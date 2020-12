ISL 2020-21 Score en direct, ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Dernières mises à jour: Cela a été une affaire équilibrée à la pause au stade Fatorda de Goa entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC. Les deux équipes ont eu une part presque égale du ballon et une part égale des opportunités de sortir de l’impasse. Cependant, comparativement, ATKMB s’est rapproché du score mais a été démenti par l’expérience Subrata Paul. En ce qui concerne le Hyderabad FC, Halicharan et Liston se sont bien combinés jusqu’à présent pour mener les contre-attaques du HFC, mais tout comme ATKMB, ils n’ont pas encore trouvé cette passe meurtrière. Pour toutes les mises à jour en direct, suivez Actualités18Sports ‘ blog de match en direct.

ATKMB a remporté sa première défaite de la saison face au Jamshedpur FC en début de semaine. Cependant, après avoir remporté trois matchs consécutifs avant cela, l’équipe de Kolkata reste troisième du classement, à trois points de Mumbai City en tête.

En revanche, le Hyderabad FC a débuté sa saison sur une note gagnante avant d’être tenu à des matchs nuls consécutifs lors des deux derniers matches contre le Bengaluru FC et le Jamshedpur FC. Ils occupent actuellement la sixième place du tableau des points avec cinq points en trois sorties.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Les deux équipes présentent plusieurs similitudes, allant de la dépendance d’un seul buteur (Roy Krishna pour ATKMB et Aridane Santana pour les Nizams) à une défense étanche (deux équipes avec le moins de buts encaissés). Krishna a marqué quatre des cinq buts inscrits par ATK Mohun Bagan cette saison.

L’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Habas, reconnaît la nécessité pour plus de joueurs de contribuer, d’autant plus que son équipe vient de remporter sa première défaite de la saison contre le Jamshedpur FC.

« Tous les joueurs doivent collaborer. L’idée est maintenant de marquer des buts par plus de joueurs en collaborant mieux », a déclaré Habas à la veille du match.

Et tandis que ATKMB reste la seule équipe à ne pas concéder du jeu ouvert cette saison, ils ont laissé deux buts sur coups de pied arrêtés contre JFC, ce qui leur a coûté le match. Habas espère s’améliorer dans ce domaine avant son match contre Hyderabad.

« La saison dernière, nous avons concédé un but sur coups de pied arrêtés dans tous les matches. Maintenant, en un match, nous en avons concédé deux. J’espère que nous nous améliorerons. Les adversaires ont de bons joueurs pour cette situation. J’ai confiance en mon équipe et j’espère ce genre de situation ne se reproduira pas », a-t-il dit.

Pendant ce temps, le scénario est similaire dans le camp d’Hyderabad. Défensivement, l’équipe n’a concédé qu’un seul, le moins de la ligue, et n’a pas encore succombé à une défaite. Mais leur attaque n’est pas géniale. Aridane reste le seul buteur, ayant marqué les deux buts de l’équipe.

« C’est vrai que nous nous sommes bien débrouillés défensivement. Mais nous devons marquer plus de buts – c’est l’objectif », a déclaré l’entraîneur adjoint du Hyderabad FC, Thangboi Singto.

«ATKMB sera toujours difficile pour toutes les équipes car elles ont de la profondeur et de la force dans chaque département, mais le plus important pour nous est de voir ce que nous pouvons faire mieux.

« Il n’y a pas beaucoup de faiblesse dans ATKMB. Mais nous avons des plans où leurs faiblesses peuvent être exposées. Nous voulons que nos joueurs donnent leur cent pour cent. Lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, le résultat suit », a ajouté Singto.