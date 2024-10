Les scores de Stamkos ! Hyman, Heiskanen toujours inutiles ; Situation des gardiens de but des Canucks (20 octobre) – DobberHockey

Drake Batherson a rempli la feuille de statistiques des Sénateurs lors de leur victoire de 5-4 contre Tampa Bay : deux buts (un en avantage numérique), une passe, sept tirs et deux coups sûrs. C’est la fête ou la famine pour Batherson cette saison, puisqu’il s’agit de son deuxième match à trois points. Il n’a pas inscrit le moindre point lors de ses trois autres matchs.

Jake Sanderson a enregistré trois passes décisives, dont deux en avantage numérique. Il connaît un début fantastique avec sept points lors de ses cinq premiers matchs. Depuis samedi après-midi, seulement Cale Makar a eu plus de points parmi les défenseurs que Sanderson. Le fait que Sanderson soit au sommet du jeu de puissance et qu’il joue en moyenne près de 26 minutes par match le prépare également très bien au succès fantastique cette saison. Sanderson a également ajouté quatre coups sûrs et trois blocs dans ce match, donc en ce moment il fait tout cela.

Lors de la défaite contre la foudre, Nikita Koucherov a marqué un but pour le quatrième match consécutif. Samedi après-midi, il menait la ligue avec sept buts. Kucherov réalise en moyenne près de six tirs par match, et il a réussi six tirs lors de trois de ses quatre matchs. Les seules inquiétudes concernant Kucherov pourraient être son manque de périphériques et peut-être même d’assistance. Sa passe décisive de samedi n’était « que » sa deuxième de la saison. Mais s’il est sur votre liste, vous ne devriez pas vous plaindre. Les points sont le pain et le beurre de toute ligue fantastique.

–

Oui, Steven Stamkos a marqué un but aujourd’hui. Le compte Dobber X peut enfin le refroidir sur les mèmes Stamkos. Stamkos a marqué son premier but et son premier point en tant que Predator, ce qui était sa marque de fabrique sur réception avec un avantage à deux. Cela n’est peut-être pas plus facile que cela, mais ils comptent tous. Stamkos a également terminé la rencontre avec six tirs et trois coups sûrs, mais également un déficit-3.

Stamkos aurait pu marquer un deuxième but sans cet arrêt impressionnant de Alex Lyon plus tôt dans le jeu.

Steven Stamkos est arrêté par l’incroyable arrêt du bâton d’Alex Lyon. Stamkos n’a toujours pas marqué pour les Predators. Cela devient un peu absurde à ce stade. pic.twitter.com/cb4y7Ylhr0 – Alex Daugherty (@AlexDaugherty1) 19 octobre 2024

Aucune équipe ne semble s’améliorer sur le papier plus que Nashville cette intersaison. Cependant, les matchs ne se gagnent pas et ne se perdent pas sur le papier, et les Predators sont toujours à la recherche de leur premier point de la saison après cinq matchs. En fait, c’est la seule équipe sans aucun point. La bonne nouvelle est qu’ils ont désormais le talent nécessaire pour renverser la situation, mais il faudra peut-être un certain temps avant que tout le monde ne se fige.

Lors de la victoire 5-2 des Red Wings, Andrew Copp a marqué deux buts, qui étaient ses deuxième et troisième de la saison.

Lyon a réalisé 37 arrêts pour décrocher sa première victoire et un début de saison de qualité. Il a participé à trois matchs consécutifs pour les Wings, apparaissant en relève lors de leur match précédent contre les Rangers. Avec Ville Husso désormais dans l’AHL, Lyon semble prêt à en découdre Cam Talbot pour une multipropriété.

Moritz Seider mène la ligue pour les coups sûrs (27) et les tirs bloqués (20). Il réalise en moyenne plus de cinq coups sûrs par match et quatre tirs bloqués par match. Je pourrais fixer un plafond d’environ 50 points à son score, étant donné que Erik Gustafsson est au sommet du jeu de puissance (même si Gustafsson n’est pas toujours dans l’alignement). Cependant, la valeur de Seider est vraiment renforcée par les périphériques des ligues multicatégories. Seider a terminé deuxième derrière Jérémie Lauzon dans la catégorie des coups sûrs et des tirs bloqués la saison dernière, Lauzon totalisant principalement des coups sûrs tout en fournissant peu de points.

