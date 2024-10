Les scores Antutu du Snapdragon 8 Elite montrent des améliorations massives

Le Snapdragon 8 Elite devrait être l’une des meilleures puces de l’histoire de Qualcomm. Des fuites sur l’ancien Snapdragon 8 Gen 4 le suggéraient déjà, et des benchmarks l’ont confirmé. Au cours des dernières semaines, quelques appareils alimentés par la puce ont montré leur puissance sur Geekbench. Désormais, le realme GT7 Pro propulsé par Snapdragon 8 Elite a passé les tests d’Antutu, montrant des améliorations massives.

Smartprix a eu accès aux résultats du realme GT7 Pro sur Antutu et les a mis côte à côte avec ceux de l’iPhone 16 Pro (A18 Pro d’Apple). Cela dit, sachez que les tests d’Antutu pour les appareils Android et iOS utilisent des API différentes, les résultats ne sont donc pas directement comparables. Cependant, vous pouvez les utiliser comme référence si vous les comparez avec les résultats Antutu des générations d’appareils précédentes.

Snapdragon 8 Elite marque plus de 3 millions de points dans Antutu ; surpasse Apple A18 Pro sur Geekbench

Le Snapdragon 8 Elite a obtenu un score global impressionnant de 3 025 991 sur Antutu. Cela représente une amélioration considérable des performances par rapport à l’actuel Snapdragon 8 Gen 3. Pour référence, ce dernier marque environ 2,1 millions de points dans ses meilleurs scores Antutu. Ces résultats sont conformes à ce que nous avons vu jusqu’à présent sur d’autres plateformes de référence. Par exemple, dans Geekbench, la puce a obtenu respectivement 3 260 et 10 051 points aux tests monocœur et multicœur.

Il est à noter que les résultats de Geekbench sont comparables entre les appareils Android et iOS. La puce Apple A18 Pro obtient des scores d’environ 3 182 et 7 872 points dans les tests monocœur et multicœur sur cette plate-forme. Dans GFXBench, un benchmark axé sur les performances graphiques, le Snapdragon 8 Elite a atteint 125 FPS et 166 FPS dans les tests DreamWorks Wild Life. Ainsi, le SoC est prêt à prendre d’assaut l’industrie technologique dès qu’il sera disponible.

La puce pourrait être disponible en deux variantes

Des fuites concernant le prochain SoC mobile phare de Qualcomm affirment qu’il utilisera une architecture à 2+6 cœurs. La puce serait disponible en deux variantes, la principale différence étant la vitesse d’horloge des deux cœurs les plus puissants. La version « standard » atteindrait 4,09 GHz, tandis que la variante « Pro » atteindrait 4,32 GHz. Les six autres cœurs auraient une vitesse d’horloge de 2,78 GHz dans les deux modèles.

En plus du realme GT7 Pro, les séries iQOO 13, OnePlus 13 et Xiaomi 15 seront les premiers appareils dotés du Snapdragon 8 Elite. Tous (ou la plupart) de ces téléphones devraient arriver avant 2025.