, il semblait que 2024 allait avoir une liste de jeux moins impressionnante que 2023, mais je ne suis pas sûr que cela se révèle vrai d’ici la fin. Oui, il y a eu plus de jeux majeurs au-dessus de 90 en 2023, mais en dehors de Baldur’s Gate 3, dont nous savions qu’il gagnerait tout, je pense que 2024 s’annonce beaucoup plus compétitive qu’on ne le pensait, et maintenant Metaphor y contribue. Encore deux mois avant de savoir ce que sera GOTY, du moins aux Game Awards.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.