–

Le Zach Hyman la surveillance des points se poursuit. Hyman, qui a marqué 54 buts la saison dernière, est désormais sans point lors de ses six premiers matchs. Hyman a au moins intensifié ses efforts pour marquer récemment, réalisant neuf tirs au cours de ses deux derniers matchs. Il a été sur une ligne avec Connor McDavid et Léon Draisaitldonc les coéquipiers ne sont pas le problème. Les Oilers en tant qu’équipe n’ont pas connu un bon départ, donc le succès de leur équipe pourrait survenir au même moment où Hyman commence à marquer. C’est le moment idéal pour proposer une offre d’achat à bas prix à un propriétaire Hyman impatient qui ne regarde que le total de points.

Matt Duchène a marqué deux buts lors de la victoire 4-1 des Stars contre Edmonton. Indice de Ropee a marqué un but et ajouté deux passes décisives, lui donnant des points lors de trois matchs consécutifs.

Malgré la victoire des Stars, Miro Heiskanen a de nouveau été exclu de la feuille de match. Comme Hyman, Heiskanen n’a pas enregistré de point lors de ses six premiers matchs. C’est probablement l’un de ces problèmes de début de saison, bien que le rythme de points d’Heiskanen soit passé de 0,92 PTS/GP en 2022-23 à 0,76 PTS/GP la saison dernière. Même si Heiskanen figure parmi les meilleurs joueurs en avantage numérique pour un prétendant à la Coupe Stanley, il ne devrait pas être surfait dans les ligues fantastiques. Il est peut-être un meilleur défenseur dans la vie réelle qu’un défenseur fantastique, mais il s’agit plutôt d’un commentaire sur sa capacité globale en tant que joueur.

–

Le poste de gardien de but partant par intérim des Canucks tend vers Kévin Lankinen maintenant. Amorçant son deuxième match consécutif, Lankinen a enregistré un blanchissage de 26 arrêts contre les Flyers à Philadelphie. Lankinen a obtenu des départs de qualité lors de ses trois matchs tout en n’accordant que quatre buts au cours de cette période. Les Canucks prendront probablement leur temps avec Thatcher Demkodonc Lankinen est le gardien de but des Canucks que vous devriez inscrire pour le moment. Pendant ce temps, héros des séries éliminatoires Artur Silovs a semblé fragile lors de ses deux matchs. Lankinen n’est inscrit que dans 15 pour cent des ligues Yahoo et 27 pour cent des ligues Fantrax. En raison de son admissibilité à la dérogation, Lankinen est également plus susceptible de rester dans l’équipe de la LNH une fois que Demko reviendra.

Avec une passe décisive samedi, Conor Guirlande compte 22 points à ses 23 derniers matchs de saison régulière, remontant à la saison dernière. Il a été déplacé partout dans l’alignement des Canucks pendant cette période et il a quand même réussi à produire. En ce moment, il est en deuxième ligne avec Elias Pettersson et Nils Hoglander. Garland, qui s’est fait remarquer à chaque match des Canucks pour son travail acharné, n’est inscrit qu’à 10 pour cent dans les ligues Yahoo et à 27 pour cent dans les ligues Fantrax.

Surveiller JT Millerl’état de blessure de. Miller a quitté le match brièvement après avoir effectué la mise au jeu d’ouverture. Normalement, il effectue régulièrement des mises au jeu dans un match, Miller n’a effectué qu’une seule autre mise au jeu dans le match par la suite. Il n’a pas enregistré de point et n’a tiré qu’un seul tir au but, mais a quand même réussi trois coups sûrs.

Félicitations à Tyler Myersqui a joué son 1000ème match de carrière samedi.

–

Même s’ils sont sans Alexandre Barkov et Matthieu Tkachuk en ce moment, les Panthers pimentaient Ilia Samsonov avec 49 tirs. Cela s’est avéré un peu trop difficile à gérer pour Vegas, la Floride gagnant 4-3.

Sam Reinhart a marqué un but et ajouté deux passes décisives. En raison de sa saison inattendue de 57 buts, Reinhart était un choix populaire pour les joueurs qui régresseraient cette saison. Jusqu’à présent, il a… (regarde les statistiques)… 12 points en sept matchs. Ce n’est pas du tout un échec ! Reinhart maintient son taux de tir à 2,7 SOG/GP, tandis que son pourcentage de tir de 26,3 % n’est que légèrement supérieur à celui de la saison dernière. Peut-être qu’il possède simplement l’un des meilleurs tirs de la ligue. Au moins, il donne l’impression que cet objectif est facile.

–

Tom Wilson a marqué deux fois, y compris le but gagnant, et a ajouté une passe dans la victoire 6-5 des Capitals contre le New Jersey. Wilson a marqué des buts dans chacun de ses quatre matchs et a totalisé cinq buts lors de ces matchs. Wilson a également distribué sept coups sûrs, ce qui constitue son total le plus élevé au cours de ces quatre matchs. Wilson est disponible dans environ 60 pour cent des ligues Yahoo et plus de 40 pour cent des ligues Fantrax. Je suppose qu’aucune de ces ligues n’est une ligue de bangers ? Si le vôtre l’est et qu’il est disponible, vous devez l’ajouter dès que possible, même si le score se tarit.

Dylan Stromé a également des points dans ses quatre matchs, dont un but et deux passes décisives samedi. Strome connaît un bon départ avec sept points à ses quatre premiers matchs.

Alex Ovechkin a marqué son premier but de la saison samedi. Il ne lui reste plus que 41 buts pour dépasser Wayne Gretzky et établir le record de tous les temps. Je pense qu’il s’en rapproche cette saison mais battra le record la saison prochaine.

Dans une cause perdue, Nicolas Hischier a marqué deux buts et ajouté une passe décisive. Timo Meier a enregistré trois passes décisives.

–

Cole Koepke: le joueur point par match dont vous n’avez jamais entendu parler. Choix de sixième ronde de Tampa Bay en 2018, Koepke a marqué un but samedi, lui donnant des buts lors de matchs consécutifs et des points lors de trois matchs consécutifs. Lancez un match à trois points lors du deuxième match de la saison et il compte six points en six matchs. Pas mal pour un joueur de 26 ans qui avait disputé 26 matchs en carrière dans la LNH avec le Lightning avant cette saison.

Au cas où vous auriez manqué quelques-uns de nos autres écrivains discutant de Koepke, il a été sur une quatrième ligne étonnamment productive avec Marc Kastélic et John Beecher. Le temps de glace de Koepke est passé de 7 à 8 minutes par match au cours des deux premiers matchs à 12 à 14 minutes au cours de ses deux derniers matchs. Sans temps de jeu de puissance et avec un temps de glace faible, je ne compte pas sur la durabilité de cette situation. Cependant, Koepke a réalisé en moyenne trois coups sûrs par match, il pourrait donc y avoir quelque chose dans les ligues de bangers plus profondes.

–

Avec un but et une passe décisive samedi, J.J. Peterka a des buts dans trois matchs consécutifs. Sur ces trois matchs, Peterka compte quatre buts et cinq points. Peterka a joué 20 minutes consécutives alors qu’elle était sur le premier trio avec Tage Thompson et Alex Tuchils le considèrent donc comme une option d’élite. Peterka est toujours disponible dans plus de 60 % des ligues Yahoo, alors vérifiez sa disponibilité si vous jouez dans une ligue de taille faible à moyenne.

–

Chris Kreider a marqué deux buts lors de la victoire 4-1 des Rangers contre Toronto. Kreider compte désormais cinq buts en cinq matchs, même s’il n’a pas encore récolté de passe décisive. Kreider réalise également en moyenne plus de trois tirs par match, ce qui devrait l’aider à continuer de marquer même s’il ne peut pas marquer un but par match.

Igor Shesterkin a stoppé 34 des 35 tirs auxquels il a fait face. Il a des départs de qualité dans trois de ses quatre matchs, n’accordant que deux buts combinés sur ces trois départs de qualité. Son autre match a été un très mauvais départ avec six buts.

–

Cole Caufield a marqué deux buts lors de la défaite en tirs de barrage des Canadiens contre les Islanders. Caufield compte désormais six buts en six matchs mais une seule passe décisive. Il réalise en moyenne plus de trois tirs par match, il semble donc être dans une excellente position pour atteindre 30 buts pour la première fois de sa carrière.

Antoine Duclair a quitté le match de samedi avec une possible blessure à la jambe. L’entraîneur des Islanders, Patrick Roy, n’a pas fait le point sur Duclair après le match.

–

Joey Daccord était heureux d’avoir remporté la victoire et un départ de qualité en fin de match contre Calgary. Espérons qu’il ne se soit pas blessé non plus.

Espérons que votre équipe ne tombe pas à plat cette semaine !

